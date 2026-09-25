El elogio de Leticia Siciliani que incomodó a Mario Pergolini: “Todos hablan de lo hot que sos”

La actriz Leticia Siciliani participa como invitada en el programa de televisión Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini

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Leticia Siciliani fue una de las invitadas de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, y protagonizó un intercambio que combinó humor, elogios y una cuota de incomodidad para el anfitrión. Aunque era la primera vez que se encontraban frente a frente, la actriz dejó en claro desde el comienzo que no tenía problemas para entrar en confianza.

Apenas ingresó al estudio, la intérprete mostró que estaba algo nerviosa. El conductor la recibió con una pregunta directa: “¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? No, no estás nerviosa”. La actriz no intentó ocultarlo y respondió: “Sí, re”.

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El conductor, entonces, le propuso que lo mirara como una forma de distenderse. Sin embargo, Leticia aprovechó la situación para hacer una observación sobre su propia imagen. “Ay, mirá qué linda estoy. Este es mi perfil”, dijo, mientras buscaba su mejor ángulo ante las cámaras.

La reacción generó risas en el estudio. Agustín Rada intervino desde su lugar y Pergolini siguió el juego. “Ah, porque tu perfil es… Ah, eso es complicado”, señaló el conductor. De inmediato, Rada sugirió modificar la ubicación de ambos: “Va a ser al revés. Tenemos que poner a Mario acá”.

Leticia Siciliani, invitada a Otro día perdido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de dar por terminado el tema, Pergolini se sumó a la conversación sobre los perfiles y las cámaras. “A ver, da vuelta la cara. Tendremos que… Pará, me tenés que mirar en algún momento, ¿no?”, lanzó. Siciliani le contestó que sí podía verlo, aunque parecía concentrada en mantener el ángulo que, según ella, más la favorecía.

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“No, pero está bien”, aclaró Mario, mientras Rada reforzaba: “No, está bárbaro”. Pergolini miró entonces hacia una de las cámaras y destacó la iluminación del estudio: “Esta de frente. No, mirá qué iluminada que está. Acá, angelada”.

La actriz coincidió con el análisis técnico y dejó una frase que abrió la puerta a una comparación con otros programas. “La luz es bárbara, ¿eh? Yo he estado en otros programas...”, comentó. Pergolini no dejó pasar la oportunidad para defender la producción de su ciclo. “No vas a comparar”, agregó Rada, en sintonía con la ironía del conductor. Pergolini remató la secuencia con una explicación cargada de humor sobre el trabajo de iluminación: “Este programa tiene mucha plata en luz. Vos sabés que viene mucha gente grande acá, se tiene que ver bien”.

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La actriz Leticia Siciliani muestra su mejor perfil en Otro día perdido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre risas, Mario hizo un comentario sobre el paso del tiempo y su propia apariencia. “Vos porque todavía tenés colágeno, está todo bárbaro, pero yo… todo esto ya se cayó todo”, expresó mientras se señalaba el rostro.

Siciliani optó por no profundizar en ese terreno. “No me meto ya en esos temas”, respondió. Pero Pergolini insistió con el juego: “No, lo digo yo, vos decís que tenés un perfil bueno, yo no tengo ni eso ya”.

La actriz intentó frenarlo con un elogio. “Ay, no te hagas”, dijo. Fue entonces cuando dejó escapar una confesión que tomó por sorpresa al conductor. “Todo el mundo habla… No, no puedo...”, comenzó, con algunas dudas sobre si debía completar la frase.

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Pergolini interpretó de inmediato que se trataba de un comentario favorable. “Todo el mundo habla maravillas de mí, sí, sí, sí”, respondió entre risas. Pero Leticia fue más directa y aclaró cuál era el tema del que, según ella, hablaba la gente: “De lo hot”.

La frase provocó una nueva reacción en el estudio. Pergolini respondió con ironía y buscó bajar el tono de la situación. “Es que la gente me quiere mucho”, afirmó. Siciliani, sin embargo, sostuvo su postura: “La verdad que sí. Te hacés el que no. Te hacés el mala onda”.

El conductor Mario Pergolini dialoga con la actriz Leticia Siciliani durante la emisión de Otro día perdido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz parecía dispuesta a desarmar la imagen seria y distante que suele mostrar el conductor en pantalla. “Sos todo…”, alcanzó a decir antes de que Pergolini interrumpiera el comentario con una propuesta: “Lety, vamos a empezar de cero”.

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“Ah, bueno”, contestó ella. Mario intentó reconstruir el clima de la entrevista como si el encuentro recién comenzara: “Nunca nos vimos en nuestras vidas”. Siciliani entendió la broma, aunque admitió que su forma de vincularse suele ser más espontánea. “Ay, no, ya sé, pero yo agarro rápido”, explicó.

“Claro, sos de agarrar confianza rápido”, observó Pergolini, y fue más allá: “¿Y te pasa seguido? Así que de golpe la gente empieza a sentirse incómoda como yo, que de golpe dice: ‘¡Cuánta confianza!’”. Leticia se rio y le preguntó si de verdad se sentía incómodo. Pergolini respondió sin vueltas: “Sí, muy, muy, la verdad que sí”. La actriz explicó entonces que su desparpajo funciona como un mecanismo frente a sus propios nervios. “Es para pasar mi incomodidad”, señaló.

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“Ah, okey, okey, okey”, cerró Pergolini, ya más relajado ante la explicación. El ida y vuelta dejó una de las escenas más distendidas de la entrevista, con la actriz dispuesta a hablar sin filtros y el conductor a tono con las bromas sobre su costado menos habitual ante las cámaras.