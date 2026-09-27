Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y bailó al ritmo de La Joaqui: “No me jodan con el duelo”

La pareja se conoció dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y ya estaba conviviendo (Video: Instagram)

Guardar

La relación entre Danelik Galazan y Brian Sarmiento había nacido dentro de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) frente a los ojos de miles de personas y se había consolidado con rapidez: a los tres meses de conocerse, la pareja ya convivía bajo el mismo techo. Ese vínculo llegó a su fin, según confirmó la propia Danielik a través de una historia de Instagram.

En su descargo, la influencer desmintió las versiones de infidelidad que circularon en los últimos días y explicó los motivos reales detrás del quiebre en la relación.

PUBLICIDAD

Danelik fue directa al confirmar el final del vínculo: “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”. Con esa frase, buscó despejar las versiones que habían tomado fuerza en las últimas horas en distintos portales de espectáculos.

Las especulaciones sobre la ruptura se habían encendido a partir de una publicación del periodista Matías González, quien había asegurado que Sarmiento le habría sido infiel a Danelik “en un boliche” durante el fin de semana previo. El comunicador también había señalado que Danelik dejó de seguir a Sarmiento en Instagram, un movimiento que interpretó como una señal de crisis.

PUBLICIDAD

Sobre ese punto, la propia influencer explicó el motivo detrás de la decisión: “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”. Con esa aclaración, reconoció que efectivamente había eliminado el contacto virtual con su ex pareja, aunque negó que ese gesto respondiera a un engaño.

Danelik fue la encargada de anunciar la separación en redes sociales

No era la primera vez que una versión de infidelidad rodeaba a la pareja. Meses atrás, Catalina Gorostidi había sorprendido al asegurar que había estado con Sarmiento mientras este todavía estaba en pareja con Danelik, una versión que en su momento generó repercusión entre los seguidores del reality.

PUBLICIDAD

Sobre el cierre de su descargo, Danelik optó por no profundizar más en los detalles de la separación y remarcó su estado de ánimo actual: “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”.

Minutos después de ese comunicado, la influencer compartió un video en el que aparece bailando al ritmo de una canción de La Joaqui. Sobre esas imágenes, escribió un mensaje que reforzó el tono de su descargo anterior: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”. Hasta el momento, Sarmiento no se refirió públicamente a la separación ni a los motivos que expuso Danelik en su descargo.

PUBLICIDAD

Brian Sarmiento y Danelik mostraron su departamento a poco de salir de Gran Hermano

La relación entre Danelik y Sarmiento se había consolidado con rapidez tras su paso por “Gran Hermano: Generación Dorada”. A fines de junio, apenas tres meses después de comenzar el romance dentro de la casa, la pareja había decidido dar un paso importante al mudarse junta. “Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso”, dijo Danelik en un video, visiblemente emocionada. A su lado, Sarmiento fue más escueto pero igual de contento: “Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”.

Las imágenes mostraron el departamento todavía con valijas y bolsas de la mudanza, lo que le dio al clip un tono espontáneo que sus seguidores celebraron. En su cuenta de X, ella amplió el mensaje: “La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”, escribió.

PUBLICIDAD

El tour virtual por el nuevo hogar mostró cada rincón del departamento ubicado en un primer piso de un edificio en Belgrano. Al entrar, un panel de tiras de madera con un televisor recibe a los visitantes, que según la pareja usan para escuchar música y ver fútbol, y un amplio sillón cama que funciona tanto para relajarse como para alojar visitas. El comedor cuenta con una mesa blanca con cuatro sillas y una barra que separa la cocina, revestida en azulejos blancos con mesada de mármol gris. Fue en ese espacio donde Sarmiento anticipó sus planes: “Acá se van a comer altos asadazos”, dijo entre risas. Danelik sumó su propia promesa: “Acá voy a tirar magia”. El dormitorio principal, con cama matrimonial y cubrecama beige, fue bautizado por ella con humor como la “suite presidencial”.