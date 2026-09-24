Meta lanzará en 2027 unas gafas VR ultraligeras de 100 gramos: precio y características

El diseño de las Meta VR Glasses se apoya en un sistema dividido en dos partes. Europa Press

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Meta presentó sus nuevas gafas de realidad virtual, un dispositivo que promete cambiar la forma de acceder a experiencias inmersivas gracias a su formato ultraligero de apenas 100 gramos. El anuncio se produjo en el marco de Meta Connect 2026, el evento anual de la compañía, que calificó al lanzamiento como el más avanzado de su historia en este segmento.

El dispositivo, bautizado como Meta VR Glasses, se aleja del diseño tradicional de visor cerrado que caracteriza a modelos como Meta Quest 3. En su lugar, propone un formato de gafas sin correas y con laterales abiertos, que permite al usuario seguir viendo su entorno mientras utiliza el dispositivo.

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Ahora bien, estará disponible en la primavera de 2027 a un precio de 1.299,99 dólares (alrededor de 1.141 euros al cambio).

El anuncio de estas gafas se produjo en el marco de Meta Connect 2026. (Captura YouTube Meta VR)

El diseño de las Meta VR Glasses se apoya en un sistema dividido en dos partes. La primera corresponde a las gafas propiamente dichas, fabricadas con aleación de magnesio para aportar rigidez sin sumar peso. Esta sección concentra los sensores y la pantalla, entre ellos una cámara de visión panorámica que permite al usuario mantenerse al tanto de lo que ocurre a su alrededor durante el uso del dispositivo.

La segunda parte es un módulo externo conectado mediante un cable óptico. Ese componente asume las tareas de procesamiento, gestión de batería y almacenamiento, y está pensado para engancharse en un bolsillo o un bolso, de forma que no añade peso a la estructura que se apoya sobre el rostro.

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Esta configuración es la que permite que el dispositivo pese cinco veces menos que un visor convencional de la propia compañía. En términos concretos, unas gafas de realidad virtual que no llevan correas, con laterales abiertos para ver el exterior y un peso aproximado de 100 gramos, gracias a separar el procesamiento y la batería en un módulo externo conectado por cable óptico.

El dispositivo incorpora una pantalla infinita 5K basada en paneles micro-OLED. (Captura YouTube Meta VR)

En cuanto a la calidad de imagen, el dispositivo incorpora una pantalla infinita 5K basada en paneles micro-OLED, con una densidad de 37 píxeles por grado. Según ha explicado Meta, esto se traduce en un nivel de claridad y detalle elevado, logrado mediante el desarrollo de lentes ultracompactas diseñadas de manera específica para este modelo.

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La experiencia visual se completa con compatibilidad para Dolby Vision, que garantiza contrastes nítidos y detalles realistas en las escenas reproducidas. En el terreno sonoro, las gafas cuentan con Dolby Atmos y altavoces espaciales integrados directamente en la montura, sin necesidad de auriculares adicionales.

Control por voz, mirada y gestos: así funciona Meta AI en el dispositivo

Uno de los aspectos que Meta ha querido subrayar es la ausencia de controladores físicos para el manejo básico del dispositivo. El sistema operativo integra de forma directa al asistente Meta AI, lo que permite a los usuarios interactuar mediante voz, mirada y gestos naturales con las manos.

Esta forma de control posibilita abrir aplicaciones, ajustar el espacio de trabajo virtual o iniciar la reproducción de una película sin recurrir a mandos. La compañía asegura que el sistema responde a comandos hablados y a movimientos oculares con la misma naturalidad que a los gestos manuales.

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Módulo externo conectado mediante un cable óptico. (Captura YouTube Meta VR)

El funcionamiento del dispositivo se apoya en el procesador Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, que según Meta ofrece tiempos de carga rápidos y una alta eficiencia energética. La batería, alojada en el módulo externo, permite hasta tres horas de reproducción continua de video en alta resolución y admite carga rápida de 45 vatios.

Cuáles son los usos previstos para las Meta VR Glasses

Meta ha puesto un énfasis particular en las funciones vinculadas al consumo de contenido audiovisual. Las gafas se convierten en el primer dispositivo de realidad virtual con certificación IMAX Enhanced, lo que habilita la reproducción de películas y videos en alta calidad.

El catálogo de plataformas compatibles incluye Prime Video, YouTube, Crunchyroll, Disney+, HBO Max y Paramount+. Estas dos últimas ofrecerán además sus catálogos en formato 3D. Para los aficionados al deporte, el dispositivo también admite aplicaciones como las de la NBA, la MLB y ESPN.

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La tecnología permite convertir una mesa o un escritorio convencional en un teclado. (Captura YouTube Meta VR)

Más allá del entretenimiento, la compañía ha destacado la posibilidad de emplear las gafas como una pantalla gigante para trasladar un espacio de trabajo completo a cualquier entorno físico. La tecnología permite convertir una mesa o un escritorio convencional en un teclado y un panel táctil virtual, sin necesidad de dispositivos adicionales.

Las Meta VR Glasses también pueden conectarse a ordenadores Mac o PC con Windows, ya sea de forma inalámbrica o mediante USB-C, lo que traslada el escritorio de esos equipos al entorno de realidad virtual.

En el terreno de los videojuegos, el dispositivo llegará con más de 75 títulos disponibles desde su lanzamiento. Los usuarios podrán jugar mediante gestos con las manos o con los controladores Touch Plus, y el sistema incluye compatibilidad con Xbox Cloud Gaming para transmitir juegos directamente en las gafas, con la opción de usar un mando conectado por Bluetooth.

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Otra de las novedades presentadas es una tecnología de hologramas pensada para videollamadas, capaz de generar una versión digital fotorrealista del usuario que reproduce sus expresiones en tiempo real. Quienes participen en la llamada desde un teléfono móvil o un ordenador podrán ver ese holograma en su propia pantalla, una función disponible en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Zoom.