En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras durante la cena de Estado para Xi Jinping en la Casa Blanca, en Washington. En la mesa están Melania Trump, Elon Musk, Lisa Su y su esposo Daniel Lin, Jensen Huang y su esposa Lori, Tim Cook y la esposa de Xi, Peng Liyuan (Reuters)

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Donald Trump y su equipo pensó detenidamente a quién sentaría en la mesa durante la gala de honor que ofrecería en la Casa Blanca al jefe del régimen chino, Xi Jinping. La lista fue encabezada por el presidente de los Estados Unidos, por su esposa Melania Trump, por el mandatario chino y la primera dama, Peng Liyuan.

A ellos se sumaron megaempresarios tecnológicos: Elon Musk, de Space X y Tesla, la directora ejecutiva de Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su y su esposo, Daniel Lin; el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang y su esposa, Lori Huang; y el presidente de la junta directiva de Apple, Tim Cook. De los cuatro gigantes tech, dos de ellos eran nacidos en Taiwán.

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Lisa Su nació el 7 de noviembre de 1969 en Tainán. Junto a su familia se mudó a inicios de los años 70 a los Estados Unidos donde inició sus estudios. Una vez completada su carrera en ingeniería y comenzó a trabajar destacándose en Texas Instruments, IBM y Freescale Semiconductor. Luego crearía su propio camino en AMD. Aunque no fue su fundadora, Su salvó a la compañía de la bancarrota cuando en 2014 asumió el puesto de Directora Ejecutiva. En ese momento, AMD estaba al borde de la quiebra y sus acciones valían apenas unos 2 dólares. Hoy es una de las firmas más fuertes en tecnología. Su marido, Daniel Lin, también es de origen taiwanés aunque no está ligado profesionalmente al mismo sector.

Jensen Huang también nació en Tainan. Fue el 17 de febrero de 1963. Diez años después se mudarían a los Estados Unidos, el mismo año que la familia de Lisa Su. Curiosamente comparten lazos sanguíneos y familiares. También estudió ingeniería y desarrolló su carrera inicial en empresas tech hasta que en 1993 fundó NVIDIA, de la que es presidente y CEO. Hoy es uno de los jugadores más importantes de la industria tecnológica del mundo y China representa uno de los mercados más potentes para su negocio.

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(De izquierda a derecha) La directora ejecutiva de Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su y su esposo, Daniel Lin; el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang y su esposa, Lori Huang; y el presidente de la junta directiva de Apple, Tim Cook (AFP)

Durante sus encuentros con Trump, Xi Jinping siempre colocó el tema Taiwán sobre la mesa. El régimen de Beijing considera propia la isla democrática que nunca estuvo bajo gobierno del Partido Comunista Chino (PCC). De hecho, el jefe de estado chino mantiene una campaña militar de acoso permanente sobre Taipei y una amenaza de invasión y bloqueo latente.

Entre otros poderosos representantes del sector tecnológico pudieron verse a Sam Altman, de OpenAI; Jeff Bezos, de Amazon; Sundar Pichai, de Google y Alphabet; Greg Brockman, de OpenAI; Mark Zuckerberg, de Meta; y Michael Dell, de Dell Technologies.

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La presencia de los principales referentes tecnológicos reflejó el lugar que ocupa la inteligencia artificial en la relación entre Estados Unidos y China. Trump y Xi abordaron durante la jornada las tensiones por Taiwán, el comercio y el desarrollo de esta tecnología.

Durante el brindis, Trump destacó la relación entre ambos países y afirmó: “El presidente Xi y yo entendemos que representamos sistemas diferentes, pero los lazos entre nuestros pueblos perduran y nunca nos hemos llevado mejor”.

El presidente estadounidense agregó que “juntos podemos seguir construyendo una relación que promueva la prosperidad y la seguridad para las generaciones futuras”.

La lista de invitados incluyó además al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, y a los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. También participaron los conductores de Fox News Bret Baier, Laura Ingraham y Jesse Watters.

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Durante el brindis, Trump anunció la entrega de una escultura a Xi para conmemorar la ocasión. Dos asistentes militares retiraron la tela que cubría la obra, que mostraba a un águila posada sobre una rama. El mandatario estadounidense afirmó que la pieza fue creada por un artista de Estados Unidos, cuyo nombre no mencionó, y que fue “diseñada en colaboración personal con Melania y conmigo mismo”.