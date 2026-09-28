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Sorpresa durante una redada en prisión por los objetos que le encontraron a una ex figura de la Premier: “No lo esperaba”

Joey Barton, con pasado en el Manchester City y el Newcastle, podría recibir una sanción disciplinaria. Los cargos que lo llevaron a prisión

Joey Barton está acusado de lesiones corporales graves con intención. Tiene otras condenas por mensajes ofensivos y agresiones físicas contra su esposa (REUTERS/Peter Powell)
Joey Barton está acusado de lesiones corporales graves con intención. Tiene otras condenas por mensajes ofensivos y agresiones físicas contra su esposa (REUTERS/Peter Powell)
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El exfutbolista inglés Joey Barton quedó envuelto en una nueva polémica luego de que fuera confrontado por las autoridades de la prisión HMP Liverpool tras el presunto hallazgo de un teléfono móvil y tabaco de contrabando en su celda. El ex jugador de 44 años se encuentra en prisión por la acusación de lesiones corporales graves con intención. La reciente situación podría derivar en sanciones disciplinarias.

El registro fue realizado por agentes anticorrupción que actuaron a partir de información de inteligencia, según informó el portal británico The Sun. Barton niega haber cometido alguna irregularidad, aunque las autoridades penitenciarias evalúan si el material encontrado le pertenecía o si estaba bajo presión de internos vinculados con figuras delictivas.

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“No se lo esperaba, los guardias entraron corriendo y lo recuperaron. Actuaron basándose en información de inteligencia y encontraron algunos objetos, entre ellos tabaco y un teléfono, y pudieron sancionar a Barton. Pero él niega haber hecho nada malo. Los responsables están investigando si fue obligado a guardar contrabando para otras personas. Hay figuras bastante importantes ahí dentro que podrían haberle intimidado. Y él es famoso, lo que siempre te convierte en un blanco fácil”, informó el medio citado.

Aunque no quiera identificar a otros reclusos, Barton podría perder beneficios penitenciarios independientemente de cómo se determine el origen de los objetos. Entre las posibles restricciones figuran el acceso a televisión, gimnasios, talleres y tiempo fuera de la celda, señaló The Sun.

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Joey Barton fue entrenador del Fleetwood Town y Bristol Rovers luego de retirarse (Reuters Images/Molly Darlington)
Joey Barton fue entrenador del Fleetwood Town y Bristol Rovers luego de retirarse (Reuters Images/Molly Darlington)

El exmediocampista de Manchester City, Newcastle United y Queens Park Rangers permanece en prisión preventiva por una acusación de lesiones corporales graves con intención contra Kevin Lynch, de 51 años. El episodio habría ocurrido el 8 de marzo de 2026 en el club de golf Huyton and Prescot, en Merseyside.

La causa sostiene que Barton atacó a Lynch después de que ambos bebieran juntos en el establecimiento ubicado en Fairway, Huyton. Lynch, exentrenador de fútbol amateur y fundador de la escuela de educación especial NexGen Academy, habría sufrido graves lesiones en un ojo. Barton se declaró inocente de la acusación y su juicio fue fijado para el 8 de marzo de 2027. El exjugador podría afrontar otros seis meses de prisión por el presunto ataque, según informó The Guardian.

La situación judicial de Barton incluye una condena de noviembre de 2025, cuando un jurado de la Corona de Liverpool lo halló culpable de seis de los 12 cargos por comunicaciones electrónicas gravemente ofensivas. Entre enero y marzo de 2024, publicó mensajes contra las comentaristas Eni Aluko y Lucy Ward, además del presentador Jeremy Vine.

El 8 de diciembre de 2025 recibió seis meses de prisión, con la pena suspendida durante 18 meses. La sentencia también le impuso 200 horas de trabajo comunitario, más de 20.000 libras esterlinas en costos judiciales y órdenes de restricción por dos años. Esas medidas le prohíben referirse a las tres víctimas en redes sociales o medios de difusión.

La condena se produjo meses después de otro fallo por la agresión a su esposa, Georgia Barton, durante una discusión en junio de 2021 en la vivienda familiar de Kew, al suroeste de Londres. En marzo de 2025, un tribunal concluyó que Barton empujó a Georgia al suelo y la pateó en la cabeza. La mujer sufrió una lesión en la frente y sangrado nasal, mientras que el exjugador recibió una pena de 12 semanas de cárcel, también suspendida durante dos años.

Joey Barton debutó en el Manchester City y llegó a disputar un partido con la selección de Inglaterra (Shutterstock)
Joey Barton debutó en el Manchester City y llegó a disputar un partido con la selección de Inglaterra (Shutterstock)

Barton se formó en las divisiones juveniles de Manchester City y debutó en el primer equipo en 2003. Disputó 130 partidos de Premier League con los Citizens y recibió su única convocatoria para la selección de Inglaterra en un amistoso frente a España, en febrero de 2007.

El mediocampista fue transferido a Newcastle United y permaneció hasta 2011, antes de incorporarse a Queens Park Rangers. Durante su etapa en el conjunto londinense fue cedido al Olympique de Marsella en la temporada 2012-2013 y consiguió luego el ascenso a la máxima categoría inglesa.

También jugó en el Burnley, con el que ganó el Championship en 2015-2016, y tuvo un breve paso por Rangers de Escocia antes de volver al elenco inglés y retirarse en 2017. Sumó 269 encuentros en la Premier League y más tarde dirigió a Fleetwood Town y Bristol Rovers. La Asociación Inglesa de Fútbol lo suspendió durante 18 meses en 2017, después de que admitiera haber realizado 1.260 apuestas sobre partidos entre 2006 y 2016.

Joey Barton vistió las camisetas del Manchester City, Newcastle, QPR, Rangers y Burnley (Shutterstock)
Joey Barton vistió las camisetas del Manchester City, Newcastle, QPR, Rangers y Burnley (Shutterstock)

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