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Cómo pedir a Apple una indemnización por bajo rendimiento de mi iPhone, si estoy en Argentina

Cada equipo aprobado podrá recibir hasta USD 40, según la cantidad total de reclamos validados

Apple destinará 3 millones de dólares para compensar a usuarios argentinos de iPhone afectados por la reducción de rendimiento. (Reuters)
Apple destinará 3 millones de dólares para compensar a usuarios argentinos de iPhone afectados por la reducción de rendimiento. (Reuters)
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Apple deberá destinar 3 millones de dólares para compensar a usuarios argentinos cuyos iPhone hayan sufrido una reducción en el rendimiento tras la instalación de determinadas versiones de iOS. El acuerdo, homologado por la Justicia, permite que cada dispositivo que cumpla con los requisitos reciba hasta USD 40, aunque el monto final por equipo dependerá de la cantidad total de reclamos aprobados.

La indemnización surge de una demanda colectiva iniciada por la Asociación de Defensa de los Consumidores (ADELCO) contra Apple. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21 y está vinculado con una función de administración del rendimiento que la compañía incorporó en versiones de iOS para evitar apagados inesperados en iPhone con baterías degradadas.

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El acuerdo quedó homologado el 11 de agosto de 2026 y sus términos se aclararon el 24 de agosto. Apple aceptó destinar el fondo de USD 3.000.000 sin reconocer las acusaciones ni admitir responsabilidad legal.

El acuerdo, homologado el 11 de agosto de 2026, surgió de una demanda colectiva presentada por ADELCO ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21. (Reuters)
El acuerdo, homologado el 11 de agosto de 2026, surgió de una demanda colectiva presentada por ADELCO ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21. (Reuters)

Cómo realizar el reclamo

El mecanismo para solicitar la compensación se implementará a través del sitio acuerdosmartphones.com.ar, habilitado específicamente para gestionar el acuerdo judicial. Por el momento no se informó la fecha exacta en la que comenzará a funcionar el formulario de reclamo.

Una vez habilitado el procedimiento, los usuarios tendrán seis meses para presentar su solicitud. El formulario requerirá información personal y datos relacionados con el modelo de iPhone utilizado. Luego se abrirá una instancia de validación para determinar si el dispositivo cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo.

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El monto máximo será de USD 40 por equipo aprobado. Una misma persona podrá presentar reclamos por más de un iPhone si posee varios dispositivos que cumplen con los requisitos.

Los modelos alcanzados incluyen el iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 y 7 Plus. (Reuters)
Los modelos alcanzados incluyen el iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 y 7 Plus. (Reuters)

La Justicia también contempla la posibilidad de quedar fuera del acuerdo. Quienes deseen excluirse deberán comunicarlo al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21 dentro de los 30 días hábiles posteriores a la última publicación del aviso, según lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Qué modelos de iPhone están incluidos

El acuerdo alcanza a personas que hayan residido en Argentina al 4 de febrero de 2020, sin importar su nacionalidad o situación migratoria. Contempla tanto a quienes usaban los equipos con fines personales como laborales, y a usuarios actuales o anteriores de los dispositivos.

Los modelos comprendidos son el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus, el iPhone SE, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

También existen requisitos vinculados con el sistema operativo instalado. Para los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el equipo debía haber utilizado iOS 10.2.1 o una versión posterior. En el caso de los iPhone 7 y 7 Plus, el requisito es iOS 11.2 o posterior. Además, el usuario debe haber experimentado una reducción del rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017.

Los reclamos se realizarán a través del sitio acuerdosmartphones.com.ar, aún sin fecha de apertura confirmada. (Europa Press)
Los reclamos se realizarán a través del sitio acuerdosmartphones.com.ar, aún sin fecha de apertura confirmada. (Europa Press)

Por qué Apple limitaba el rendimiento de los iPhone

El conflicto se relaciona con una función que Apple implementó para administrar el rendimiento de los iPhone cuando sus baterías comenzaban a degradarse. El objetivo declarado por la compañía era evitar que los equipos se apagaran de manera inesperada al necesitar entregar picos elevados de energía. Para lograrlo, el sistema podía limitar de forma temporal el rendimiento del procesador y de otros componentes.

En la práctica, esa administración generaba efectos perceptibles para los usuarios: apertura más lenta de aplicaciones, menor velocidad al desplazarse por la pantalla, reducción de la tasa de cuadros, disminución del brillo de la pantalla y menor volumen del parlante.

Apple incorporó posteriormente herramientas para consultar el estado de la batería y verificar si el sistema aplicaba medidas de administración del rendimiento. Estas opciones llegaron con iOS 11.3 y permitían desactivar la función, aunque podía reactivarse tras otro apagado inesperado.

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max.
Apple aceptó el acuerdo sin reconocer las acusaciones ni admitir responsabilidad legal. (Europa Press)

El antecedente en Estados Unidos

El conflicto también generó consecuencias legales en Estados Unidos. En febrero de 2020, Apple llegó a un acuerdo de hasta USD 500.000.000 para resolver demandas colectivas relacionadas con la administración del rendimiento de determinados iPhone en tribunales federales y estatales de California.

Ese mismo año, la compañía acordó pagar USD 113.000.000 para resolver un reclamo presentado por una coalición de más de 30 fiscales generales estatales. Entre las cuestiones discutidas estuvo la información que Apple proporcionaba a los usuarios sobre la relación entre el estado de las baterías y el rendimiento de los dispositivos.

En Argentina, el acuerdo alcanzado con ADELCO establece ahora un mecanismo específico de compensación para los usuarios que cumplan con las condiciones fijadas por la Justicia. La fecha de apertura del formulario en acuerdosmartphones.com.ar será el próximo dato clave para quienes quieran iniciar el reclamo.

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