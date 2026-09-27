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Ver en Fútbol Libre o Tarjeta Roja Portugal vs Noruega infecta el dispositivo con publicidad y roba datos

Seguir el partido de la UEFA Nations League entre las selecciones de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland en aplicaciones piratas expone contraseñas

Fotografía dividida con Cristiano Ronaldo a la izquierda, Erling Haaland a la derecha y dos logotipos circulares en el centro
Cristiano Ronaldo y Erling Haaland son dos jugadores que atraen la atención de millones de fanáticos. (Fotocomposición Infobae)
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La búsqueda de transmisiones gratuitas para seguir partidos de la UEFA Nations League, como Portugal vs Noruega, puede llevar a páginas que operan fuera de los circuitos oficiales de distribución.

El acceso a plataformas piratas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja puede exponer a los usuarios a malware, publicidad invasiva y maniobras destinadas a obtener información personal o financiera.

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La advertencia no se limita a la calidad de la señal ni a las interrupciones durante el encuentro. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) señala que las páginas y redes que ofrecen contenidos sin autorización pueden alojar virus o malware capaces de dañar dispositivos, robar datos y extenderse dentro de redes domésticas o corporativas.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Las plataformas que ofrecen partidos sin autorización suelen utilizar ventanas emergentes y redirecciones hacia dominios ajenos a la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede al entrar a un sitio que ofrece partidos sin licencia

Las páginas que anuncian transmisiones deportivas gratuitas suelen utilizar ventanas emergentes, redirecciones y botones de reproducción que derivan hacia otros dominios.

El usuario puede creer que abrió el enlace de un partido de la selección de Cirtiano Ronaldo frente a la de Erling Haalad, pero en realidad accede a formularios, anuncios o descargas que no guardan relación con la transmisión.

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Según Interpol, muchos sitios de piratería y redes P2P incluyen malware o virus. Estos programas pueden alterar el funcionamiento del teléfono, la computadora o la tableta, mostrar publicidad de forma permanente o registrar información almacenada en el dispositivo.

El riesgo aumenta cuando la página exige instalar extensiones, reproductores, aplicaciones o archivos para habilitar el supuesto acceso al contenido.

Interpol alertó que los portales de contenidos pirateados pueden alojar malware capaz de dañar dispositivos y obtener datos personales. (Foto: REUTERS/Edgar Su)
Interpol alertó que los portales de contenidos pirateados pueden alojar malware capaz de dañar dispositivos y obtener datos personales. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

De qué forma un malware puede acceder a datos personales

El software malicioso puede buscar credenciales de correo, contraseñas, números de teléfono, archivos y datos vinculados a cuentas bancarias. Los contenidos pirateados pueden funcionar como una trampa para captar información confidencial, entre ella datos personales, financieros o de acceso a servicios digitales.

La amenaza no termina en el dispositivo desde el que se ingresa al partido. Interpol advierte que el malware puede propagarse a través de una red doméstica o empresarial.

En una casa, eso puede afectar otros celulares, televisores inteligentes o computadoras conectadas al mismo WiFi. En una empresa, una infección puede comprometer sistemas de trabajo y archivos compartidos.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las plataforma piratas emiten alertas falsas de errores para instalar virus. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué la publicidad invasiva representa un riesgo para el usuario

Los anuncios que aparecen en estos portales no siempre buscan promocionar productos. Algunos enlaces pueden llevar a páginas que simulan sorteos, alertas de seguridad, premios o mensajes de error. El objetivo es lograr que la persona entregue sus datos, acepte permisos innecesarios o descargue programas que no solicitó.

Asimismo, la publicidad maliciosa puede operar sin que el usuario advierta de inmediato el alcance del riesgo. Solo hay que pulsar un aviso que promete una señal en alta definición, un resultado en directo o la descarga de una aplicación para que el navegador abra sitios ajenos al evento deportivo.

Otras señales que pueden aparecer son falsas advertencias sobre virus, con el fin de inducir la instalación de herramientas de seguridad no verificadas.

Qué riesgos hay al realizar pagos en aplicaciones piratas

Algunos sitios ofrecen una versión “premium”, acceso sin anuncios o una suscripción a bajo precio para ver partidos. Interpol advierte que los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los usuarios deben evitar ingresar datos bancarios o de tarjetas en páginas que no identifican con claridad a la empresa responsable del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, existen servicios proxy, aplicaciones de redes privadas virtuales y extensiones que prometen desbloquear señales deportivas.

La suscripción a herramientas de origen incierto puede implicar riesgos legales y de seguridad, porque algunos servidores podrían haber sido utilizados en ataques informáticos, incluidos ataques de denegación de servicio distribuida.

Cuáles señales permiten identificar una plataforma pirata

Una oferta con gran cantidad de partidos, películas, series y canales pagos de forma gratuita o por un monto muy bajo merece precaución. Interpol sugiere desconfiar de los servicios que prometen acceso ilimitado a contenidos sin explicar quién posee los derechos de transmisión ni en qué territorios opera.

La verificación más directa consiste en consultar los sitios oficiales de las competencias, los clubes, las cadenas de televisión y las plataformas autorizadas. Los servicios legítimos informan precios, condiciones de contratación y asistencia al cliente, aunque su costo sea superior al de una página no autorizada.

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