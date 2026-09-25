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¿Fin de una era? Microsoft deja de usar la marca Copilot+ PC en sus portátiles Surface

Las nuevas computadoras Surface cumplen los mismos requisitos técnicos, pero la empresa ya no las llama así ni en sus fichas de producto

Los nuevos modelos Surface Pro y Surface Laptop cumplen con las especificaciones de hardware previamente requeridas. (MICROSOFT)
Los nuevos modelos Surface Pro y Surface Laptop cumplen con las especificaciones de hardware previamente requeridas. (MICROSOFT)
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Microsoft dejó de usar la marca Copilot+ PC en sus nuevas computadoras Surface, aunque los equipos cumplen con todos los requisitos técnicos que definían esa categoría.

El cambio fue confirmado por un vicepresidente de la compañía al sitio Windows Central.

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El vicepresidente corporativo de Surface, Brett Ostrum, dijo sobre los nuevos modelos:

“Estos no se llaman Copilot+ PC”. Ostrum aclaró que las máquinas “cumplen con todos los requisitos de nuestra barra anterior para lo que son los dispositivos Copilot+”, pero que la empresa ya no usa ese nombre para promocionarlas.

La estrategia de Microsoft apunta a convertir las funciones de inteligencia artificial en un estándar de Windows 11. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
La estrategia de Microsoft apunta a convertir las funciones de inteligencia artificial en un estándar de Windows 11. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Los equipos en cuestión son la Surface Pro de 12 pulgadas y la Surface Laptop de 13 pulgadas, ambas con procesadores Snapdragon de Qualcomm.

Ninguna de las Surface lanzadas en 2026 incluye la denominación Copilot+ PC en su nombre de producto, algo que sí ocurría con los modelos de 2025 y años anteriores.

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Fallas de seguridad en las computadoras de Microsoft

Microsoft y Qualcomm presentaron la categoría Copilot+ PC en 2024 como una nueva generación de computadoras con Windows diseñadas para ejecutar funciones de inteligencia artificial de forma local, gracias a procesadores con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de al menos 40 billones de operaciones por segundo.

Empresas como Qualcomm y Nvidia evitaron incluir la marca Copilot+ PC en sus recientes plataformas de hardware. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Empresas como Qualcomm y Nvidia evitaron incluir la marca Copilot+ PC en sus recientes plataformas de hardware. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La función insignia de esa categoría, llamada Recall, quedó eclipsada casi de inmediato.

Investigadores de seguridad detectaron que el sistema, que guardaba capturas periódicas de la pantalla del usuario para luego buscarlas con inteligencia artificial, presentaba fallas graves de seguridad.

Microsoft debió postergar su lanzamiento y sacar la nueva categoría de equipos al mercado sin su función más promocionada.

Ese episodio dañó la reputación de la marca desde el inicio. Con el correr de los meses, distintos fabricantes de computadoras fueron retirando la denominación Copilot+ PC de sus materiales de marketing y de los nombres de sus productos.

Los requisitos de capacidad en la unidad de procesamiento neuronal para ejecutar funciones de Copilot se mantienen vigentes para las funciones del sistema. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los requisitos de capacidad en la unidad de procesamiento neuronal para ejecutar funciones de Copilot se mantienen vigentes para las funciones del sistema. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qualcomm y Nvidia también evitan el nombre Copilot+ PC

El vicepresidente sénior de cómputo de Qualcomm, Kedar Kondap, coincidió con ese diagnóstico en diálogo con el mismo medio.

Kondap explicó que el propósito original de la marca era “definir una categoría de dispositivos con una determinada barra y métrica”, como el umbral de 45 billones de operaciones por segundo en la unidad de procesamiento neuronal.

El directivo agregó que, de ahora en más, es probable que se sigan ofreciendo las mismas experiencias de inteligencia artificial “sin usar directamente la terminología de Copilot+ PC”.

The NVIDIA logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
The NVIDIA logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El medio también señaló que Nvidia no adoptó el nombre para su próxima plataforma RTX Spark, pese a que esos equipos también cumplen con la especificación técnica de Copilot+.

La empresa no ofreció una explicación pública y unificada sobre el retiro gradual de la marca.

Windows Central interpretó que Microsoft busca que las capacidades de inteligencia artificial se perciban como una función estándar de cualquier PC con Windows, en lugar de sostener una categoría de producto separada con un nombre comercial propio.

Qué pasa con la tecnología detrás del nombre Copilot+ PC

El retiro de la marca no implica que Microsoft abandone las funciones de inteligencia artificial que la sustentaban. La especificación técnica que exige una unidad de procesamiento neuronal de alto rendimiento sigue vigente y continúa siendo la base de varias funciones de Windows 11.

Persona sentada ante un monitor con pantalla de inicio de Windows 11, vista desde atrás, en escritorio
Microsoft programó un evento en octubre de 2026 para abordar el desarrollo de la inteligencia artificial local en computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación de soporte de Microsoft todavía enumera a la Surface Pro de 12 pulgadas con 16 gigabytes de memoria o más, y a la Surface Laptop de 13 pulgadas con la misma condición, como equipos compatibles con las funciones que antes se agrupaban bajo el nombre Copilot+.

Microsoft prepara además un evento para el 7 de octubre de 2026 centrado en cómo la inteligencia artificial local dará forma al próximo capítulo de las computadoras personales, según el sitio mencionado.

No se ha confirmado si ese evento incluirá el anuncio de un nuevo nombre comercial para reemplazar a Copilot+ PC.

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