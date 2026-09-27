“Te extraño todos los días”: el homenaje de Paula Chaves a su perro Moro a cinco meses de su partida

La modelo compartió unos emotivos videos de Moro (Video: Instagram)

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A cinco meses de la muerte de Moro, el perro que acompañó durante 15 años a la familia de Paula Chaves y Pedro Alfonso, la modelo y conductora volvió a sus redes sociales con una serie de fotos y videos para recordar a la mascota. Moro había llegado a la vida de Chaves como un regalo de Alfonso al inicio de la relación, y su ausencia sigue presente en el hogar de la pareja.

La publicación gira en torno a Rosita, la perra que creció bajo la influencia de Moro y que, según la propia Chaves, lleva adelante su energía y afecto. “Te extraño todos los días chanchito! Vení a visitarme. Te extraño mucho…. Nos dejaste a Rosi criada x vos, con tu energía y amor”, escribió la conductora sobre una de las imágenes, en la que Moro aparece recostado junto a un sillón, con la mirada dirigida hacia un costado.

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Otra de las fotos muestra a Rosita todavía cachorra, acurrucada dentro de una cucha circular junto a Moro, ya con signos visibles de vejez. “Ella siendo bebé, jugaba sola porque él ya no tenía energía”, escribió Chaves, en una imagen que contrasta la vitalidad de la cría con el desgaste físico de Moro en sus últimos tiempos. La secuencia continúa con otras fotografías en las que ambos perros aparecen recostados uno junto al otro: en una de ellas, Rosita se apoya directamente sobre el cuerpo de Moro; en otra, ya algo más grande, lo observa a poca distancia.

Moro fue regalo de Pedro al inicio de la relación

Entre el material compartido, Paula incluyó un video en el que se la escucha dirigirse a Rosita en tono coloquial, al encontrarla en una cucha que no le correspondía. “¿Perdón? ¿Perdón? ¿Rosita? ¿Qué hacés? No, pero no es tu cucha esa. ¿De quién es la cucha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás enojada? ¿No te la bancás más?”, dijo entre risas, antes de agregar: “¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me la llevo? Vamos. Ahí está. Ay, por favor. Por favor, mi negrita más linda”. El registro espontáneo refleja el vínculo cotidiano que la conductora mantiene con la perra que Moro dejó bajo su cuidado.

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Las últimas imágenes de la serie muestran a Pedro Alfonso recostado en el piso junto a Rosita, en una escena hogareña musicalizada con “Simplest Things”, del artista Twin Tacoma. Ambas fotos llevan la misma leyenda: “Buen día”. Alfonso aparece acariciando a la perra con la mirada puesta en ella, en una postal que cierra la publicación con la misma cadencia tranquila que recorre toda la serie.

Semanas atrás, Paula stuvo en Tapados de Laburo (Olga), donde no pudo evitar quebrarse al hablar por primera vez de este difícil momento en público.

La modelo estuvo presente en su programa de Olga y no pudo contener las lágrimas al hablar del tema por primera vez (Video: Tapados de Laburo-Olga)

“Voy a hacer de todo. Perdí a mi mascota, para el que no sabe, mi mascota, que fue mi primer hijo...” dijo Paula, entre lágrimas, mientras Lourdes y el resto del equipo la alentaban a continuar. La conductora se sinceró: “No sabía que esto dolía tanto porque nunca me había pasado. Se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro, que fue un hijo literalmente de cuatro patas.

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Y recordó con la voz entrecortada de la emoción: “Me fui a vivir sola porque Pedro me lo regaló en el año 2010, cuando era muy chiquito. Yo no me animaba a vivir sola y él me acompañó en todo ese proceso. Se enteraba antes que yo cuando estaba embarazada, porque empezaba a ponerse medio raro, medio tóxico”. Con voz quebrada y mucha emoción, Paula relató momentos inolvidables junto a Moro: “Como que me miraba raro y yo la primera vez me sorprendí y dije: ‘A este perro algo le pasa’. Y me iba a hacer el test embarazada de Olivia. Después ya los que siguieron era como: ‘No me digas, Moro, vos me estás jodiendo que de vuelta entrás en este trance raro’. Me avisaba todo eso”.