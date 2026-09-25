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Franco Colapinto habló sobre los problemas en el final de la qualy y dejó una advertencia tras su magistral vuelta para avanzar a Q2

El argentino, que largará 10° el GP de Azerbaiyán, se refirió a las fallas en los frenajes que le impidieron realizar un intento limpio en Q3

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Franco Colapinto transitó una clasificación con complicaciones que tuvo un sabor agridulce por la combinación de una vuelta magistral sobre el cierre de Q2 que le permitió avanzar a la última tanda de la clasificación y el error en Q3 que no le permitió mejorar su tiempo. El argentino, que largará 10° este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, hizo un balance sobre lo sucedido en el trazado callejero de Bakú durante la qualy.

Cuando elogiaron su giro sobre el límite del tiempo para pasar a Q3 con lo justo, Franco aceptó que “fue buena” la vuelta, pero dejó un reclamo sobre algo evidente: le dio succión a su compañero Pierre Gasly para que realizara su vuelta rápida en esa tanda y él debió pelear su tiempo en solitario. “Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas. Perdí mucho en la curva 15, que tuve algo con la batería. Después fue como muy inconsciente la vuelta que hice con ese super clipping (reducción de potencia) que tenía, que se paraba el auto y perdía bastante tiempo. Después la vuelta había sido buena. La de Q2 fue muy buena, la parte del Castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar, y asegurar el pase a Q3. Fue suficiente”, expresó en diálogo con ESPN.

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En otro tramo, insistió con las complicaciones de realizar ese intento sin la succión: “Fue difícil sin la succión, sin el rebufo, fue complicado. Hacer toda la Q2 sin nadie adelante me costó bastante tiempo en las rectas, así que eso fue complicado. Pero después contento. La vuelta fue muy buena para pasar a Q3″.

Lo cierto es que Colapinto giró en 1:44.683 con el tiempo cumplido de la Q2 y logró mejorar con lo justo su tiempo anterior. Se ubicó 10° en esa tanda, aventajando por apenas 0.092 a Ollie Bearman, quien quedó eliminado con el 11° registro.

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Ya en Q3, Franco venía realizando su primer intento sobre el final del tiempo y dándole rebufo nuevamente a Gasly cuando se pasó en un frenaje. El argentino, que no logró cerrar la vuelta, realizó su único intento luego con neumáticos ya desgastados y quedó 10°, a 0.397 del 9° lugar que fue propiedad del sorprendente Williams de Carlos Sainz. Su compañero, Pierre Gasly, largará 7°.

“Después la Q3 no fue buena. Creo que no es que no hice una buena vuelta, pero no puse nada junto y el auto no se sentía bien de vuelta. Está un poco inconsciente. Con ese super clipping, con la batería, con los frenajes que me están costando este fin de semana. No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso. Fue un poco una complicación de este fin de semana que no pudimos solucionar”, reconoció.

“La vuelta de Q3 fue mala. Fue complicado, no estuve frenando bien, con mucho super clip, no podía frenar consistente. Me costó. En general, fue un fin de semana donde el frenaje fue el punto un poco débil. Trataremos de mejorar para mañana”, subrayó.

“Mucho por trabajar mañana, ojalá salga una buena carrera. Obvio que hay que laburar e ir para adelante en la largada, y después hacer una buena carrera para sumar. Pero la vuelta de Q3 tuve un par de vibraciones, tengo que ir al dentista después de la bloqueada. Intentaremos avanzar mañana”, afirmó entre risas. En esa sintonía, insistió con que la largada será clave: “Vamos a intentar ir para adelante. Hacer una estrategia un poquito distinta, intentar algo va a ser bueno, veremos cómo sigue el finde y ojalá tenga un buen sábado”.

La carrera principal, a 51 vueltas, se celebrará este sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana de Argentina.

Gráfico con la lista numerada de los pilotos de Fórmula 1, sus fotografías, sus nombres y los logotipos de sus escuderías
Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)

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