Teleshow

“Te extraño todos los días”: el homenaje de Paula Chaves a su perro Moro a cinco meses de su partida

La modelo recordó a la mascota familiar, que fue regalo de Pedro Alfonso al inicio de la relación, y emocionó a sus seguidores

La modelo compartió unos emotivos videos de Moro (Video: Instagram)

Guardar

A cinco meses de la muerte de Moro, el perro que acompañó durante 15 años a la familia de Paula Chaves y Pedro Alfonso, la modelo y conductora volvió a sus redes sociales con una serie de fotos y videos para recordar a la mascota. Moro había llegado a la vida de Chaves como un regalo de Alfonso al inicio de la relación, y su ausencia sigue presente en el hogar de la pareja.

La publicación gira en torno a Rosita, la perra que creció bajo la influencia de Moro y que, según la propia Chaves, lleva adelante su energía y afecto. “Te extraño todos los días chanchito! Vení a visitarme. Te extraño mucho…. Nos dejaste a Rosi criada x vos, con tu energía y amor”, escribió la conductora sobre una de las imágenes, en la que Moro aparece recostado junto a un sillón, con la mirada dirigida hacia un costado.

PUBLICIDAD

Otra de las fotos muestra a Rosita todavía cachorra, acurrucada dentro de una cucha circular junto a Moro, ya con signos visibles de vejez. “Ella siendo bebé, jugaba sola porque él ya no tenía energía”, escribió Chaves, en una imagen que contrasta la vitalidad de la cría con el desgaste físico de Moro en sus últimos tiempos. La secuencia continúa con otras fotografías en las que ambos perros aparecen recostados uno junto al otro: en una de ellas, Rosita se apoya directamente sobre el cuerpo de Moro; en otra, ya algo más grande, lo observa a poca distancia.

Moro fue regalo de Pedro al inicio de la relación
Moro fue regalo de Pedro al inicio de la relación

Entre el material compartido, Paula incluyó un video en el que se la escucha dirigirse a Rosita en tono coloquial, al encontrarla en una cucha que no le correspondía. “¿Perdón? ¿Perdón? ¿Rosita? ¿Qué hacés? No, pero no es tu cucha esa. ¿De quién es la cucha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás enojada? ¿No te la bancás más?”, dijo entre risas, antes de agregar: “¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me la llevo? Vamos. Ahí está. Ay, por favor. Por favor, mi negrita más linda”. El registro espontáneo refleja el vínculo cotidiano que la conductora mantiene con la perra que Moro dejó bajo su cuidado.

PUBLICIDAD

Las últimas imágenes de la serie muestran a Pedro Alfonso recostado en el piso junto a Rosita, en una escena hogareña musicalizada con “Simplest Things”, del artista Twin Tacoma. Ambas fotos llevan la misma leyenda: “Buen día”. Alfonso aparece acariciando a la perra con la mirada puesta en ella, en una postal que cierra la publicación con la misma cadencia tranquila que recorre toda la serie.

Semanas atrás, Paula stuvo en Tapados de Laburo (Olga), donde no pudo evitar quebrarse al hablar por primera vez de este difícil momento en público.

La modelo estuvo presente en su programa de Olga y no pudo contener las lágrimas al hablar del tema por primera vez (Video: Tapados de Laburo-Olga)

Voy a hacer de todo. Perdí a mi mascota, para el que no sabe, mi mascota, que fue mi primer hijo...” dijo Paula, entre lágrimas, mientras Lourdes y el resto del equipo la alentaban a continuar. La conductora se sinceró: “No sabía que esto dolía tanto porque nunca me había pasado. Se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro, que fue un hijo literalmente de cuatro patas.

Y recordó con la voz entrecortada de la emoción: “Me fui a vivir sola porque Pedro me lo regaló en el año 2010, cuando era muy chiquito. Yo no me animaba a vivir sola y él me acompañó en todo ese proceso. Se enteraba antes que yo cuando estaba embarazada, porque empezaba a ponerse medio raro, medio tóxico”. Con voz quebrada y mucha emoción, Paula relató momentos inolvidables junto a Moro: “Como que me miraba raro y yo la primera vez me sorprendí y dije: ‘A este perro algo le pasa’. Y me iba a hacer el test embarazada de Olivia. Después ya los que siguieron era como: ‘No me digas, Moro, vos me estás jodiendo que de vuelta entrás en este trance raro’. Me avisaba todo eso”.

Temas Relacionados

Paula ChavesPedro AlfonsoMascotasDueloMoro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

En una entrevista exclusiva con Teleshow, los tres jurados de esta edición del reality se abrieron acerca de los desafíos de esta nueva temprorada del programa, cómo ven a los participantes y la ausencia de Donato de Santis entre ellos

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

La presentación del 26 de septiembre fue la última de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” y reunió a miles de fans en el Monumental

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

La artista cerró su gira ante un estadio Monumental agotado, con Tini, Miranda! y Marilina Bertoldi como invitados

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

María Emilia, María Eugenia y María Laura hablaron con Teleshow del estreno en YouTube de su serie para chicos de cuatro a nueve años, donde rescatan sus clásicos con arreglos actuales y mensajes sobre miedos cotidianos

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

Martín Dlugonoga tocó con Javier Calamaro, compuso para Beret, produjo con Trueno y Bizarrap pero la llave del éxito estaba en el lugar menos pensado: en lo más genuino de la familia y en los recuerdos de su infancia

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

AMÉRICA

Régimen cubano reconoce la circulación simultánea de seis enfermedades sin divulgar cifras oficiales

Régimen cubano reconoce la circulación simultánea de seis enfermedades sin divulgar cifras oficiales

Trump anticipó una nueva ronda de diálogo con Irán, aunque no descartó reanudar los ataques: “Siempre lo estoy pensando”

"Sobreviví, pero me mataron a mi hija": las últimas palabras de Candelaria antes de ser asesinada en Guatemala

El Salvador celebra el Día Mundial del Turismo como líder en crecimiento de visitantes de América

República Dominicana: Asesina a su expareja con un machete e intenta envenenarse tras el crimen

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

DEPORTES

Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El impactante cambio físico de una leyenda del fútbol tras dejar el alcohol y bajar 40 kilos: “Me estoy esforzando”

El Manchester United confirma una deuda de más de 1.000 millones de libras esterlinas

La increíble rutina de “El Mutante”, el fisicoculturista que se consagró campeón de Mr Olympia 2026: las fotos de todos los ganadores

Las repercusiones en los medios del mundo tras el accidente de Franco Colapinto en la Fórmula 1: del “desastroso error” a un cero de puntaje