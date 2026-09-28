La furiosa reacción de la brasileña Norma Dumont tras la derrota ante la argentina Ailín Pérez en UFC: “Uno de los mayores absurdos que vi”

La luchadora sembró controversia por el fallo

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La peleadora brasileña Norma Dumont rechazó el fallo unánime que le dio la victoria a la argentina Ailín Pérez en el combate coestelar de UFC Vegas 121, disputado el sábado en el Meta Apex de Las Vegas, y lo definió como “uno de los mayores absurdos que vi en las MMA”. Los tres jueces otorgaron tarjetas idénticas de 29-28 a favor de Pérez, quien extendió a siete su racha de triunfos consecutivos en la división de peso gallo, la segunda mejor seguidilla en la historia de la categoría, solo detrás de las nueve victorias que en su momento acumuló Amanda Nunes.

El enfrentamiento arrastraba un clima hostil desde la ceremonia de pesaje del viernes, cuando Dumont arrojó preservativos y billetes hacia Pérez durante el careo, además de cuestionarla por su actividad fuera del octágono. La argentina respondió en ese momento: “Dame, dame, está bien. Chicos, usen preservativos”.

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Esa rivalidad se trasladó a la jaula: Fiona tomó la iniciativa en el primer asalto y consiguió derribar a Dumont luego de interceptar una patada, desde donde trabajó en posición superior. La brasileña tuvo su mejor pasaje en el segundo round, cuando aplicó un derribo propio y conectó golpes de izquierda que dañaron el rostro de su rival. El tercer capítulo incluyó intercambios a distancia con momentos favorables para Dumont, mientras Pérez cerró el combate con presión sobre la reja, una rodilla al cuerpo y un golpe de izquierda antes de la bocina.

Norma Dumont apuntó contra los jueces tras el fallo de su pelea con Ailín Pérez (Grosby)

El anuncio del fallo generó dos escenas de tensión adicionales. Dumont se mostró incrédula y visiblemente molesta al escuchar la decisión, mientras Pérez celebró frente a ella con un baile. La brasileña reaccionó ante ese gesto y el personal de seguridad de la organización debió intervenir para separar a ambas peleadoras.

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Ya en redes sociales, Dumont, ahora con 13 victorias y cuatro derrotas en su registro, publicó un mensaje en portugués en el que insistió con su reclamo. “Muchachos, la pelea recién terminó y para mí fue uno de los mayores absurdos que vi en las artes marciales mixtas”, expresó. “Para mí el segundo asalto estaba claro, y en el tercero la argentina no hizo nada”, agregó, y apuntó contra el estado físico de su rival tras el combate: “Fue directo al hospital, en las condiciones en que quedó. No hizo nada en el tercer asalto, nada, y ella lo sabe”. La brasileña sostuvo además que dominó los intercambios finales.

“Yo la estaba golpeando y hablándole todo el tiempo, ella estaba desesperada. Tengo la certeza de que gané el segundo asalto sin ninguna duda, y ella lo sabe tan bien que por eso estaba desesperada”, afirmó.

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Del otro lado, Pérez admitió el impacto de los golpes recibidos. “Ella acertó buenos golpes, estuve mareada toda la pelea. No hay excusas, técnicamente le gané, soy la mejor”, declaró tras el combate. También se refirió a los cuestionamientos personales que recibió durante la previa: “Me trató de prostituta, ¿qué querían que hiciera?”, expresó, y añadió una réplica directa sobre el episodio del pesaje: “Norma, quédate ahí, chica. No llegué a ponerme los condones que me lanzaste; puede que estés embarazada de mí”.

Un día después de la pelea, la argentina publicó un video en Instagram en el que se postuló como reemplazo para el combate por el título del peso gallo pactado para el 14 de noviembre entre Kayla Harrison y Nunes. “Amanda Nunes y Kayla Harrison, el 14 de noviembre yo estoy preparada para reemplazar a la que se caga”, afirmó. En el mismo mensaje se refirió a su estado físico pese a los golpes recibidos: “Me encuentro en óptimas condiciones. Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear el 14 de noviembre”.

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Ese combate, confirmado para UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York, llega después de meses de demora provocados por una lesión cervical de Harrison, quien no compite desde el 7 de junio de 2025, cuando sometió a Julianna Peña con una kimura para quedarse con el cinturón. Nunes, por su parte, regresará al octágono tras más de tres años de inactividad, luego de haberse retirado en junio de 2023 con un registro de 23 triunfos y cinco derrotas y el antecedente de haber sido campeona de dos divisiones.

Pérez respalda su reclamo con un registro profesional de 14 victorias y dos derrotas, con triunfos consecutivos desde julio de 2023 ante rivales como Ashlee Evans-Smith, Karol Rosa y Macy Chiasson. En caso de concretarse su pedido de pelear por el título, la argentina debería enfrentar a la ganadora del combate entre Harrison y Nunes en noviembre, o esperar que alguna de las dos se baje de la contienda para ocupar su lugar.

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