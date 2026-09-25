Costa Rica cae en un debut en la Liga de Naciones: la dura derrota ante Curazao y el peso de las decisiones técnicas

El técnico de Costa Rica, Fernando Batista, quedó en el centro de las críticas tras el desplome de la Sele en la Liga de Naciones (Cortesía: Hoy en el deporte).

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El inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf dejó una de las noches más amargas e inesperadas para el fútbol costarricense. Lo que parecía encaminarse hacia una fiesta y un arranque impecable ante su afición, terminó transformándose en un tropiezo histórico de esos que dejan marcas profundas.

La selección de Costa Rica cayó derrotada 4-3 frente al combinado de Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa, tras haber dejado ir una ventaja que parecía completamente definitiva en la primera mitad del encuentro.

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El arranque del partido insinuaba una historia totalmente opuesta. Desde el silbatazo inicial, la selección costarricense saltó al terreno de juego con ímpetu, ritmo y mucha claridad para buscar la portería rival. Apenas al minuto tres de juego, Orlando Sinclair abrió el marcador con un remate certero que encendió la alegría en las tribunas.

La presión ejercida sobre el rival era constante y ahogaba las salidas del conjunto visitante. Gracias a ese empuje y a la eficacia en el ataque, Costa Rica logró ponerse arriba por un cómodo 3-0 antes de irse al descanso. La afición festejaba lo que prometía ser una goleada tranquila para arrancar con el pie derecho el certamen continental.

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Sin embargo, el descanso cambió por completo la historia del partido. Para la segunda mitad, el panorama se oscureció de manera drástica para la Tricolor. El equipo perdió el control de la pelota, cedió la iniciativa y comenzó a cometer errores defensivos muy graves.

La selección de Costa Rica dejó ir una ventaja de 3-0 y terminó cayendo 3-4 en el Estadio Ricardo Saprissa (Cortesía: Hoy en el deporte).

Curazao, lejos de bajarse los brazos, detectó las dudas del conjunto local y comenzó a adelantar sus líneas. Los cambios realizados por el equipo visitante surtieron un efecto inmediato, mientras que Costa Rica no encontraba la forma de frenar las arremetidas del rival.

Con el pasar de los minutos, los goles de Curazao empezaron a caer uno tras otro ante el asombro y la incredulidad de los presentes en el estadio. La remontada se consumó definitivamente al minuto 83, cuando Jordi Paulina anotó el cuarto gol de la visita, sellando un impactante 3-4 en el marcador.

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La ausencia de Keylor Navas y la responsabilidad directa del técnico Fernando Batista

Tras el pitazo final, los reflectores y las críticas apuntaron de manera directa hacia el banquillo costarricense. El director técnico argentino, Fernando Batista, asumió la responsabilidad de la derrota en la conferencia de prensa posterior al partido.

Batista reconoció que el equipo tuvo dos caras completamente opuestas: una primera mitad de gran nivel y un segundo tiempo sumamente deficiente. Asimismo, admitió que las modificaciones que realizó durante el complemento no dieron los resultados esperados y desarmaron el equilibrio del grupo.

Uno de los puntos que genera mayor debate y molestia entre los seguidores de la selección es la decisión de Batista de no convocar a Keylor Navas para este arranque de competencia. La figura de Navas no solo representa la máxima jerarquía bajo los tres palos, sino también una enorme experiencia acumulada en torneos internacionales de máxima exigencia.

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El director técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando Bastita, analiza el rendimiento del equipo, destacando el contraste entre el primer y el segundo tiempo. Alfaro asume la responsabilidad por los cambios que no funcionaron y la caída del equipo.

A pesar del duro golpe y el ambiente de tensión, Batista manifestó que mantiene la confianza intacta en su metodología y en el trabajo diario que realiza con el plantel. El entrenador señaló que entiende perfectamente el malestar y las protestas de la gente que pidió su salida desde las gradas, pero enfatizó que la única vía para revertir la situación es corregir los fallos de inmediato.

Esta derrota deja a Costa Rica en una situación bastante incómoda desde la primera jornada de la fase de grupos, al haber cedido puntos valiosos en condición de local. El margen de error se ha reducido al mínimo de forma prematura. La Tricolor no tiene tiempo para lamentarse, ya que deberá viajar para medirse ante Haití en Kingston, Jamaica, en un compromiso donde estará obligada a ganar para recuperar la confianza y lavar su imagen tras un debut verdaderamente doloroso.

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