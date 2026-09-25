La selección argentina Sub 19 buscará la medalla de oro en los Juegos Suramericanos ante Paraguay: hora, TV y posibles formaciones

Argentina y Paraguay, frente a frente en la final de los Suramericanos (@Argentina)

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La selección argentina Sub 19, dirigida por Diego Placente, disputará la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 contra Paraguay este viernes a partir de las 15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia de Rosario. El partido definirá las medallas de oro y plata y permitirá al equipo albiceleste buscar revancha ante el único rival que lo derrotó en el torneo.

El del conjunto anfitrión no fue un camino de rosas hasta llegar al duelo decisivo. De hecho, comenzó con el pie izquierdo justamente ante su rival de turno en la fase de grupos, con un sorpresivo 2-1 a favor de los paraguayos en lo que fue el estreno de ambos en la competición. Argentina levantó contra Uruguay y se impuso por la mínima (1-0), mientras que sobre el final del último cotejo por fase inicial rescató la clasificación con un empate agónico contra Venezuela (1-1). El miércoles pasado, también sobre el final, le ganó a Perú 1-0 y selló su boleto a la final. La particularidad es que en todos sus partidos Argentina anotó un tanto.

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Paraguay llegó a la definición tras vencer de manera agónica a Chile en tiempo de descuento en las semifinales. Es el elenco que mejores números presentó en lo que va del certamen: victorias ante Argentina y Venezuela, más igualdad ante Uruguay en fase de grupos para obtener el liderazgo. Vale mencionar que los dirigidos por el ex defensor mundialista con la Albirroja Antolín Alcaraz defienden la medalla de oro que obtuvieron en los Juegos de 2022 en los que actuaron como locales (derrotaron 1-0 en la final a Ecuador).

Las puertas del estadio abrirán a las 12.30 y se espera la presencia de más de 20 mil personas, según informó Federico Angelini, funcionario del Ministerio de Seguridad y vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario. No se permitirá el ingreso con termos ni elementos contundentes, y tampoco con indumentaria de Rosario Central u otros equipos. “Le pedimos a la gente que venga con tiempo y con paciencia. Con este partido esperamos más de 20 mil personas”, expresó Angelini. Luego recomendó evitar el ingreso con termos o cualquier otro objeto contundente para prevenir inconvenientes.

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El encuentro por la medalla de bronce entre Perú y Chile se juega desde las 10, también en la cancha de Newell’s.

Probables formaciones:

Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente

Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s)

Hora: 15.00

Árbitro: Oswaldo Contreras (Ecuador)

Televisará: TyC Sports

EL CAMINO DE ARGENTINA HACIA LA FINAL

ARGENTINA 1-2 PARAGUAY

ARGENTINA 1-0 URUGUAY

ARGENTINA 1-1 VENEZUELA

ARGENTINA 1-0 PERÚ

En el minuto 90, el jugador Santiago Espíndola marcó el gol que le da el triunfo 1-0 al conjunto argentino

Venezuela fue medalla de oro en fútbol femenino

Las venezolanas le empataron sobre la hora a Chile (1-1) y luego se impusieron 4-2 en la tanda de penales. Por su parte, Uruguay se subió al podio tras el empate (1-1) en tiempo reglamentario contra Paraguay, que antecedió a la tanda que ganó 4-2.

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