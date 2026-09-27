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Esto pasará con tu dinero y armas si te arrestan o mueres en GTA 6

El juego tendrá un renovado sistema de búsqueda que eleva a 6 el nivel máximo de estrellas e introduce iconos rojos de estado

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
Grand Theft Auto 6 incorporará un sistema de consecuencias que combina alertas visuales con un renovado nivel de búsqueda policial. (Rockstar)
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Grand Theft Auto 6 incorporará un sistema de consecuencias que combina mecánicas ya conocidas de la saga con alertas visuales que anticipan al jugador el resultado de sus acciones. Rockstar Games confirmó, a través de un video grabado en sus oficinas, cómo funcionarán la muerte y el arresto del personaje, además de un renovado esquema de búsqueda policial con seis estrellas.

La información surge de una sesión de juego a la que asistió el creador de contenido TGG, quien detalló el mecanismo en su canal de YouTube. Sus declaraciones permiten anticipar los detalles, antes de su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre, de cómo reaccionará el mundo del juego ante la derrota o la captura del jugador.

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Qué ocurre al morir o ser arrestado en GTA 6

Al ser derrotado en combate, el personaje reaparece en el hospital, según explicó TGG en el video. No se aclaró si en ese caso se conservan todas las armas del inventario, qué sucede con el chaleco antibalas ni si el centro médico cobra por el ingreso.

En Grand Theft Auto 6, morir o ser arrestado implica una penalización intermedia entre la ligereza de Grand Theft Auto V, donde solo se pagaba una multa y se perdía la munición, y el rigor de las entregas previas de la saga.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
El personaje reaparecerá en el hospital tras morir en combate, bajo un esquema de penalización intermedio en comparación con entregas previas. (Rockstar)

Las penalizaciones de las entregas anteriores

En Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto IV, la policía confiscaba las armas, la munición y el chaleco antibalas del inventario, además de retener parte del dinero del personaje.

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Tanto en GTA IV como en GTA V, el hospital cobraba un porcentaje del dinero con un tope máximo, mientras que en los títulos clásicos ese pago podía llegar a ser mucho más alto.

El arsenal se mantenía intacto en la cuarta y la quinta entrega, aunque en los juegos clásicos, bajo ciertas condiciones, se podían perder las armas. El chaleco antibalas, en cambio, desaparecía siempre tras la muerte o el arresto, sin excepción en ninguna entrega.

Al morir en GTA 6, el jugador reaparece directamente en el hospital, en una mecánica que retoma elementos de las entregas clásicas y de GTA V, aunque Rockstar todavía no precisó si se conservan las armas, el chaleco antibalas o si existe un cobro por la atención médica.

Grand Theft Auto 6, de Rockstar
El renovado sistema de búsqueda de GTA 6 eleva a seis el nivel máximo de estrellas e introduce iconos rojos de estado.

Cómo es el renovado sistema de búsqueda policial

El tráiler Una mirada extendida mostró el regreso a seis estrellas de búsqueda, en lugar de las cinco que tenía Grand Theft Auto V. Bajo esas estrellas aparecen iconos rojos que representan la información concreta que la policía posee sobre el jugador en cada momento.

Los iconos identificados hasta ahora son: auto (el vehículo fue reconocido), punto de ubicación (la policía conoce la posición exacta), percha (identifican la ropa que lleva puesta), dos usuarios (tanto Jason como Lucía fueron reconocidos), un usuario (solo el acompañante fue identificado), arma (las autoridades saben que el jugador está armado) y cámara (fue detectado por videovigilancia).

A medida que esos datos se eliminan, las estrellas de búsqueda descienden. El comportamiento policial dependerá también de un sistema de karma que registra las acciones del jugador a corto y largo plazo.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
Las acciones del usuario afectarán el perfil delictivo del personaje a través de un registro de karma a corto y largo plazo.

Rob Nelson, codirector de Rockstar North, explicó a IGN Internacional: “Si atropellas a alguien y te das a la fuga, cometes un delito y huyes, te metes en problemas y te marchas antes de que llegue la policía, y no empiezas a disparar a la gente, la situación no debería escalar a más”.

Nelson agregó que actuar de forma innecesaria de manera constante “puede empezar a influir en el perfil delictivo del personaje” y en cómo reacciona el mundo del juego ante él.

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