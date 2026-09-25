Economía

“No tenemos por qué rifar la estabilidad”: el mensaje del presidente de IDEA en la previa del Coloquio 62°

Fabián Kon adelantó los principales ejes del encuentro que reunirá a empresarios, dirigentes políticos y sindicales en Mar del Plata

El 62° Coloquio de IDEA se realizará en Mar del Plata entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre
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Con la estabilidad, la inversión, los impuestos y la competitividad como ejes, IDEA realizará su 62° Coloquio en Mar del Plata. El evento será entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Se debatirán las condiciones necesarias para sostener 20 años de crecimiento. El encuentro reunirá a empresarios, representantes políticos, dirigentes sindicales, periodistas jóvenes e influencers bajo el lema “Invirtiendo la historia: 20 años de promesa a potencia”.

Fabián Kon, presidente de IDEA, afirmó en Infobae A las Nueve que la entidad busca ampliar el debate económico. Sostuvo que el Coloquio de IDEA busca instalar una hoja de ruta de estabilidad para impulsar crecimiento, inversión y mejoras sociales. El dirigente advirtió que los incumplimientos regulatorios desalientan inversiones y empleo. También afirmó que el país no debe “rifar la estabilidad de nuevo”.

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El presidente de IDEA, Fabián Kon, afirmó que el encuentro busca definir una hoja de ruta de estabilidad para el país (Captura de video)
El presidente de IDEA, Fabián Kon, afirmó que el encuentro busca definir una hoja de ruta de estabilidad para el país (Captura de video)

La estabilidad como eje del Coloquio de IDEA

Al mismo tiempo señaló que IDEA revisó propuestas empresariales de ediciones previas, centradas en equilibrio fiscal, reforma laboral, impuestos y desregulación. Según Kon, el coloquio buscará debatir si la sociedad puede consolidar la estabilidad y luego crecer sobre esa base. “Esto se puede hacer”, afirmó.

El presidente de IDEA cuestionó la posibilidad de abandonar ese rumbo. “No tenemos por qué estar pensando en rifar la estabilidad de nuevo”, sostuvo.

Los países que IDEA analizará como referencia

Asimismo dijo que el equipo de economistas de IDEA detectó seis países para analizar: Chile, Brasil, Israel, Irlanda, Uruguay y Polonia. El dirigente afirmó que esos países salieron de períodos de inestabilidad. Sobre la situación local, señaló: “Argentina es un país de inestabilidad crónica e incumplimiento crónico”.

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Las propuestas del encuentro empresarial abordan el equilibrio fiscal, la reforma laboral y la desregulación económica (Christian Heit)
Las propuestas del encuentro empresarial abordan el equilibrio fiscal, la reforma laboral y la desregulación económica (Christian Heit)

Kon destacó el caso de Uruguay por la continuidad de sus reglas económicas. “La estabilidad no está en discusión, pese a que gane un partido u otro”, indicó.

Inversión, elecciones y compromisos asumidos

Kon vinculó las expectativas de inversión con las propuestas políticas y el respeto de los compromisos regulatorios. “Depende quién gane”, respondió al ser consultado por las elecciones.

“El inversor lo que mira es que se le respeten los compromisos que tomaron”, afirmó. También dijo que las propuestas de cambio de rumbo generan temor en el sector empresario.

El presidente de IDEA calificó al RIG como “un compromiso muy importante” y mencionó una proyección de 200 mil millones de dólares.

Coloquio IDEA 2025
Fabián Kon destacó la continuidad de las reglas económicas de Uruguay ante los cambios de signos políticos - Christian Heit

Impuestos y competitividad de las empresas

Kon incluyó la competitividad entre los temas que debatirá el Coloquio de IDEA. Mencionó el equilibrio fiscal y la carga tributaria sobre las empresas.

El dirigente cuestionó el impuesto a los débitos y créditos bancarios. “1,2 es un montón”, afirmó sobre la alícuota que pagan las pymes por operaciones de cobro y pago.

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