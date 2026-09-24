Usuarios de YouTube tendrán un asistente de compras impulsado por inteligencia artificial

Ask YouTube permitirá comparar productos mediante tablas generadas por inteligencia artificial. (YouTube)

Guardar

YouTube anunció una expansión de Ask YouTube, su función de búsqueda conversacional basada en inteligencia artificial, que ahora incorporará capacidades para asistir a los usuarios en decisiones de compra. El anuncio se realizó el miércoles durante el evento Made on YouTube, celebrado en Nueva York, donde la compañía propiedad de Alphabet (GOOGL) presentó un paquete amplio de actualizaciones que combina inteligencia artificial, funciones de comercio electrónico y nuevas herramientas de personalización.

Ask YouTube comenzó como un experimento de búsqueda conversacional antes de consolidarse como una parte central de la experiencia de la plataforma. La herramienta permite formular consultas en lenguaje natural, más complejas y detalladas que las de una búsqueda tradicional, y devuelve una combinación de vídeos cortos y largos que pueden guiar al usuario a través de planes de viaje paso a paso, guías de aprendizaje o recomendaciones sobre temas específicos.

PUBLICIDAD

El buscador ofrecerá tablas comparativas de productos

Con la nueva actualización, quien busque un producto determinado podrá recibir recomendaciones organizadas que incluyan una tabla comparativa con distintos atributos o categorías, adaptada a las preferencias declaradas por el usuario. La función también permitirá formular preguntas adicionales directamente desde la página de reproducción de un video.

YouTube presentó las novedades durante el evento Made on YouTube, celebrado en Nueva York. (Europa Press)

Según YouTube, estos cambios responden a patrones de comportamiento ya observados entre los usuarios, que suelen aprender sobre productos a través de creadores de contenido y confían en sus opiniones y recomendaciones.

El uso de la función creció más de 500% en seis meses

La compañía reportó que, solo en junio, más de 140 millones de personas utilizaron Ask YouTube para profundizar en el contenido de los videos, lo que representa un incremento superior al 500% respecto a diciembre del año anterior.

PUBLICIDAD

Emily Moxley, vicepresidenta de gestión de productos de inteligencia artificial para espectadores en YouTube, atribuyó ese crecimiento a un modelo Gemini personalizado. “Detrás de ese crecimiento hay un modelo Gemini personalizado que relaciona las preguntas más complejas del espectador con el segundo exacto en que el vídeo proporciona la respuesta”, explicó Moxley durante una reunión informativa con periodistas previa al evento.

Más de 140 millones de personas usaron Ask YouTube solo en junio, según la compañía. (Reuters)

Nuevas herramientas para creadores en YouTube Studio

Además de los cambios en el buscador, YouTube Studio sumará retroalimentación generada por IA sobre borradores de video, miniaturas ajustadas al estilo de cada canal y la posibilidad de probar hasta tres cortes de video distintos de forma simultánea. Un asistente basado en Gemini, disponible en Shorts y en YouTube Create, ayudará a editar clips, recortar pausas y sincronizar música, lo que reduce el trabajo manual de posproducción.

PUBLICIDAD

La plataforma también evalúa un sistema de moderación de comentarios con IA, de carácter opcional, que se adapta a las preferencias de cada creador. Sus herramientas de protección de identidad combinarán ahora detección de voz y de rostro, con el objetivo de reforzar los resguardos frente al uso no autorizado de la imagen de los creadores en contenido generado por inteligencia artificial.

El programa de afiliados de YouTube Shopping llegará a 35 países

En el frente comercial, YouTube Shopping expandirá su programa de afiliados a 35 países para fin de año. El programa cuenta ya con más de 1,3 millones de creadores inscritos. Los creadores en India y Brasil podrán etiquetar próximamente productos de Amazon en sus videos, mientras que las etiquetas de producto mostrarán ofertas localizadas según el mercado de cada espectador.

PUBLICIDAD

YouTube Studio incorporará herramientas de edición y moderación de comentarios basadas en IA. (Europa Press)

La compañía también presentó Custom Feeds, una función para usuarios de Estados Unidos disponible en web, móvil y televisión, que permite guardar pestañas de inicio organizadas por intereses específicos, como documentales o contenido de bricolaje.

Los comandos de voz llegarán a los televisores

Los usuarios de televisión podrán utilizar comandos de voz dentro de Ask YouTube, lo que habilitará consultas de compra y preguntas de seguimiento sin necesidad de un control remoto tradicional. La combinación de recomendaciones basadas en inteligencia artificial, etiquetas de producto localizadas y la ampliación del alcance del programa de afiliados forma parte de la apuesta de la plataforma para traducir su ecosistema de creadores en un volumen relevante de comercio electrónico.

PUBLICIDAD

Los anuncios se producen en un contexto en el que las principales plataformas tecnológicas compiten por integrar inteligencia artificial generativa en sus productos orientados al consumidor.