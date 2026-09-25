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Con Lionel Scaloni a la cabeza, el cuerpo técnico de la selección argentina sorprendió a todos al cenar en un restaurante porteño

El seleccionador nacional cenó junto a sus laderos en la previa a la fecha FIFA

Diez personas posan juntas alrededor de una mesa redonda con mantel blanco, copas, botellas y platos
El cuerpo técnico de la Selección y una cena especial en un restaurante porteño de Belgrano
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El entrenador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico cenaron en el barrio porteño de Belgrano durante la preparación de la selección argentina para los tres amistosos de la fecha FIFA que se llevarán a cabo desde la próxima semana, con la despedida de Lionel Messi incluida. La presencia del grupo sorprendió a vecinos, que se acercaron al restaurante para saludarlos y tomarse fotografías.

El encuentro fue el miércoles por la noche en Casa Cuba, ubicado en Sucre al 2168. También participaron Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala (ayudantes de campo), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín, Juan Tamone (preparadores físicos) y Matías Manna (videoanalista). Además, en imagen apareció el ex futbolista de River Hernán Díaz, quien aprovechó para incluir a su hija en la instantánea. El ex jugador renunció a su cargo como gerente del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño de Paraguay el mes pasado.

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El restaurante difundió imágenes de la cena en sus redes sociales y escribió: “La Scaloneta dijo presente en Casa Cuba. Una noche muy especial con invitados muy especiales”. Tras conocer la presencia de los integrantes del seleccionado, varios vecinos llegaron hasta la puerta del local y pidieron autógrafos y se tomaron algunas selfies antes de que los integrantes de la Albiceleste se retiraran del establecimiento.

Varias personas en la acera frente al letrero iluminado de Casa Cuba y un cartel con un código QR en primer plano
Un grupo de personas conversa y toma fotografías en la entrada del establecimiento Casa Cuba durante la noche.

Mientras Scaloni mantiene abierta la definición sobre su continuidad al frente del equipo. Ayer habló con los medios y adelantó que tiene predisposición para dialogar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. “Hay una charla que tenemos que tener. Después del mundial no volvimos a hablar y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Las ganas están, eso es evidente. La AFA ya lo dijo, de nuestra parte, predisposición hay, pero es que no hemos hablado. Todo lo que salga no es real. Cuando hablemos y veamos si podemos llegar a un acuerdo, sería bueno de comunicarlo cuando llegue el momento, para bien o para mal. Si hay ganas”, aseguró.

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Scaloni explicó que las dudas sobre su futuro surgieron después de la derrota ante España en la final del 19 de julio, en Nueva Jersey. “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, estábamos a las puertas de ganar otro Mundial”, señaló, y agregó que su continuidad será tratada con Tapia.

La selección argentina enfrentará a Bolivia el próximo miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental y a Benín el martes 6 de octubre, también en dicho estadio. Ese último partido marcará la despedida definitiva de Lionel Messi, quien anunció su retiro tras la final del Mundial 2026.

Este viernes, el plantel albiceleste se entrenará a puertas cerradas por la mañana en el predio de Ezeiza, al igual que mañana sábado por la mañana. El plantel tendrá libre en la jornada de domingo y el lunes se reencontrará por la tarde, con una práctica abierta en sus primeros 30 minutos para la prensa. El martes está prevista una conferencia de prensa de Scaloni en la que podría referirse a avances sobre su renovación, previo al último trabajo (con 15’ abiertos a la prensa) y viaje a Córdoba para salir a la cancha contra los bolivianos al día siguiente.

  • La frase de Scaloni sobre Lionel Messi
Scaloni colaboró para que Messi hiciera su partido despedida el próximo 6 de octubre (REUTERS/Pablo Morano)
Scaloni colaboró para que Messi hiciera su partido despedida el próximo 6 de octubre (REUTERS/Pablo Morano)

“El Mundial fue demasiado emotivo. Haberlo podido entrenar para mí es lo máximo, fue un sueño. Se lo dije y se lo voy a decir de por vida. No habrá nadie igual. Es que es muy difícil que salga un jugador así. No solo por lo que es adentro de la cancha, sino por todo lo que transmite afuera, por todo lo que transmite a la gente que trabaja en la selección, los contrarios, los rivales. Es algo difícil de explicar. Con palabras yo no sabría explicarlo. Es una manera de decir haberlo podido entrenar. Yo lo que hice es sentarme y verlo jugar, porque entrenarlo a él, decir lo que tiene que hacer es prácticamente imposible. Es un lujo, disfrutémoslo porque lo vamos a ver una vez más con la camiseta de la selección”.

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