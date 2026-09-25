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El comunicado de Rock & Pop tras el violento asalto a Bobby Flores: “Un momento realmente muy feo”

La emisora confirmó que el conductor y su familia fueron asistidos luego del robo en su vivienda. La decisión respecto a su programa

Bar Bobby Flores
Bobby Flores sufió un violento asalto en su casa (Luciano González)
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La radio Rock & Pop emitió un comunicado luego de que Bobby Flores sufriera un robo en su casa de Saavedra y buscó llevar tranquilidad a sus oyentes tras el violento episodio que vivó el conductor junto a su esposa y sus dos hijos. La emisora informó sobre el estado del conductor, luego de sufrir un episodio que reveló como de “mucha angustia”.

El asalto ocurrió este jueves por la mañana en una vivienda situada sobre la calle Freire, entre José Varas y Ruiz Huidobro, en el barrio porteño de Saavedra. Tres delincuentes ingresaron a la propiedad, maniataron a los cuatro integrantes de la familia y luego escaparon con objetos de valor que no fueron precisados.

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El comunicado de la radio, en la que Flores es una de las figuras más importantes desde sus comienzos, puso el foco en el estado de salud del conductor después del robo. “Bobby está bien. Y hoy esa es la noticia que más nos importa”, expresó la emisora al dirigirse a quienes habían consultado por él.

La señal eligió informar el hecho con un texto dirigido a su audiencia, a la que definió como parte de la familia de la radio, en referencia a las consultas que llegaron durante las primeras horas posteriores al ataque. “Queremos llevar tranquilidad a todos los que están preguntando por Bobby Flores”, indicó Rock & Pop. Luego confirmó que el conductor había sido víctima de un robo en su domicilio y describió el impacto que el hecho tuvo sobre él y su entorno.

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Bobby Flores con auriculares frente a un micrófono en un estudio de radio junto a una publicación digital de Rock & Pop
La radio Rock & Pop publicó un comunicado para informar que el locutor Bobby Flores se encuentra bien tras sufrir un robo en su vivienda en el barrio porteño de Saavedra.

“Bobby sufrió un robo en su casa, en el barrio de Saavedra. Pasó un momento realmente muy feo, de miedo y de mucha angustia”, señaló el comunicado.

La radio remarcó que, pese a la violencia del episodio, Flores no requirió internación. “Pero lo más importante es esto: Bobby está bien”, agregó el texto difundido por la emisora.

El conductor radial, de 66 años, fue atendido en su casa por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Presentó un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula, según informaron fuentes policiales a Infobae. Los médicos no dispusieron su traslado a un centro asistencial.

De acuerdo con los primeros datos del caso, los asaltantes entraron a la vivienda sin forzar la puerta. Una vez adentro, redujeron a Flores, a su esposa de 55 años y a los dos hijos de la pareja, de 16 y 21 años.

Los integrantes de la familia quedaron encerrados en habitaciones de la casa mientras los ladrones cometían el robo. Tras la fuga de los delincuentes, el propio conductor se comunicó con el 911 para pedir asistencia y dar aviso a la Policía.

Además del cuadro hipertensivo y el golpe en la mandíbula que sufrió Flores, su esposa recibió un control clínico en el lugar. Los hijos de la pareja presentaban traumatismos y edemas en las manos como consecuencia de las ataduras.

Los cuatro integrantes de la familia fueron atendidos en la vivienda y ninguno debió ser trasladado, según la información conocida difundida por las fuentes policiales. El ciclo de Flores, Sería peor si lloviera, que va de lunes a viernes a las 22, quedó a cargo de Guillermo Noailles a la espera de lo que ocurra con la evolución del conductor.

En el tramo final del comunicado, Rock & Pop expresó su preocupación por el robo y vinculó el episodio con el debate sobre la inseguridad. “Queda el susto, queda la bronca y también el deseo de que, de una vez por todas, la política encuentre respuestas concretas al problema de la inseguridad”, afirmó la emisora.

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