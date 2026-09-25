El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

El papa León XIV saluda a los fieles durante la Audiencia General semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, en una fotografía del 23 de septiembre de 2026. EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

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El papa León XIV advirtió el viernes sobre el riesgo de perder la humanidad en un “paraíso de máquinas”, tras el repique de campanas y la concentración de miles de personas para darle la bienvenida a Francia, en un contexto de preocupación mundial por los peligros de la inteligencia artificial.

“Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un paraíso de máquinas que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana, existe una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético”, declaró León tras ser recibido por el presidente Emmanuel Macron en el palacio presidencial, al inicio de una visita de cuatro días al país.

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En el primer viaje oficial de un papa en 18 años a una nación orgullosamente laica —que mantiene la separación entre Iglesia y Estado desde 1901—, el pontífice subrayó también que la “auténtica laicidad” no debe excluir la religión.

Esta “no consiste en excluir la religión de la esfera pública o de la educación, sino en esforzarse por garantizar que el Estado y las instituciones religiosas mantengan el diálogo y unan sus fuerzas al servicio del bien común”, afirmó el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

En los últimos años, los políticos han invocado el modelo francés de laicidad para justificar la prohibición de símbolos religiosos, incluidas ciertas vestimentas de mujeres musulmanas en espacios públicos y escuelas.

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Francia se encuentra a solo siete meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales para suceder a Macron, y la extrema derecha antiinmigración ve en estos comicios su mejor oportunidad para hacerse con el poder.

‘Sensación de paz’ ​

Tras la aprobación en Francia, el pasado mes de junio, de una ley que otorga a ciertos pacientes adultos el derecho a la muerte asistida, el primer pontífice estadounidense expresó su preocupación por tendencias “que corren el riesgo de convertir la ciencia y la tecnología en empresas impulsadas por el lucro, promoviendo la manipulación genética, la gestación subrogada, el tráfico de órganos humanos o la posibilidad de planificar la propia muerte”.

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El papa, cuya abuela paterna nació en Francia, instó a la nación europea a seguir siendo una “incansable defensora de la paz” en todo el mundo, mientras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia se prolonga ya hacia su quinto año. Macron y su esposa Brigitte recibieron previamente al papa, de 71 años, en el aeropuerto —donde se desplegó una alfombra roja en la pista—, marcando así el primer viaje oficial de un jefe del Vaticano desde la visita de Benedicto XVI en septiembre de 2008.

El papa León XIV y el presidente francés, Emmanuel Macron, se estrechan la mano tras una declaración conjunta en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 25 de septiembre de 2026. EFE/EPA/TERESA SUAREZ / POOL MAXPPP OUT

“Viajo a Francia, como a cualquier otro lugar del mundo, como seguidor de Jesucristo que desea proclamar la paz, la paz de Cristo en todo el mundo”, declaró el papa León a los periodistas a bordo del avión.

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Afirmó que el mensaje era “particularmente importante” en la coyuntura actual.

Se espera la asistencia de un millón de personas a los actos programados en París durante los dos primeros días de su viaje.

El momento culminante del viaje apostólico será una misa multitudinaria el sábado, oficiada por el pontífice en la plaza de la Concordia y los adyacentes Campos Elíseos.

El papa León también visitará Lourdes —lugar de peregrinación para cristianos de todo el mundo, donde se reunirá en privado con víctimas de abusos sexuales cometidos por el clero— y Metz, cerca de la frontera con Alemania, donde tiene previsto hablar nuevamente sobre la paz en Europa.

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“La visita del papa me transmite una sensación de paz en un mundo convulso”, comentó Andrée Estienne, de 76 años, añadiendo que esperaba con gran ilusión asistir a la misa en los Campos Elíseos.

“No creo que vuelva a vivir nada de esta magnitud en lo que me queda de vida”.

‘Estar cerca de él’

Más tarde, el viernes, León saludará a la multitud durante un recorrido de 2,5 kilómetros en el papamóvil hasta la catedral de Notre Dame, en el centro de París; allí se convertirá en el primer papa en inspeccionar las obras de restauración tras el devastador incendio de 2019.

Su predecesor, el papa Francisco —quien visitó Francia en tres ocasiones, aunque nunca de forma oficial—, no asistió a la reapertura de esta obra maestra del gótico a finales de 2024, evento al que acudieron como invitados personalidades como el entonces presidente electo Donald Trump y el multimillonario Elon Musk.

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El papa León XIV habla con los periodistas a bordo del vuelo papal de Roma a París, el viernes 25 de septiembre de 2026, durante su viaje apostólico a Francia. Gregorio Borgia/Pool vía REUTERS

Carmen Quintana, una peruana de 71 años, afirmó que estaría entre la multitud. “Estamos muy felices de poder estar cerca de él”, dijo refiriéndose al pontífice, quien pasó dos décadas como misionero en Perú y también posee la nacionalidad peruana.

El último acto de su agenda para el día consistirá en una oración colectiva y cánticos junto a 80.000 jóvenes creyentes de entre 17 y 35 años en un estadio de Saint-Denis, en las afueras de París.

Para la ocasión, se trasladará una reliquia —que se cree es la túnica que Jesús vistió durante la Pasión— desde la cercana catedral de Saint-Denis hasta el estadio.

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Según una encuesta realizada el año pasado, solo alrededor del cinco por ciento de los 69 millones de habitantes de Francia acude regularmente a la iglesia católica.

Sin embargo, aunque el número de bautizos de bebés ha disminuido en los últimos años, los bautizos de adolescentes y adultos van en aumento, con miles de personas que deciden abrazar la fe.

(Con información de AFP)