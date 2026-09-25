Fuerte temporal en Neuquén: rige una alerta amarilla luego de los graves destrozos de ayer

Una panorámica del caudal y desborde del río Quillahue, en la zona de altura, que afectó a varias localidades neuquinas

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La provincia de Neuquén atraviesa una mejora gradual tras el impactante temporal de lluvias y viento que ayer por la noche dejó evacuaciones, rutas restringidas y desbordes en la cordillera.

Aunque persistía una alerta amarilla, en sectores del centro y norte provincial, en la capital, el viento y la inestabilidad continuarán durante el fin de semana, mientras los organismos de emergencia vigilan los caminos y los cursos de agua.

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La alerta amarilla por lluvias alcanzó durante la mañana a Catán Lil, Collón Curá, Zapala, la zona baja de Aluminé, Huiliches y Lácar. En esas áreas podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros, con registros superiores en forma localizada y posibilidad de nieve en los sectores de mayor altura.

La vigilancia sobre ríos, puentes y caminos cordilleranos

El temporal provocó anegamientos, caída de árboles, desprendimientos de rocas, cortes eléctricos y complicaciones en la circulación. La zona cordillerana estuvo bajo alerta roja por precipitaciones intensas, mientras el frente avanzaba hacia el norte.

Una camioneta quedó varada en Neuquén como producto del desborde de uno de los ríos

Villa La Angostura fue una de las localidades con mayores consecuencias, con calles anegadas, barrios afectados y cortes de energía por la caída de postes y cableado. Una familia fue trasladada preventivamente a un sitio seguro, sin que se informaran personas lesionadas por deslaves o caída de piedras.

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La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, pidió a la población evitar desplazamientos en la cordillera mientras durara la advertencia. “Cuando hay una alerta roja el riesgo sobre la población es latente, inminente y nos obliga a actuar”, afirmó la funcionaria.

Las autoridades suspendieron las clases en el oeste de Neuquén y dispusieron la interrupción de actividades al aire libre, centros de esquí y movimientos de personas durante el jueves y las primeras horas del viernes. El riesgo incluía desmoronamientos, caída de árboles, deslaves sobre zonas con nieve y socavones en los caminos.

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El temporal provocó anegamientos en distintos sectores de la provincia y complicó la circulación (X: @JuaniAyoroaOK)

En Mariano Moreno, la crecida del arroyo Covunco obligó a establecer una guardia preventiva junto al puente de la Ruta Provincial 14, en el paraje El Puente. Bomberos y policías permanecieron en el lugar ante la posibilidad de que el caudal afectara ese corredor, que conecta el centro provincial con el norte.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, señaló que los pronósticos de lluvia y viento se habían cumplido y que los equipos reforzaban el monitoreo en el centro y norte. Las ráfagas superaron los 100 km/h en Buta Ranquil, Barrancas y otros puntos del departamento Minas.

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El río Catán Lil, superaron la capacidad de la planta de tratamiento y obligaron a racionar el suministro en la localidad (Prensa y Difusión Las Coloradas)

En Villa Pehuenia y Moquehue, el río Quillahue se desbordó e ingresó en algunas viviendas, aunque no hubo evacuaciones por ese episodio. Las lluvias también ocasionaron un deslave de rocas y tierra que interrumpió totalmente la Ruta Provincial 23 entre Cuesta del Rahue y Pilo Lil.

Evacuaciones preventivas

El Ministerio de Salud de Neuquén evacuó preventivamente el antiguo sector de internación del hospital de Aluminé. Los pacientes fueron derivados a través de la red sanitaria provincial o recibieron el alta según cada situación clínica, mientras la guardia de emergencias continuó operativa con insumos y equipamiento.

Por otro lado, un micro que viajaba hacia Mendoza con 28 pasajeros permaneció detenido durante casi 24 horas en la banquina de la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje Calcatre. La unidad sufrió una falla mecánica durante la madrugada del jueves y fue asistida por personal de Defensa Civil y efectivos policiales hasta la llegada del auxilio técnico.

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El subcomisario de Las Coloradas, Ángel Zalazar, explicó que el conductor había informado la falla cuando las autoridades llegaron al lugar. Los pasajeros permanecieron a salvo durante la espera.

La Ruta Nacional 40, en el tramo de los Siete Lagos, mantenía un corte preventivo, mientras las rutas provinciales 13, 23 y 26 registraban restricciones por nieve, hielo o desprendimientos. Los pasos internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré también fueron cerrados por razones de seguridad.

El pronóstico del tiempo

Para Neuquén capital, hoy se espera cielo cubierto, una máxima de 22 °C y viento del oeste de 42 km/h, con ráfagas de hasta 57 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá a 4 °C y el viento rotará al sudoeste.

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El sábado 26 seguirá la inestabilidad, aunque la máxima podría llegar a 24 °C. El domingo 27 habrá períodos inestables, 23 °C de máxima y una noche cubierta con 4 °C, acompañada por ráfagas del sudoeste de hasta 42 km/h.

El lunes 28, la máxima prevista es de 20 °C, con viento del sudoeste y cielo cubierto durante el día. La noche será inestable, con una mínima de 0 °C.

El martes 29 ofrecerá una mejora temporaria, con cielo mayormente despejado y 18 °C de máxima, pero durante la noche volverá la nubosidad. El miércoles 30, último día del mes, se prevé cielo cubierto, 20 °C de máxima y ráfagas de hasta 51 km/h.

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