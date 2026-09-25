La Universidad Internacional de Florida instalará la primera computadora cuántica del estado

La Universidad Internacional de Florida y la empresa IonQ acordaron instalar una computadora cuántica Superion de 256 qubits. (FIU)

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La Universidad Internacional de Florida (FIU) y la empresa IonQ formalizaron un acuerdo para instalar una computadora cuántica de última generación en el campus universitario, según informaron FIU News y IonQ. La institución académica seleccionó el modelo Superion, un sistema que emplea 256 qubits físicos de iones atrapados.

El pacto, suscrito por la vicerrectora ejecutiva y directora de operaciones de FIU, Elizabeth M. Béjar, y el director ejecutivo de IonQ, Niccolo de Masi, posiciona al centro académico como el principal socio de la firma en el estado.

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El despliegue de esta tecnología, el primero de esta clase en el estado de Florida, se prevé para finales de 2027, una vez que la universidad complete la construcción de su nuevo centro de datos. La presidenta de la institución, Jeanette M. Nuñez, calificó la incorporación como una apuesta por el descubrimiento y la competitividad nacional.

El despliegue de la tecnología cuántica en el campus de Florida está previsto para finales de 2027 tras la construcción de un centro de datos. (Crédito de la foto: Taimy Alvarez/Universidad Internacional de Florida)

Esta computadora cuántica representa una herramienta avanzada para el procesamiento de información, ya que los qubits —unidades fundamentales de datos en la computación cuántica— permiten ejecutar flujos de trabajo computacionales de alta complejidad mediante la tecnología de iones atrapados.

El sistema estará alojado en una instalación segura y especializada dentro de las dependencias universitarias, permitiendo el acceso directo a docentes, alumnos, investigadores y centros afiliados.

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Solvencia técnica y escalabilidad del sistema

La adquisición del sistema Superion 256 se fundamenta en la trayectoria de la compañía tecnológica. El fabricante alcanzó en 2025 un récord mundial de rendimiento al lograr una fidelidad del 99,99 % en sus compuertas cuánticas.

A diferencia de sistemas previos, la arquitectura integra un diseño que facilita su actualización, permitiendo que la plataforma evolucione a medida que la tecnología avance. Este sistema, que trasciende la simple computación para integrar capacidades en redes cuánticas, detección de alta precisión y seguridad, permitirá a los investigadores en Miami ejecutar flujos de trabajo complejos con una precisión validada.

Áreas de aplicación y avance científico

La colaboración entre la FIU y la compañía con sede en Maryland tiene como propósito fomentar el desarrollo de soluciones en sectores críticos. De acuerdo con la información compartida por FIU News y IonQ, el sistema de 256 qubits respaldará investigaciones en campos como la inteligencia artificial, la ciencia de materiales, la logística, la seguridad nacional y la ciberseguridad.

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El fabricante IonQ alcanzó un récord de rendimiento al lograr una fidelidad del 99,99 por ciento en sus compuertas cuánticas en 2025. (Crédito de la foto: Taimy Alvarez/Universidad Internacional de Florida)

Asimismo, el equipo permitirá abordar desafíos técnicos en el ámbito de la salud, mediante el análisis de interacciones biológicas para identificar medicamentos, además de la gestión de redes eléctricas y el estudio de baterías más eficientes.

Formación de capital humano y nuevas titulaciones

Más allá de la investigación aplicada, la universidad proyecta aprovechar la presencia del equipo para fortalecer su oferta académica. La FIU informó que prevé desarrollar programas de estudio, nuevas titulaciones y certificados especializados en computación cuántica.

El vicepresidente sénior de Investigación y Desarrollo Económico de la institución, Andres G. Gil, destacó que acceder a esta tecnología permite preparar a los estudiantes para empleos emergentes. Este enfoque educativo busca asegurar que el personal profesional cuente con las competencias técnicas necesarias para operar y aprovechar las capacidades del sistema instalado.

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Impacto de la infraestructura en la investigación regional

La elección del campus en Miami como sede de esta infraestructura busca establecer un punto neurálgico para la innovación a nivel regional y nacional. La universidad mantiene un centro de enlace en Washington, D.C., el cual facilita la colaboración con agencias federales.

Esta conexión institucional pretende acelerar el desarrollo de iniciativas vinculadas a la criptografía y al despliegue de tecnologías cuánticas que respondan a necesidades nacionales. Al disponer de este sistema en sus propias instalaciones, la casa de estudios refuerza su posición en el ecosistema de investigación pública y tecnológica, con la expectativa de captar nuevos fondos y ampliar alianzas con socios industriales.

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