Costa Rica

Costa Rica cae en un debut en la Liga de Naciones: la dura derrota ante Curazao y el peso de las decisiones técnicas

La Sele dejó ir de forma inexplicable una ventaja de tres goles para terminar cayendo 3-4 ante Curazao en casa. Este tropiezo inesperado deja al estratega argentino bajo el ojo de la tormenta y sin margen de error desde la primera jornada del certamen

El técnico de Costa Rica, Fernando Batista, quedó en el centro de las críticas tras el desplome de la Sele en la Liga de Naciones (Cortesía: Hoy en el deporte).
El técnico de Costa Rica, Fernando Batista, quedó en el centro de las críticas tras el desplome de la Sele en la Liga de Naciones (Cortesía: Hoy en el deporte).
Guardar

El inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf dejó una de las noches más amargas e inesperadas para el fútbol costarricense. Lo que parecía encaminarse hacia una fiesta y un arranque impecable ante su afición, terminó transformándose en un tropiezo histórico de esos que dejan marcas profundas.

La selección de Costa Rica cayó derrotada 4-3 frente al combinado de Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa, tras haber dejado ir una ventaja que parecía completamente definitiva en la primera mitad del encuentro.

PUBLICIDAD

El arranque del partido insinuaba una historia totalmente opuesta. Desde el silbatazo inicial, la selección costarricense saltó al terreno de juego con ímpetu, ritmo y mucha claridad para buscar la portería rival. Apenas al minuto tres de juego, Orlando Sinclair abrió el marcador con un remate certero que encendió la alegría en las tribunas.

La presión ejercida sobre el rival era constante y ahogaba las salidas del conjunto visitante. Gracias a ese empuje y a la eficacia en el ataque, Costa Rica logró ponerse arriba por un cómodo 3-0 antes de irse al descanso. La afición festejaba lo que prometía ser una goleada tranquila para arrancar con el pie derecho el certamen continental.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el descanso cambió por completo la historia del partido. Para la segunda mitad, el panorama se oscureció de manera drástica para la Tricolor. El equipo perdió el control de la pelota, cedió la iniciativa y comenzó a cometer errores defensivos muy graves.

La selección de Costa Rica dejó ir una ventaja de 3-0 y terminó cayendo 3-4 en el Estadio Ricardo Saprissa (Cortesía: Hoy en el deporte).
La selección de Costa Rica dejó ir una ventaja de 3-0 y terminó cayendo 3-4 en el Estadio Ricardo Saprissa (Cortesía: Hoy en el deporte).

Curazao, lejos de bajarse los brazos, detectó las dudas del conjunto local y comenzó a adelantar sus líneas. Los cambios realizados por el equipo visitante surtieron un efecto inmediato, mientras que Costa Rica no encontraba la forma de frenar las arremetidas del rival.

Con el pasar de los minutos, los goles de Curazao empezaron a caer uno tras otro ante el asombro y la incredulidad de los presentes en el estadio. La remontada se consumó definitivamente al minuto 83, cuando Jordi Paulina anotó el cuarto gol de la visita, sellando un impactante 3-4 en el marcador.

La ausencia de Keylor Navas y la responsabilidad directa del técnico Fernando Batista

Tras el pitazo final, los reflectores y las críticas apuntaron de manera directa hacia el banquillo costarricense. El director técnico argentino, Fernando Batista, asumió la responsabilidad de la derrota en la conferencia de prensa posterior al partido.

Batista reconoció que el equipo tuvo dos caras completamente opuestas: una primera mitad de gran nivel y un segundo tiempo sumamente deficiente. Asimismo, admitió que las modificaciones que realizó durante el complemento no dieron los resultados esperados y desarmaron el equilibrio del grupo.

Uno de los puntos que genera mayor debate y molestia entre los seguidores de la selección es la decisión de Batista de no convocar a Keylor Navas para este arranque de competencia. La figura de Navas no solo representa la máxima jerarquía bajo los tres palos, sino también una enorme experiencia acumulada en torneos internacionales de máxima exigencia.

El director técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando Bastita, analiza el rendimiento del equipo, destacando el contraste entre el primer y el segundo tiempo. Alfaro asume la responsabilidad por los cambios que no funcionaron y la caída del equipo.

A pesar del duro golpe y el ambiente de tensión, Batista manifestó que mantiene la confianza intacta en su metodología y en el trabajo diario que realiza con el plantel. El entrenador señaló que entiende perfectamente el malestar y las protestas de la gente que pidió su salida desde las gradas, pero enfatizó que la única vía para revertir la situación es corregir los fallos de inmediato.

Esta derrota deja a Costa Rica en una situación bastante incómoda desde la primera jornada de la fase de grupos, al haber cedido puntos valiosos en condición de local. El margen de error se ha reducido al mínimo de forma prematura. La Tricolor no tiene tiempo para lamentarse, ya que deberá viajar para medirse ante Haití en Kingston, Jamaica, en un compromiso donde estará obligada a ganar para recuperar la confianza y lavar su imagen tras un debut verdaderamente doloroso.

Temas Relacionados

Costa RicaLiga de NacionesCurazaoLiga de Naciones de la ConcacafDeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU decomisó más de 11 toneladas de cocaína al sur de Costa Rica y Panamá en seis días

Los tres procedimientos de la operación Pacific Viper, realizados entre el 11 y el 16 de septiembre al sur de Costa Rica y Panamá, dejaron 13 detenidos, según el Departamento de Seguridad Nacional

EEUU decomisó más de 11 toneladas de cocaína al sur de Costa Rica y Panamá en seis días

“Asumo con mucha paz este momento”: canciller Manuel Tovar rompe el silencio tras ser destituido por Laura Fernández

Su pronunciamiento se produjo horas después de que Casa Presidencial anunciara su salida por asistir a una reunión con Donald Trump sin informar previamente a la mandataria.

“Asumo con mucha paz este momento”: canciller Manuel Tovar rompe el silencio tras ser destituido por Laura Fernández

Los racionamientos de agua afectan a 74 comunidades y comprometen 6,525 servicios en tres provincias de Costa Rica

Las asociaciones comunales reportaron reducciones del suministro por la caída de caudales y el secado de fuentes en Guanacaste, Puntarenas y Alajuela, donde la demanda supera la capacidad disponible de los sistemas

Los racionamientos de agua afectan a 74 comunidades y comprometen 6,525 servicios en tres provincias de Costa Rica

Costa Rica registró un alza de 25% en homicidios dobles y una baja de 18.2% en triples

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 59 hechos con dos o tres víctimas mortales, que dejaron 127 personas asesinadas en lo que va de 2026

Costa Rica registró un alza de 25% en homicidios dobles y una baja de 18.2% en triples

Laura Fernández destituye al canciller de Costa Rica por asistir a una reunión con Donald Trump sin informarle

La presidenta ordenó el cese inmediato de Manuel Tovar Rivera tras considerar que su participación en un encuentro del Escudo de las Américas, sin comunicarlo previamente, impidió que ella asistiera a una cita estratégica sobre seguridad regional

Laura Fernández destituye al canciller de Costa Rica por asistir a una reunión con Donald Trump sin informarle

TECNO

¿Fin de una era? Microsoft deja de usar la marca Copilot+ PC en sus portátiles Surface

¿Fin de una era? Microsoft deja de usar la marca Copilot+ PC en sus portátiles Surface

Meta presenta una nueva línea de gafas inteligentes: cuánto cuestan y qué novedades incorporan

Todos los CEO de tecnología que se reunieron con Trump y Xi Jinping: desde Elon Musk hasta Zuckerberg de Meta

Microsoft desarmó una plataforma que usaba IA para robar 12.000 cuentas de correo

Claude halló un sistema enzimático parecido a CRISPR, pero Anthropic no sabe para qué sirve

ENTRETENIMIENTO

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Primer vistazo a ‘Sed de sangre’, el regreso de Johnny Depp a Hollywood junto a Penélope Cruz, Aron Piper y Manu Ríos

El director de Coyote vs. ACME revela el secreto detrás de la conexión con los cortos clásicos de los Looney Tunes

Se convirtió en Jedi y Hollywood lo encasilló, pero logró convertirse en el “maestro” que nadie esperaba: la historia de Mark Hamill

U2 cumple 50 años y aumenta la expectativa por nuevas canciones y una posible gira en 2027

MUNDO

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses

La ciudad santa musulmán en Irak suspendió a las aerolíneas iraníes en cumplimiento de las sanciones de EEUU

Ucrania golpea objetivos petroleros y militares en Rusia: “Respondemos a los brutales ataques contra la vida”

Zelensky afirmó que Trump ya tomó la decisión: “Ucrania recibirá las licencias para la producción de misiles Patriot”