Nicki Nicole contó cuál fue la locura más grande que hizo por amor: “Era alguien que me gustaba mucho”

La rosarina abrió la puerta de su intimidad y contó detalles de su vida

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En Popstars, el reality musical que volvió a Telefe después de 25 años, cada gala trae su cuota de sueños, talento y confesiones inesperadas. El formato, que busca armar un grupo pop entre decenas de jóvenes que compiten semana a semana, genera ese clima de intimidad donde las preguntas personales circulan con la misma naturalidad que las canciones.

En una de las galas recientes del programa, la participante Juani recibió una pregunta del conductor Nico Vázquez: que contara la historia más romántica que había vivido. La joven tomó el micrófono, arrancó a responder y en mitad del camino frenó. “La verdad es que no voy a dar entidad a alguien que no terminó siendo mi novio, así que mejor lo evadimos”, dijo, y con la soltura que ya la caracteriza en el piso, les devolvió la pregunta a los jurados. “¿Cuál es la historia más romántica que viviste? Nicki o Joaqui pueden contestar, y Charlie si quiere también”, lanzó, ante la sorpresa de Vázquez, que la celebró: “Esta conductora de un segundo a otro es como ustedes, fantástica”.

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La Joaqui, que estuvo en el jurado como invitada en reemplazo de Ángela Torres, no tardó en aclarar que no estaba en el mejor momento para responder algo así. “Negra, es que a mí me agarrás justo en un momento, ¿viste? Estoy en la línea que separa entre el amor y el odio”, dijo entre risas, en referencia al vendaval mediático que la rodea en estos días tras su separación de Luck Ra y el supuesto romance con Tiago PZK. “Que no me pongan en ese lugar porque seguro me voy a poner a llorar”, agregó. Nicki Nicole no dudó y se sacrificó por su colega.

Nicki Nicole y Nico Vázquez en Popstars

La cantante reveló que “la historia más loca por amor” que vivió fue volar a Japón por 48 horas. El estudio reaccionó con incredulidad, y Vázquez no podía salir del asombro. Juani fue la primera en preguntar lo obvio: por qué había terminado en Japón. “Estaba conociendo a alguien que me gustaba mucho y esa persona justo se iba a Japón, pero se iba 48 horas”, explicó Nicole. “Yo soy muy intensa”, completó, como si eso terminara de explicarlo todo.

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El conductor quiso saber cómo había sido el encuentro: “¿Te dijiste arigatō, beso y te fuiste?”. “Sí, así”, confirmó la artista, y sumó un detalle que arrancó carcajadas en el estudio: “Encima me agarró un golpe de calor porque hacía mucho calor en Japón”. El cierre quedó en manos de Charlie García, con una observación que sintetizó todo: “Duró más el vuelo que el beso”. Consultada por Vázquez sobre si había valido la pena, Nicole respondió con un escueto pero firme: “Sí”.

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El programa quedó marcado por la presencia de La Joaqui entre los jurados en lugar de Ángela Torres, quien avisó minutos antes del inicio que no podría estar. La cantante de RKT fue recibida con aplausos y protagonizó uno de los momentos más comentados de la emisión.

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Su ingreso no pasó desapercibido: Nicki Nicole leyó el mensaje que Torres le había enviado —“Hoy no voy a poder ir, pero dejo en mi lugar a una reina”— y bromeó sobre el parecido físico entre ambas. La Joaqui, que atraviesa un momento personal agitado, se limitó a describir su situación sentimental como “la línea que separa el amor y el odio”, sin dar más detalles.

El momento de mayor repercusión llegó cuando tomó la palabra para dirigirse a las participantes: “Todas podemos ser amigas, nadie compite con nadie”, las instó, en una intervención centrada en la sororidad dentro de la industria musical.

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