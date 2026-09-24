Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

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Madres del Dolor repudió la actitud de China Suárez y Mauro Icardi tras la polémica que desató el video que la pareja publicó en redes sociales, y que derivó en la inhabilitación preventiva del futbolista por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. La organización emitió un comunicado conjunto con la Asociación de Víctimas de Tránsito y su secretaria, Viviam Perrone, habló en el programa DDM (América TV).

El episodio comenzó durante el fin de semana, cuando Suárez publicó en sus historias de Instagram un video al ritmo de “Training Season”, de Dua Lipa. En las imágenes, ella sacaba medio cuerpo por la ventanilla del auto de Icardi mientras el vehículo estaba en movimiento. La secuencia generó repercusiones inmediatas: el Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó preventivamente al delantero y constató que la licencia de conducir argentina de Icardi se encontraba vencida desde 2019. Según el organismo, la medida tuvo su origen en la conducta vial registrada —cinturón de seguridad mal colocado, acompañante sin cinturón y asomada por la ventanilla— independientemente de la situación de su licencia.

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Ante la ola de críticas, Suárez no se retractó. En cambio, publicó una segunda historia con el texto “así mejor”, en la que recreaba el mismo trend pero a bordo del auto de juguete de su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. El niño de 6 años iba al volante del pequeño vehículo en la entrada de la propiedad conocida como “La Casa de los Sueños”, mientras ella hacía la coreografía desde el asiento trasero.

Luego de la polémica por el video que grabó junto a Mauro Icardi, la actriz redobló la apuesta (Video: Instagram)

Fue ese segundo video el que motivó el comunicado de Madres del Dolor. La organización lamentó que ambos, “lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas y faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que hemos perdido a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante”. Y concluyó: “Porque detrás de cada conducta irresponsable al volante puede haber una vida. Y detrás de cada víctima, una familia que queda marcada para siempre.”

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En el piso de DDM, Perrone explicó por qué la organización decidió pronunciarse: “Yo les dije el otro día que lo hemos hecho con Chano, lo hicimos con Santiago Maratea, lo hicimos con diferentes personas, hasta con Santilli, que una vez estaba conduciendo, iba tomando mate, nos comunicamos con él, inmediatamente sacó un video diciendo: ‘No me di cuenta, es verdad el peligro que pude haber causado’. Pero cuando vimos este segundo video, la verdad es que dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué ellos primero no comprenden?’”. Para Perrone, el debate sobre la licencia —si era argentina o italiana, si el episodio ocurrió dentro o fuera de un country— es secundario: “Lo que nos interesa es que con esa conducta podés llegar a quitarle la vida a alguien”.

La organización Madres del Dolor repudió el comportamiento de la China Suárez y Mauro Icardi tras la viralización de un video que atenta contra la seguridad vial. Viviam Perrone, fundadora de la asociación, critica duramente a la pareja por su falta de conciencia y por burlarse de la situación.

En el intercambio, la periodista Tatiana Schapiro propuso que alguien de Madres del Dolor se contactara directamente con Suárez, tal como la organización lo hizo con Santilli y Chano. Perrone se mostró dispuesta: “Sí, todo lo que sea necesario. Primero, para que lo entienda ella. Ella como madre, ella que tiene sus hijos ahí adelante y utilizó a su hijo para seguir con esta segunda burla hacia lo que significa la seguridad vial”. También subrayó el alcance que podrían tener las figuras públicas si eligieran un mensaje diferente: “Ellos llegan a un público que nosotros no llegamos. Pueden dar este mensaje que es la primera causa de muerte en jóvenes y nos destruye la vida para siempre a nosotros”.

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El panelista Franco Torchia amplió la responsabilidad hacia Icardi: “En el primer video, que es el que origina todo, está Mauro Icardi al volante, que es tan responsable como la China Suárez”. Y fue más allá al describir un patrón de conducta: “Estamos ante sujetos que desobedecen, y no por rebeldes, por inmorales, desobedecen al Ministerio Público de la Defensa en más de una ocasión, desobedecen a un juez de familia en más de una ocasión, desobedecen y desoyen a ONGs, a asociaciones, a señalamientos que incluso bienintencionados suele hacer el periodismo respecto de un montón de conductas”.

Un comunicado de la Asociación Civil Madres del Dolor explica la inhabilitación preventiva de la licencia de Mauro Icardi por infracciones viales en la provincia de Buenos Aires.

Durante el programa también se dio a conocer un comunicado de Estrellas Amarillas, otra organización que lucha contra los siniestros viales, con el mismo rechazo a la actitud de la pareja. Perrone señaló que todas las ONGs del sector están unidas: “Lamentablemente nos une el dolor y porque nunca nos imaginamos estar en esta situación y no queremos que otros lo estén”.

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La secretaria de Madres del Dolor también reveló que desde la publicación del comunicado recibió mensajes hostiles. “Métete en tus cosas, ¿qué querés sacar de esto? ¿Cuánto dinero te están dando?”, describió. Frente a eso, reafirmó su motivación: “Yo pongo el alma en esto, pongo mi vida en esto, porque esto a mí también me salva. Si puedo llegar al corazón de ellos y decirles: ‘Che, mirá, en esto te equivocaste’, sería una semillita de la vida de mi hijo en otra persona”. Perrone perdió a su hijo Kevin en un siniestro vial.

Al cierre, Perrone dejó un mensaje directo a la pareja: “Que bajen un poquito la soberbia, que comprendan realmente el mal de lo que hicieron y que modifiquen su conducta. Es tan fácil”.

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