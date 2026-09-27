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El festejo íntimo de Alejandro Fantino por su cumpleaños en La Toscana junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán

El periodista se encuentra en Italia por trabajo y celebró un nuevo año de vida rodeado de su esposa y su nene

El periodista festejó un nuevo año de vida junto a su pareja y su hijo (Video: Instagram)
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Alejandro Fantino se encuentra de viaje en Europa hace algunas semanas, haciendo una cobertura especial para su canal de streaming. En medio de este proyecto el periodista celebró su cumpleaños en Lido di Camaiore, dentro de la región italiana de Toscana, en una velada íntima junto a su pareja, Coni Mosqueira, y Beltrán, el hijo que tienen en común. El festejo quedó registrado en las historias de Instagram de él y en el de su pareja, que compartieron distintos momentos de la noche a lo largo de la velada.

La vivienda donde tuvo lugar la celebración contaba con una cocina exterior equipada con horno de piedra, sobre la que los organizadores colgaron un cartel con letras doradas con la leyenda “Happy Birthday”. Para la ocasión se prepararon dos postres: una milhojas rectangular cubierta con azúcar impalpable, decorada con velas en forma de estrella y el número de la edad que cumplía el conductor, y una tarta de frutas frescas con frutillas, arándanos e higos sobre una base de crema. Ambas tortas fueron dispuestas sobre una mesa de mármol durante el brindis, mientras Mosqueira cantaba junto a las velitas encendidas y Fantino sostenía a Beltrán en brazos.

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A lo largo de la noche, Mosqueira publicó distintos registros del festejo. En una fotografía junto a Fantino y el niño en la escalinata de entrada de la casa, la modelo escribió la dedicatoria: “Feliz cumple amor”, acompañada de un corazón blanco. La imagen los muestra a los tres tomados de la mano, con Beltrán en el medio, vestido con camisa celeste de mangas largas, pantalón azul marino y sandalias marrones. En otra publicación, con la ubicación marcada en Viareggio, Mosqueira apareció sentada en los escalones de acceso de una habitación con vista al frente marítimo, con una copa de vino en la mano y un vestido celeste a rayas.

Un hombre, una mujer y un niño pequeño posan tomados de la mano en la entrada de una vivienda con escalones de piedra
Fantino celebró su cumpleaños en la localidad de Lido di Camaiore
Una mujer con vestido estampado y un niño con camisa azul posan sentados al aire libre frente a unas plantas durante la noche
El pequeño Beltrán fue el gran protagonista del festejo de cumpleaños de su papá
Un hombre, una mujer y un niño pequeño sonríen detrás de una mesa con dos pasteles de cumpleaños y un cartel festivo
El periodista se encuentra en Italia por trabajo

La pareja también publicó un mensaje de agradecimiento escrito en italiano, dirigido a los dueños de la vivienda. El texto, superpuesto sobre una fotografía familiar en la entrada de la casa, decía: “Un agradecimiento de corazón a Carlota y Ludovico por haber hecho mágica la velada de cumpleaños en la encantadora Toscana, en el espléndido Lido di Camaiore”. La fotografía que acompañaba el texto muestra a Fantino, Mosqueira y Beltrán tomados de la mano, bajando la escalinata de la entrada de la casa, bajo un farol colgante encendido y ante una puerta de rejas metálicas blancas con motivos geométricos.

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Beltrán tuvo presencia constante durante toda la celebración. En distintos momentos de la noche pasó de los brazos de Fantino a los de Mosqueira, siempre con el mismo conjunto de camisa celeste y pantalón azul marino. En una de las postales apareció sentado sobre el capot de un automóvil antiguo negro estacionado en el playón de acceso a la casa, mientras Mosqueira lo acompañaba con una copa en la mano. En otra imagen, tomada en el jardín entre plantas de flores blancas y rosadas, el niño comía un gajo de naranja junto a su madre, que lo sostenía con un brazo mientras posaba.

Para la velada, Fantino vistió un conjunto de lino en color crudo —camisa de mangas largas y pantalón a tono— combinado con zapatillas blancas con detalles en bordó. Mosqueira eligió un conjunto de top y pollera en color verde oliva con estampado paisley blanco, que completó con sandalias marrones, collar dorado y pulseras a juego.

Un hombre sostiene a un niño en brazos junto a una mujer con vestido estampado en una terraza iluminada
La tierna foto familiar en la Toscana
Un hombre, una mujer y un niño pequeño posan sentados en los escalones exteriores de una casa con el texto feliz cumple amor
Coni celebró a su marido en sus redes sociales
Un hombre sostiene a un niño junto a una mujer con vestido colorido que celebra frente a una tarta iluminada por bengalas sobre una mesa
Alejandro posó con el pequeño frente a la torta (Instagram)

Este cumpleaños en Toscana fue uno de los tantos momentos personales que quedaron registrados en medio de esa agenda de trabajo. Cabe recordar que este es el primer cumpleaños desde que falleció su madre, por lo tanto fue una fecha todavía más emotiva.

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