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Todos los CEO de tecnología que se reunieron con Trump y Xi Jinping: desde Elon Musk hasta Zuckerberg de Meta

Líderes empresariales del sector tecnológico como Jensen Huang, Lisa Su y Tim Cook se sentaron en la mesa principal junto con los presidentes y primeras damas

La mesa principal de la mesa en la cena de Estado estuvo conformada por los presidentes y CEOs de la industria tecnológica como Jensen Huang, Lisa Su, Elon Musk y el ex líder de Apple, Tim Cook. (X: nicksortor)
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Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en una cena de Estado a la que asistieron directivos de la industria tecnológica, como Jensen Huang, de Nvidia; Lisa Su, de AMD; Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, ex CEO de Apple.

Los ejecutivos tecnológicos compartieron la mesa con sus parejas, los presidentes de Estados Unidos y China y sus esposas, Melania Trump y Peng Liyuan. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Satya Nadella y Sam Altman también asistieron a la cena de Estado.

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El único CEO que comentó públicamente la reunión fue Musk, que republicó un video de los discursos de ambos presidentes y escribió: “Fue conmovedor”.

Jensen Huang, Lisa Su, Elon Musk y Tim Cook estuvieron entre los ejecutivos invitados al encuentro (Brendan SMIALOWSKI/AFP)
Jensen Huang, Lisa Su, Elon Musk y Tim Cook estuvieron entre los ejecutivos invitados al encuentro (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

Quiénes fueron los CEOs tecnológicos que asistieron a la cena de Estado

Además de los presidentes de Estados Unidos y China, participaron ejecutivos vinculados con compañías de semiconductores, inteligencia artificial, redes sociales, comercio electrónico y plataformas digitales.

Entre los invitados estuvieron Jensen Huang, de Nvidia; Lisa Su, de AMD; Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Tim Cook, ex CEO de Apple; Jeff Bezos; Mark Zuckerberg; Sundar Pichai; Satya Nadella y Sam Altman. Los directivos compartieron la mesa con sus parejas, Trump y la primera dama Melania Trump, Xi y Peng Liyuan.

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Muchos líderes fueron acompañados por sus parejas. Jeff Bezos fue visto con su esposa, Lauren Sanchez. REUTERS/Kylie Cooper
Muchos líderes fueron acompañados por sus parejas. Jeff Bezos fue visto con su esposa, Lauren Sanchez. REUTERS/Kylie Cooper

La presencia de varios de ellos también remarcó la continuidad de los contactos empresariales entre Washington y Beijing.

Huang, Musk y Cook habían acompañado a Trump en su visita oficial a China en mayo de 2026, una gira en la que el mandatario abordó asuntos comerciales y la competencia en inteligencia artificial.

El líder de Google y Alphabet, Sundar Pichai, también fue invitado a la cena de Estado. REUTERS/Evelyn Hockstein
El líder de Google y Alphabet, Sundar Pichai, también fue invitado a la cena de Estado. REUTERS/Evelyn Hockstein

La asistencia de los líderes tecnológicos dio a la cena un perfil empresarial, además del componente diplomático.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, también asistió la cena entre Estados Unidos y China en Washington. REUTERS/Aaron Schwartz
Satya Nadella, CEO de Microsoft, también asistió la cena entre Estados Unidos y China en Washington. REUTERS/Aaron Schwartz

Nvidia y AMD ocupan un lugar central en la producción de chips; Tesla, Apple y Amazon mantienen vínculos comerciales con China; mientras que Meta, Microsoft, Google y OpenAI forman parte de la competencia por el desarrollo de inteligencia artificial.

Qué se dijo en la cena de Estado de Trump y Xin Jinping

Donald Trump y Xi Jinping destacaron la cooperación y los vínculos históricos entre Estados Unidos y China durante la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca.

Ambos presidentes presentaron el encuentro como una oportunidad para reforzar una relación bilateral basada en el comercio, los intercambios culturales y la estabilidad entre las dos potencias.

Captura de una publicación en X con texto de Elon Musk y un video de Donald Trump hablando en un podio con uniformados de fondo
Musk dijo que los discursos de los líderes de Estados Unidos y China fueron conmovedores. (X: elonmusk)

Trump sostuvo que, aunque los dos países representan sistemas diferentes, los lazos entre sus pueblos se mantienen.

Recordó los primeros contactos diplomáticos y comerciales entre Estados Unidos y China, y afirmó que ambas naciones pueden construir una relación que impulse la prosperidad y la seguridad de las próximas generaciones. Entregó a Xi una escultura de una águila calva como regalo, símbolo nacional estadounidense.

Por su parte, Xi Jinping agradeció la recepción de Trump y Melania Trump y aseguró que la reunión permitió alcanzar “nuevos consensos” sobre distintos asuntos. Según el mandatario chino, esas coincidencias aportan contenido a una relación “constructiva” y de estabilidad estratégica entre Washington y Beijing.

Sam Altman y Mark Zuckerberg fueron vistos conversando durante la reunión. REUTERS/Evelyn Hockstein
Sam Altman y Mark Zuckerberg fueron vistos conversando durante la reunión. REUTERS/Evelyn Hockstein

Xi repasó episodios de cooperación, como el comercio iniciado tras la independencia de Estados Unidos.

Además, afirmó que los objetivos de ambos países pueden ser “mutuamente beneficiosos” y llamó a explorar una nueva forma de convivencia entre grandes potencias.

En mayo, Trump viajó a Beijing para una cumbre de dos días con Xi Jinping, acompañado por empresarios como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang. Según la Casa Blanca, ambos líderes acordaron impulsar una relación de estabilidad estratégica y crear mecanismos bilaterales sobre comercio e inversión.

Musk acompañó a Trump en su vista oficial a China en mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci
Musk acompañó a Trump en su vista oficial a China en mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci

Abordaron temas como el estrecho de Ormuz, Irán, Corea del Norte y el acceso a mercados. Washington anunció compras chinas de aviones Boeing y productos agrícolas, además de compromisos sobre tierras raras. Sin embargo, Pekín no confirmó públicamente todos los acuerdos comerciales detallados por Estados Unidos. La visita incluyó ceremonias oficiales y reuniones bilaterales.

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