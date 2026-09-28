“Los fabulosos 50″ de una leyenda del fútbol en Las Vegas: el particular menú y un baile que se hizo viral

El exfutbolista italiano disfrutó de la música y el baile con sus invitados en Las Vegas

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Francesco Totti celebró sus 50 años en un encuentro íntimo junto a sus familiares y amigos más cercanos. Alejado del fútbol profesional desde hace años, el exjugador italiano eligió un destino especial para recibir sus cinco décadas de vida.

El ídolo de la Roma optó por una celebración con estética de Las Vegas, que incluyó una torta inspirada en el célebre cartel de bienvenida a la ciudad de Nevada. El viaje contó con la presencia de su pareja, Noemi Bocchi, y de sus tres hijos.

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Francesco Totti sopló las velas durante la celebración de su cumpleaños número 50 en Las Vegas (@noemib_8)

La pareja del exfutbolista fue la encargada de compartir en sus redes sociales varias imágenes de la celebración. La decoración se instaló al aire libre, sobre un césped que en un sector estaba cubierto de globos y con una pantalla que mostraba la frase “Feliz cumpleaños” en inglés junto al número 50. En una de las postales, Totti apareció de espaldas frente al montaje, con una camiseta personalizada que llevaba su apellido y la cifra de su nueva edad.

Los invitados de Francesco Totti compartieron una cena en una mesa larga, decorada con velas y flores rojas. La propuesta gastronómica quedó presentada bajo el título “Los fabulosos 50 de Francesco” e incluyó una comida italiana de estilo familiar, con una selección de sushi como entrada y pastas como plato principal. El lugar también dispuso de una parrilla, acompañada por distintas guarniciones, mientras que el final de la noche reunió dos postres italianos: tiramisú clásico y panna cotta de vainilla con frutas de estación.

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El exfutbolista italiano optó por una decoración festiva inspirada en la ciudad de Nevada (@noemib_8)

En otra de las imágenes compartidas por Noemi Bocchi, Francesco Totti apareció soplando las velas de su torta en el circuito Las Vegas Motor Speedway, según difundió The Sun. El exfutbolista también disfrutó de sus pasos de baile (que se hicieron virales) y de una sesión de karaoke junto a sus invitados. Tras el festejo, el grupo tomó un avión para ir a otro destino.

El menú impreso en italiano detalló los platos servidos durante la celebración (@noemib_8)

En una entrevista reciente con Corriere dello Sport, Francesco Totti repasó algunos recuerdos de su carrera y reconoció que mantiene un único arrepentimiento: “Me hubiera gustado jugar con Ronaldo, el Fenómeno”. El exdelantero también ubicó a otra figura en un lugar central de la historia del fútbol: “Para mí, el fútbol es Maradona: él es el emblema de este deporte, el balón lleva su nombre”. Además, el referente italiano elogió a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: “Son dos extraterrestres, es difícil incluso encontrar un adjetivo para describirlos”.

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Hace pocos días, Francesco publicó su autobiografía, Oltre (“Más allá de”), y reveló que, a los 48 años, estuvo cerca de aceptar una propuesta para volver al fútbol profesional. Cesc Fàbregas, entrenador del Como, le ofreció la posibilidad de integrar el plantel, aunque esa no fue la única alternativa que recibió el eterno capitán de la Roma. El Genoa también se comunicó con él, cuando Alberto Gilardino, campeón del mundo con Italia en 2006 al igual que Totti, era el director técnico. En el libro, el exjugador describió la particularidad de aquellas opciones: “Gilardino tenía 42 años, Fàbregas 37, así que habría tenido respectivamente 6 y 11 años más que quienes cobraban por decirme qué hacer. No son leyendas urbanas, es la pura verdad. Increíble, pero cierta. Una locura”.

Francesco Totti concluyó la jornada con una animada sesión de karaoke

Francesco Totti dejó el fútbol profesional el 28 de mayo de 2017, cuando tenía 40 años, tras dedicar toda su carrera a la Roma. El exdelantero debutó en 1993, a los 16 años, y disputó 786 partidos con la camiseta amarilla y roja, en los que convirtió 307 goles. Durante su etapa en el club conquistó la Serie A en 2001, mientras que con la selección italiana obtuvo la Copa del Mundo de 2006, entre otros títulos. Su despedida se produjo ante el Genoa, en el Stadio Olimpico, en una jornada que conmovió al ambiente del fútbol.

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En Oltre, Totti resumió su decisión de no regresar a las canchas con una frase breve: “Dije que no a la Serie A. Le dije que no al Genoa. Le dije que no al Como”. El libro lleva como subtítulo: “Uno se jubila y le pasa cualquier cosa. Y entonces tiene que contar la historia”. Con esa reflexión, el ex capitán de la Roma repasó el cierre de una carrera que quedó asociada de forma íntegra al club de la capital italiana.

La mesa decorada con velas y flores rojas lista para la celebración del cumpleaños del exfutbolista (@noemib_8)