Meta desarrolla un dispositivo tipo Tamagotchi para llevar a su agente de IA Muse a todas partes

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presenta el Muse Charm durante el evento Meta Connect celebrado en la sede de la empresa en Menlo Park, California, EEUU, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria

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Meta desarrolla un nuevo dispositivo portátil con inteligencia artificial que busca convertirse en una forma más directa de interactuar con Muse, su agente de IA. El equipo, denominado Muse Charm, tiene un formato pequeño, una pantalla diminuta y un diseño que recuerda a los antiguos Tamagotchi, con un avatar digital que acompaña al usuario y permite mantener conversaciones sin necesidad de utilizar un teléfono.

El dispositivo todavía no está disponible para la venta. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, presentó el concepto durante el evento anual Connect y explicó que la compañía aún debe finalizar el diseño de algunos componentes. Según el ejecutivo, la intención es que el producto esté listo para su envío durante la temporada de fiestas navideñas de diciembre.

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Un dispositivo pequeño para hablar con Muse

Muse Charm está diseñado para ser lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un bolsillo o sujetarlo a un llavero. En su interior se encuentra la experiencia de Muse, incluido su sistema de voz en tiempo real y un avatar digital que representa al agente.

Meta presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo que ayuda acceder de forma inmediata a su agente de IA. REUTERS/Carlos Barria

El dispositivo incorpora una pequeña pantalla en la que aparece este personaje, conocido internamente como Jolly. La propuesta busca que la interacción con la inteligencia artificial sea más inmediata y personal, en lugar de depender de abrir una aplicación en el teléfono.

Para comenzar una conversación, el usuario puede tocar un sensor de huellas ubicado en una de las esquinas del dispositivo. A partir de ese momento, puede hablar directamente con Muse sin desbloquear el teléfono ni buscar la aplicación correspondiente.

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Durante la presentación, Zuckerberg explicó que Meta integró en el dispositivo la experiencia completa de Muse, incluidos sus sistemas de voz y avatares. La idea es que el asistente esté disponible en todo momento y pueda responder a las solicitudes del usuario mediante una interacción basada principalmente en la voz.

Una pantalla pequeña y un avatar como elemento central

El diseño de Muse Charm se aleja de los dispositivos tradicionales con grandes pantallas. Su reducido tamaño permite utilizarlo como un accesorio, mientras que la pantalla tiene una función principalmente relacionada con la representación visual del agente.

Esta característica es una de las razones por las que el producto recuerda a un Tamagotchi. Estos dispositivos, populares desde finales de los años noventa, utilizaban una pequeña pantalla para mostrar una criatura virtual con la que el usuario podía interactuar.

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El Muse Charm cuenta con sistema de voz y avatares, lo que reduce la necesidad de usar el teléfono para darle órdenes. REUTERS/Carlos Barria

En el caso de Meta, el personaje no está pensado simplemente como una mascota digital. Jolly representa a Muse y sirve como elemento visual de una inteligencia artificial con la que el usuario puede conversar y, potencialmente, solicitar diferentes acciones.

Meta busca llevar la IA más allá del teléfono

El desarrollo de Muse Charm también muestra el interés de Meta por encontrar nuevas formas de distribuir sus servicios de inteligencia artificial. En lugar de limitar el acceso a Muse a teléfonos, computadoras o gafas inteligentes, la compañía experimenta con un dispositivo independiente y de menor tamaño.

Zuckerberg también señaló que el equipo puede utilizar el dispositivo para interactuar con Muse y mostrarle lo que ocurre alrededor del usuario. De esta manera, el asistente podría funcionar como una interfaz adicional para consultar información o recibir ayuda a través de conversaciones de voz.

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Meta busca diseñar un dispositivo totalmente independiente al teléfono. REUTERS/Carlos Barria

El concepto llega en un momento en que los dispositivos físicos basados en inteligencia artificial todavía buscan encontrar una utilidad clara para los consumidores. Algunos productos de este tipo han recibido críticas y se han convertido en objeto de burlas, especialmente cuando sus funciones no ofrecen una ventaja evidente frente a un teléfono inteligente.

Meta apuesta por un enfoque diferente al combinar el agente de IA con un dispositivo pequeño, un avatar y una interacción permanente. Sin embargo, Muse Charm todavía se encuentra en desarrollo y su disponibilidad comercial dependerá de que la compañía complete el diseño y preparación del producto para su lanzamiento.

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