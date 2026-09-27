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Google Fotos se actualiza en Android con un pincel para censurar información privada en imágenes

La aplicación de Google lanzó la herramienta Redact pen, que permite ocultar datos sensibles como direcciones, matrículas del auto y números de identificación

Un hombre con gorro negro sostiene una cámara de fotos dentro de un marco con la forma del icono de Google Photos sobre fondo azul
Google Photos trae varias novedades para sus usuarios que se irán desplegando gradualmente. (Foto: Google)
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Google Fotos incorporó en Android un pincel para ocultar información privada en imágenes, una función que permite cubrir direcciones, matrículas, números de documentos u otros datos visibles antes de enviar una foto.

La herramienta, llamada Redact pen, forma parte de las opciones de marcado de la aplicación de Google y ya está disponible en dispositivos Android de todo el mundo.

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Cómo opera el pincel para censurar datos en Google Fotos

La nueva opción Redact pen permite tapar información sensible mediante una selección directa sobre la zona de la imagen. El usuario debe abrir una fotografía en Google Fotos, acceder a la herramienta de marcado y señalar el área que desea ocultar. La aplicación aplica un efecto de censura sobre ese sector antes de guardar o compartir la imagen.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El usuario puede marcar directamente el sector de la imagen que quiere ocultar desde las herramientas de edición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google citó como ejemplos una dirección postal visible en una fachada o la matrícula de un vehículo. La función puede resultar útil para imágenes de documentos, capturas de pantalla con números de teléfono, comprobantes de pago, tarjetas de embarque o fotografías tomadas dentro de un domicilio.

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Qué otros cambios recibió la herramienta de marcado de Google Fotos

La actualización de Google Fotos incorpora más opciones para editar anotaciones sobre las imágenes. Los usuarios ahora pueden modificar el grosor del lápiz y del marcador, una posibilidad que facilita tanto la escritura sobre una foto como el trazado de círculos, flechas o líneas para resaltar una zona determinada.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo multicolor de Google Fotos en su pantalla blanca.
Google Fotos añadió ajustes para modificar el grosor del lápiz y el marcador, además de nuevas fuentes para insertar texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la aplicación añadió nuevas fuentes tipográficas para los textos insertados en las fotografías. Estas opciones permiten, por ejemplo, preparar una imagen con indicaciones para un grupo, destacar una fecha en una captura o señalar objetos dentro de una foto. El nuevo pincel de censura se integra a este mismo espacio de edición, junto con las herramientas de dibujo y texto.

De qué tratan los filtros Moods y dónde se encuentran

Google lanzó Moods, una función que reúne filtros con apariencia de fotografía antigua. Está disponible desde la pestaña “Crear” de Google Fotos y permite aplicar combinaciones de efectos sobre las imágenes, con el objetivo de reproducir la estética de cámaras de otras épocas.

Según la compañía, los filtros no se limitan a un único ajuste, sino que combinan recursos visuales complementarios para adaptarse a cada fotografía.

Cuatro tarjetas verticales divididas por una línea curva muestran imágenes antes y después de aplicar ajustes de tono e iluminación
Moods combina efectos visuales para dar a las fotos una apariencia inspirada en cámaras antiguas. (Foto: Google)

Una imagen tomada con un teléfono puede adquirir tonos apagados, contraste modificado o una textura similar a la de una copia analógica. La función está disponible globalmente en Android junto con las mejoras de marcado.

Para qué funciona Wardrobe, el armario digital de Google Fotos

La función Wardrobe utiliza las imágenes almacenadas por el usuario para identificar y catalogar prendas de ropa y joyas. Google plantea esta herramienta como un armario digital que sirve para consultar qué artículos aparecen en las fotos, ordenar accesorios o buscar ideas de vestimenta a partir del propio archivo personal.

Wardrobe ya funcionaba en Estados Unidos y ahora llegó a más usuarios en Brasil y la India. Su expansión forma parte de una actualización enfocada en usos cotidianos de Google Fotos: proteger datos antes de compartir una imagen, añadir anotaciones, modificar el aspecto de una fotografía y ordenar objetos personales detectados en la galería.

Logo de Google Photos y texto "Google Photos wardrobe" con varias prendas de ropa: blusa de lentejuelas, pantalones, chaqueta roja, top negro y gafas
Wardrobe identifica prendas y joyas en las imágenes para ayudar a organizar un inventario personal de ropa. (Foto: Google)

Qué otras funciones anunció Google para su aplicación de fotos

La empresa añadió 15 nuevas plantillas de Remix para Android y iOS. Estas herramientas permiten crear composiciones a partir de varias fotos, aunque su disponibilidad queda limitada a países seleccionados y a usuarios mayores de 18 años.

Otra de las novedades es la mejora de Fotos en Gemini Spark, una función reservada para suscriptores elegibles de Google AI Pro y Google AI Ultra en Estados Unidos.

La actualización amplía las alternativas de creación y edición asistida dentro del ecosistema de la compañía, aunque no forma parte del despliegue general de Android.

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