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Piratas informáticos de Corea del Norte robaron USD 351 millones al exchange cripto Bitget

La empresa pausó temporalmente los retiros de criptomonedas en toda su plataforma mientras avanza con la investigación del incidente

Un ciberataque al exchange de criptomonedas Bitget derivó en el robo de más de 351 millones de dólares el 24 de septiembre de 2026. (REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo)
Un ciberataque al exchange de criptomonedas Bitget derivó en el robo de más de 351 millones de dólares el 24 de septiembre de 2026. (REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo)
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Piratas informáticos vinculados a Corea del Norte robaron más de USD 351 millones del exchange de criptomonedas Bitget durante un ciberataque ocurrido el día 24 de septiembre de 2026, según confirmó la propia empresa. Se trata del mayor robo de activos digitales registrado en lo que va del año.

El ataque comenzó a las 18:31 UTC, cuando los sistemas de seguridad de Bitget detectaron transferencias no autorizadas desde varias de sus billeteras conectadas a internet, conocidas como hot wallets, que la plataforma utiliza para el trading activo. La empresa activó de inmediato protocolos de respuesta de emergencia.

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La compañía suspendió los retiros de criptomonedas en toda su red mientras investiga el incidente junto con fuerzas de seguridad y firmas especializadas en análisis forense de blockchain, entre ellas Mandiant y SlowMist. Los depósitos y el trading continúan funcionando con normalidad.

Captura de pantalla de un comunicado de Gracy Chen sobre un aviso de seguridad y transferencias no autorizadas en Bitget
La plataforma Bitget suspendió los retiros de activos digitales para investigar el incidente junto a las firmas especializadas Mandiant y SlowMist. (X: GracyBitget)

Un exchange de criptomonedas es una plataforma en línea donde los usuarios pueden comprar, vender o intercambiar activos digitales, como Bitcoin y Ethereum, a cambio de dinero convencional u otras criptomonedas.

Por qué se sospecha que el ataque fue realizado por Corea del norte

La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, dijo en una serie de mensajes en la red social X que el patrón del ataque era “altamente consistente con los patrones conocidos de las organizaciones de hackers norcoreanos”.

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La afirmación se basa en el comportamiento de las direcciones IP y el uso de redes privadas virtuales detectado durante la investigación.

Moneda de Bitcoin brillante y otros logos de criptomonedas como Ethereum y Dogecoin flotando en un fondo digital azul con patrones de circuitos.
El fondo de protección al usuario de Bitget cuenta con más de 464 millones de dólares para cubrir la totalidad de las pérdidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Chen, los atacantes no lograron robar las claves privadas de las billeteras de la empresa. En cambio, habrían comprometido un sistema interno crítico de la infraestructura de billeteras, lo usaron para falsificar datos de transferencia y activaron el proceso de autorización de firmas para mover los fondos.

La ejecutiva precisó que las billeteras frías, las que permanecen desconectadas de internet, no se vieron afectadas.

Cuáles fueron las consecuencias del robo

Bitget informó que el monto final del incidente asciende a aproximadamente USD 351,6 millones en distintos activos, entre ellos ether, XRP, BNB, avalanche, USDT y USDC, distribuidos en siete cadenas de bloques diferentes: Ethereum, XRP Ledger, Arbitrum, Avalanche, Optimism, BSC y Base.

Monedas doradas con el símbolo de bitcoin junto a múltiples fajos de billetes de cien dólares sobre una superficie negra.
El director ejecutivo de Bybit ofreció su asistencia a Bitget para rastrear los fondos robados tras el antecedente del Grupo Lazarus en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa aseguró que la totalidad de la pérdida está cubierta por su fondo de protección al usuario, que mantiene más de USD 464 millones equivalentes a 5.500 bitcoins. Chen remarcó que los saldos de las cuentas de los clientes reflejan sus tenencias reales.

El robo a Bitget superó al hackeo de USD 340 millones sufrido por otro exchange a comienzos de septiembre, en el que el atacante terminó devolviendo casi todo lo sustraído y se quedó apenas con USD 47 millones, de acuerdo con lo publicado por TechCrunch.

Un patrón que se repite en el sector cripto

Corea del Norte concentra alrededor de tres cuartas partes del valor total de los robos de criptomonedas registrados en 2026 hasta la fecha, según datos de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.

Los atacantes vulneraron un sistema interno de infraestructura para autorizar firmas sin afectar las claves privadas ni las billeteras frías. (KCNA via REUTERS)
Los atacantes vulneraron un sistema interno de infraestructura para autorizar firmas sin afectar las claves privadas ni las billeteras frías. (KCNA via REUTERS)

Los grupos vinculados al régimen norcoreano han sido señalados repetidamente por atacar software de código abierto para comprometer masivamente a sus víctimas, con el objetivo declarado de financiar el programa de armas nucleares del país.

El precedente más citado es el robo de USD 1.500 millones sufrido por el exchange Bybit en febrero de 2025, atribuido por investigadores de blockchain al Grupo Lazarus, una organización de hackers vinculada al Estado norcoreano.

El director ejecutivo de Bybit, Ben Zhou, ofreció ayuda a Bitget para rastrear los fondos robados, en una muestra de reciprocidad entre plataformas que ya habían colaborado antes, según CNBC.

Chen no precisó una fecha para la reapertura de los retiros en Bitget, aunque adelantó en una transmisión en X que el proceso podría demorar entre horas y días, y que en principio no debería extenderse por semanas.

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