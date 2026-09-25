Economía

Otro gigante deja de fabricar en el país: Electrolux cierra su planta en Rosario donde trabajan 180 operarios

La empresa, que seguirá operando en el país, pasará a un esquema de 100% de importación de sus productos. “Llevará adelante este proceso con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente y brindando el acompañamiento correspondiente durante la transición”, dijo con respecto a sus empleados

El grupo comercializa en las marcas Electrolux y Gafa en el país (REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo)
El grupo comercializa en las marcas Electrolux y Gafa en el país (REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo)
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Electrolux Group, una de las principales firmas de electrodomésticos del país, que opera en Argentina hace 100 años, informó que cierra su planta en Rosario, donde trabajan unos 180 operarios.

La empresa tiene 300 empleados en el país y según pudo saber este medio, se analizan unos 100 despidos, todos de la planta. Vende principalmente heladeras, freezers y lavarropas, y también productos de la categiría “pequeños electrodomésticos”

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La decisión se da en un contexto de caída del consumo masivo y apertura de las importaciones. Según NielsenIQ, el mercado argentino de Tecnología y Durables cayó alrededor de 3% en volumen en el primer semestre de 2026.

“Como parte de una revisión estratégica de sus operaciones en Argentina, ha decidido evolucionar hacia un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del Grupo”, dijo la empresa que comercializa en las marcas Electrolux y Gafa, en un comunicado.

Planta Electrolux en Rosario
La planta de Electrolux en Rosario

El cierre es a partir de mañana, 26 de septiembre.

“La compañía es consciente del impacto que esta decisión tiene en las personas involucradas. Por ello, llevará adelante este proceso con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente y brindando el acompañamiento correspondiente durante la transición. Esta decisión forma parte del plan de Electrolux Group para mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global”, agregaron.

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Desde la empresa aseguraron que reafirman “su compromiso con Argentina, donde opera desde hace 100 años” y que continuarán desarrollando sus operaciones comerciales en el país con las marcas Electrolux y Gafa.

“Esta decisión forma parte del plan de Electrolux Group para mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global. Asimismo, responde a la evolución de las dinámicas del mercado global y a la transformación del modelo operativo de la industria, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la operación en el largo plazo”, dijeron.

Además, explicaron que los usuarios seguirán contando con garantía oficial, servicio técnico especializado y disponibilidad de repuestos, manteniendo la experiencia y confianza construidas por ambas marcas a lo largo de generaciones.

Antecedentes

La empresa nació en Suecia, en 1919, y en la región vende las marca Electrolux, Continental, Fensa, Mademsa, Somela y Gafa. “Desde el desarrollo y creación de la primera aspiradora de polvo, somos la única empresa de electrodomésticos del mundo que es capaz de ofrecer soluciones completas a consumidores y profesionales. Y eso se puede comprobar gracias a los 60 millones de electrodomésticos vendidos, todos los años, en más de 150 mercados”, dicen en su web.

En marzo de este año, la empresa había abierto un plan de reducción de personal en su planta de Rosario, que ahora cierre de manera definitiva. La empresa abrió un programa de retiros voluntarios para 100 trabajadores y, según indicaron fuentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), más de 130 operarios se habían anotado antes de que finalice el plazo previsto para adherir al esquema.

Según la información gremial, la empresa ofreció a los empleados el pago del 100% de la indemnización, calculada bajo el esquema anterior a la reforma laboral, y sumó tres sueldos adicionales como incentivo para quienes decidieran aceptar la salida. En ese momento, según indicaron fuentes vinculadas al sector, la fábrica opera al 50% de su capacidad productiva, en medio de una caída en la demanda de electrodomésticos.

Los problemas venían desde antes. En octubre de 2025, la empresa dispuso suspensiones para unos 400 trabajadores ante la caída de las ventas y la producción. La medida incluyó a una parte importante del personal de la planta y se implementó a través de un esquema de suspensiones rotativas.

El mecanismo buscó adecuar el ritmo de producción a la demanda del mercado. La compañía señaló en ese momento que la decisión también respondía a una reducción en las ventas de electrodomésticos y a la acumulación de stock en los depósitos.

En mayo pasado, en tanto, Frimetal, la empresa que ensamblaba para Electrolux en Rosario, había anunciado que dejaba de producir heladeras.

Según informó el medio local La Capital, el final de la fabricación nacional de uno de sus productos emblemáticos transformará la planta rosarina en un centro de operaciones mínimas -mayormente dedicado a la importación de productos terminados- y profundizará el recorte de su estructura laboral.

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