Tecno

Meta desarrolla un dispositivo tipo Tamagotchi para llevar a su agente de IA Muse a todas partes

El pequeño dispositivo tendrá una pantalla para mostrar al avatar Jolly y permitirá conversar con Muse sin desbloquear el teléfono ni abrir una aplicación

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presenta el Muse Charm durante el evento Meta Connect celebrado en la sede de la empresa en Menlo Park, California, EEUU, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presenta el Muse Charm durante el evento Meta Connect celebrado en la sede de la empresa en Menlo Park, California, EEUU, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria
Guardar

Meta desarrolla un nuevo dispositivo portátil con inteligencia artificial que busca convertirse en una forma más directa de interactuar con Muse, su agente de IA. El equipo, denominado Muse Charm, tiene un formato pequeño, una pantalla diminuta y un diseño que recuerda a los antiguos Tamagotchi, con un avatar digital que acompaña al usuario y permite mantener conversaciones sin necesidad de utilizar un teléfono.

El dispositivo todavía no está disponible para la venta. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, presentó el concepto durante el evento anual Connect y explicó que la compañía aún debe finalizar el diseño de algunos componentes. Según el ejecutivo, la intención es que el producto esté listo para su envío durante la temporada de fiestas navideñas de diciembre.

PUBLICIDAD

Un dispositivo pequeño para hablar con Muse

Muse Charm está diseñado para ser lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un bolsillo o sujetarlo a un llavero. En su interior se encuentra la experiencia de Muse, incluido su sistema de voz en tiempo real y un avatar digital que representa al agente.

Meta presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo que ayuda acceder de forma inmediata a su agente de IA. REUTERS/Carlos Barria
Meta presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo que ayuda acceder de forma inmediata a su agente de IA. REUTERS/Carlos Barria

El dispositivo incorpora una pequeña pantalla en la que aparece este personaje, conocido internamente como Jolly. La propuesta busca que la interacción con la inteligencia artificial sea más inmediata y personal, en lugar de depender de abrir una aplicación en el teléfono.

Para comenzar una conversación, el usuario puede tocar un sensor de huellas ubicado en una de las esquinas del dispositivo. A partir de ese momento, puede hablar directamente con Muse sin desbloquear el teléfono ni buscar la aplicación correspondiente.

PUBLICIDAD

Durante la presentación, Zuckerberg explicó que Meta integró en el dispositivo la experiencia completa de Muse, incluidos sus sistemas de voz y avatares. La idea es que el asistente esté disponible en todo momento y pueda responder a las solicitudes del usuario mediante una interacción basada principalmente en la voz.

Una pantalla pequeña y un avatar como elemento central

El diseño de Muse Charm se aleja de los dispositivos tradicionales con grandes pantallas. Su reducido tamaño permite utilizarlo como un accesorio, mientras que la pantalla tiene una función principalmente relacionada con la representación visual del agente.

Esta característica es una de las razones por las que el producto recuerda a un Tamagotchi. Estos dispositivos, populares desde finales de los años noventa, utilizaban una pequeña pantalla para mostrar una criatura virtual con la que el usuario podía interactuar.

El Muse Charm cuenta con sistema de voz y avatares, lo que reduce la necesidad de usar el teléfono para darle órdenes. REUTERS/Carlos Barria
El Muse Charm cuenta con sistema de voz y avatares, lo que reduce la necesidad de usar el teléfono para darle órdenes. REUTERS/Carlos Barria

En el caso de Meta, el personaje no está pensado simplemente como una mascota digital. Jolly representa a Muse y sirve como elemento visual de una inteligencia artificial con la que el usuario puede conversar y, potencialmente, solicitar diferentes acciones.

Meta busca llevar la IA más allá del teléfono

El desarrollo de Muse Charm también muestra el interés de Meta por encontrar nuevas formas de distribuir sus servicios de inteligencia artificial. En lugar de limitar el acceso a Muse a teléfonos, computadoras o gafas inteligentes, la compañía experimenta con un dispositivo independiente y de menor tamaño.

Zuckerberg también señaló que el equipo puede utilizar el dispositivo para interactuar con Muse y mostrarle lo que ocurre alrededor del usuario. De esta manera, el asistente podría funcionar como una interfaz adicional para consultar información o recibir ayuda a través de conversaciones de voz.

Meta busca diseñar un dispositivo totalmente independiente al teléfono. REUTERS/Carlos Barria
Meta busca diseñar un dispositivo totalmente independiente al teléfono. REUTERS/Carlos Barria

El concepto llega en un momento en que los dispositivos físicos basados en inteligencia artificial todavía buscan encontrar una utilidad clara para los consumidores. Algunos productos de este tipo han recibido críticas y se han convertido en objeto de burlas, especialmente cuando sus funciones no ofrecen una ventaja evidente frente a un teléfono inteligente.

Meta apuesta por un enfoque diferente al combinar el agente de IA con un dispositivo pequeño, un avatar y una interacción permanente. Sin embargo, Muse Charm todavía se encuentra en desarrollo y su disponibilidad comercial dependerá de que la compañía complete el diseño y preparación del producto para su lanzamiento.

Temas Relacionados

MetaMuseAgente de IATamagotchiLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dispositivo de manejo asistido de Comma.ai, bajo investigación: habría provocado cinco accidentes de tránsito

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos apunta a versiones modificadas del software que integra al dispositivo de conducción asistida

Dispositivo de manejo asistido de Comma.ai, bajo investigación: habría provocado cinco accidentes de tránsito

Paramount evalúa sumar a Elon Musk como inversor ante la operación con Warner Bros. Discovery

La posibilidad podría estar relacionada con el vínculo entre Elon Musk y Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David Ellison, CEO de Paramount Skydance

Paramount evalúa sumar a Elon Musk como inversor ante la operación con Warner Bros. Discovery

El CEO de Zoom respaldó la visión de Bill Gates de que la IA reducirá la semana laboral a 3 o 4 días

Eric Yuan sostuvo que la inteligencia artificial asumirá una gran proporción de trabajo y permitirá completar más funciones en menos tiempo

El CEO de Zoom respaldó la visión de Bill Gates de que la IA reducirá la semana laboral a 3 o 4 días

OpenAI actualiza ChatGPT Voice: podrá organizar el correo, el calendario y Slack usando comandos de voz

ChatGPT Voice amplía sus capacidades para que los usuarios puedan gestionar información y realizar tareas de trabajo sin recurrir al teclado

OpenAI actualiza ChatGPT Voice: podrá organizar el correo, el calendario y Slack usando comandos de voz

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

DEPORTES

Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en las calles de Bakú: quedó 11° y por detrás de Pierre Gasly

Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en las calles de Bakú: quedó 11° y por detrás de Pierre Gasly

Pasó a 4 rivales en los últimos 100 metros y ganó la medalla por 7 centésimas: la gran definición de la argentina Megan Powell en los Juegos Suramericanos

Steph Curry contó cómo una afección ocular dificultó su visión durante los años dorados de los Warriors: “No sabía que tenía visión borrosa extrema”

Argentina venció 18-17 a Brasil en el handball de los Suramericanos: la atajada clave en los últimos 2 minutos para sostener el triunfo

Marcelo Gallardo debutó como entrenador de Ecuador con una derrota 3-0 en un amistoso ante Corea del Sur

TELESHOW

Daniela Cardone homenajeó a su madre el día en que hubiera cumplido años: “Tu legado sigue vivo”

Daniela Cardone homenajeó a su madre el día en que hubiera cumplido años: “Tu legado sigue vivo”

Se filtró quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Me parece que hablé de más”

Cómo ver Mis muertos tristes, la serie basada en cuentos de Mariana Enriquez de la que habla el mundo

Un concursante de Ahora Caigo contó dónde conoció a su pareja y sorprendió a Darío Barassi: “Ya no estás para eso”

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

INFOBAE AMÉRICA

El violento asalto a una mujer de 82 años que indignó a Uruguay: el delincuente fue imputado por rapiña

El violento asalto a una mujer de 82 años que indignó a Uruguay: el delincuente fue imputado por rapiña

Ariana Harwicz: "Lamento que escritoras feministas me hayan señalado y que fuera un hombre, John Banville, quien se solidarizó conmigo"

La NASA envió semillas al espacio en 1984, pero las recuperó casi seis años después con un resultado inesperado

Ministerio Público de Guatemala da siete días a la comisión para explicar las reglas de postulación para contralor

Interceptan una nave a la deriva con 38 migrantes haitianos en aguas territoriales de República Dominicana