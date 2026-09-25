República Dominicana

Gobierno de República Dominicana alerta sobre falsos empleos hacia Rusia y promete repatriar a las víctimas del engaño militar

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana emitió este 25 de septiembre una alerta oficial tras detectar una red de ofertas laborales fraudulentas orientadas a reclutar a ciudadanos para trasladarlos a Rusia

Ilustración en acuarela de una chaqueta militar helada con un parche de la bandera rusa y un pasaporte dominicano en el bolsillo.
Un pasaporte con la bandera dominicana en el bolsillo de un uniforme militar ruso de invierno ilustra el reclutamiento de extranjeros en las Fuerzas Armadas de Rusia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ante la proliferación de denuncias sobre ciudadanos captados mediante ofertas de trabajo fraudulentas para ser trasladados a zonas de combate, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana emitió un comunicado oficial este 25 de septiembre de 2026.

En el documento, la Cancillería alerta formalmente a la población ante propuestas laborales dirigidas a dominicanos con destino a Rusia, advirtiendo sobre su posterior vinculación con las hostilidades bélicas entre Rusia y Ucrania.

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El órgano diplomático instó a la ciudadanía a actuar con suma cautela y prudencia antes de aceptar cualquier tipo de contrato o propuesta que prometa traslados internacionales. Asimismo, el MIREX recomendó enfáticamente verificar de manera previa la procedencia real de la oferta, la identificación exacta de los empleadores y los términos de la contratación.

En su pronunciamiento oficial, el Estado asume el compromiso público de intervenir de forma directa. El MIREX asegura que brindará la debida asistencia consular a todos aquellos dominicanos que, tras haber accedido a este tipo de ofertas engañosas, se encuentren atravesando situaciones de alto riesgo o desamparo en el extranjero.

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A través de un comunicado oficial del MIREX, las autoridades advirtieron sobre los riesgos mortales de estas contrataciones irregulares y aseguraron que brindarán asistencia consular prioritaria para garantizar el retorno de los dominicanos atrapados en Rusia.
A través de un comunicado oficial del MIREX, las autoridades advirtieron sobre los riesgos mortales de estas contrataciones irregulares y aseguraron que brindarán asistencia consular prioritaria para garantizar el retorno de los dominicanos atrapados en Rusia.

Adicionalmente, el Ministerio confirmó que iniciará y mantendrá las gestiones diplomáticas correspondientes ante los organismos e instancias internacionales pertinentes con la finalidad de facilitar un retorno seguro y expedito a la República Dominicana. Este anuncio oficial busca sentar una postura institucional firme frente a una red de reclutamiento que ha generado conmoción e indignación en toda la nación.

Denuncias y testimonios revelan la magnitud del problema

Infobae ha tenido acceso exclusivo a desgarradoras denuncias e informaciones aportadas directamente por madres y familiares de las víctimas.

Estas mujeres solicitan con carácter de urgencia el apoyo del Estado dominicano para dar con el paradero de sus hijos y lograr la pronta repatriación de los dominicanos desaparecidos en el extranjero.

Las pruebas y testimonios recopilados demuestran que no se trata de casos aislados o acontecimientos esporádicos. A través del compendio de denuncias presentadas por las familias afectadas, se reporta que más de 200 dominicanos habrían sido captados en circunstancias opacas o abiertamente engañosas.

Las dimensiones de la cifra apuntan a la existencia de una estructura organizada que opera en diversas zonas del país aprovechando la necesidad económica y la búsqueda de mejores oportunidades laborales para captar jóvenes y enviarlos al frente de batalla.

Maico Enrique Campusano Félix originario de Bajos de Haina, se encuentra atrapado en un campamento militar en suelo ruso (Cortesía).
Maico Enrique Campusano Félix originario de Bajos de Haina, se encuentra atrapado en un campamento militar en suelo ruso (Cortesía).

La investigación del CDDH: reclutamiento y engaños masivos

Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del Comité de los Derechos Humanos (CDDH), ha venido sistematizando este complejo fenómeno desde el pasado 24 de agosto. Según las investigaciones detalladas por el CDDH y compartidas a Infobae, se ha documentado que el esquema de captación se viene ejecutando de manera sostenida desde el pasado mes de mayo.

Durante este período, múltiples dominicanos han sido contactados por intermediarios que utilizaban falsas promesas de trabajo como fachada para asegurar su salida del territorio nacional.

No obstante, el Comité reveló a este medio un dato sumamente alarmante dentro del mapa de hallazgos: si bien al menos 50 dominicanos habrían aceptado conscientemente viajar sabiendo el destino o la vinculación al conflicto, una cantidad indeterminada y considerable de jóvenes fue trasladada bajo engaño directo.

Muchos de ellos salieron de la República Dominicana con la convicción de que viajaban hacia destinos centroamericanos o europeos para incorporarse a empleos técnicos, agrícolas o de construcción. En lugar de ello, al llegar a los puntos de enlace, fueron despojados de su documentación y redirigidos hacia áreas vinculadas al frente ruso, dejando a sus familias sumidas en la incertidumbre y el temor.

Mientras las investigaciones del CDDH continúan registrando nuevos casos, las madres de las víctimas reiteran su clamor ante la Cancillería para que no se escatimen esfuerzos diplomáticos hasta que el último dominicano trasladado mediante engaños pueda regresar con vida a su hogar.

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