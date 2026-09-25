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El sorpresivo cambio de look de Santiago del Moro tras la final de Gran Hermano: “Se vienen vacaciones”

Mientras define su futuro en Telefe en un nuevo formato de entretenimiento, el conductor anunció un período de descanso con una postal inédita

Sol Abraham es la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada
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Santiago del Moro eligió un cambio de imagen para marcar el inicio de sus vacaciones tras la final de Gran Hermano Generación Dorada. El conductor publicó una foto frente al espejo, con la cabeza rapada, y acompañó la imagen con un mensaje que asoció el cambio de imagen con el descanso que comenzó después de siete meses al aire con el reality de Telefe.

La postal apareció en sus redes sociales en los días posteriores al cierre de una temporada que lo tuvo al frente de las galas y de las emisiones diarias. “Rapado a full, se vienen vacaciones”, escribió Santiago del Moro junto a la fotografía en la que dejaba atrás su peinado reconocido para mostrar una imagen distinta.

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El cambio llegó al término de un ciclo intenso de trabajo. Durante los últimos meses, Del Moro condujo Gran Hermano Generación Dorada, la edición del programa de convivencia que ocupó buena parte de la programación de Telefe. Con la final ya realizada, el conductor tomó una pausa en su agenda televisiva, aunque mantiene sus actividades en radio.

Cambio total para del Moro
El conductor anunció en sus redes sociales el comienzo de sus vacaciones tras siete meses en pantalla

La despedida temporal de la pantalla fue uno de los temas que el propio Del Moro abordó tras el final del programa. De acuerdo con lo que contó, planea aprovechar el receso para compartir tiempo con su familia luego del estrés que significa conducir un programa diario. Sus hijas, explicó, le habían pedido que se tomara vacaciones después de la exigencia que implicó conducir el ciclo durante siete meses.

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El corte de pelo funcionó como la primera señal visible de esa etapa. Lejos de presentar el cambio como parte de una campaña o de un personaje televisivo, Del Moro lo asoció directamente con el comienzo de los días libres. La imagen se difundió mientras sus seguidores reaccionaban al aspecto del conductor, que dejó atrás su estilo habitual.

Aunque se alejará por un tiempo de la televisión, no se desconectará por completo de sus compromisos profesionales. Santiago del Moro continuará al frente de su programa El club del Moro en La 100, por lo que la modificación de su rutina estará centrada, sobre todo, en la ausencia de las emisiones televisivas, lo que le permitirá ordenar una agenda que durante la temporada estuvo dominada por las transmisiones del reality.

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Santiago del Moro tiene experiencia en entretenimientos por su trabajo previo en MasterChef Celebrity y Quién quiere ser millonario

Los proyectos posibles tras el final de Gran Hermano

El futuro laboral del conductor también comenzó a generar versiones una vez concluida la edición de Gran Hermano. El programa de convivencia se tomará un descanso de la pantalla y, en ese escenario, surgieron rumores sobre una posible participación de Del Moro en otros formatos de la señal.

Uno de los nombres que circuló fue Got Talent Argentina, certamen que Telefe emitió en 2023 con Lizy Tagliani en la conducción. Del Moro no confirmó su incorporación, aunque manifestó que tiene interés en asumir desafíos diferentes. La posibilidad permanece en el terreno de las versiones, sin un anuncio oficial de la emisora sobre su próxima grilla ni sobre la figura que conduciría el ciclo.

El conductor desmintió un pase a la señal América y confirmó su permanencia en la grilla de Telefe
El conductor desmintió un pase a la señal América y confirmó su permanencia en la grilla de Telefe

El conductor ya tiene experiencia en formatos de competencia y entretenimiento fuera de la casa de Gran Hermano. Antes de la nueva etapa del reality, condujo MasterChef Celebrity y Quién quiere ser millonario, dos programas con dinámicas muy distintas entre sí. Esa trayectoria alimentó las especulaciones sobre qué proyecto podría encarar durante la pausa de Gran Hermano.

El cierre de la temporada también despejó otra versión que había circulado en torno a su carrera. Del Moro descartó un eventual desembarco en América, por lo que sus próximos pasos televisivos se mantienen vinculados a Telefe. La definición reduce las alternativas que se mencionaban mientras el conductor finalizaba su participación en Gran Hermano.

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