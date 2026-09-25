La confesión de Sabrina Rojas durante la grabación de PH, Podemos Hablar: “Me concentré para no llorar”

Sabrina Rojas grabó PH, y adelantó parte de lo que se va a ver

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Sabrina Rojas contó detalles de su paso por PH, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, antes de la emisión que se verá este sábado por la noche. La actriz y conductora adelantó que la grabación fue extensa y que hubo momentos de emoción, además de conversaciones que incluyeron anécdotas polémicas.

El programa volvió a la pantalla con una propuesta renovada, aunque conserva el formato de entrevistas y cruces entre invitados que lo convirtió en una de las opciones de los sábados por la noche. Desde su regreso, PH, Podemos Hablar se impuso en su franja horaria frente a La noche de Mirtha Legrand en la habitual batalla del rating.

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En el adelanto de su participación, Rojas describió la experiencia de la grabación y puso el foco en la duración de la jornada. “Estoy cansada porque vengo de grabar PH, y estuve parada como en mis épocas que era promotora”, relató, conectando su pasado con su actualidad.

Sabrina Rojas contó detalles de su participación en el programa PH, Podemos Hablar

La conductora explicó que eligió un vestuario que volvió más exigente el tiempo de espera en el estudio. “Fui con unos tacos enormes, ocho mil horas, y se hace largo”, señaló. De esa forma, anticipó una emisión en la que los invitados repasarán vivencias personales y situaciones vinculadas con sus recorridos profesionales.

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Más allá de la extensión de la grabación, Sabrina Rojas valoró la recepción que tuvo al llegar al estudio. “Cuando llegás te dan un camarín, Andy te viene a saludar; eso lo hacen pocos”, expresó Rojas con sorpresa. Su comentario apuntó al trato previo a la salida al aire y a la dinámica con la que Kusnetzoff recibe a las figuras que participan del ciclo.

El programa se caracteriza por reunir en una misma mesa a personalidades de diferentes ámbitos. En esta ocasión, la presencia de Rojas se combinará con la de la periodista deportiva Sofi Martínez, la exvedette y participante de Gran Hermano Yanina Zilli, el actor Miguel Ángel Solá y el periodista deportivo Flavio Azzaro.

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Sabrina Rojas compartirá la mesa con Sofi Martínez, Yanina Zilli, Miguel Ángel Solá y Flavio Azzaro en el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, en una próxima emisión del programasa Telefe

Emociones y anécdotas de los invitados

Sabrina Rojas también anticipó que atravesó un momento sensible durante su participación. “Estuve a esto de llorar, te emocionás al hablar”, afirmó al referirse a la instancia en la que los invitados comparten situaciones personales, al momento de alguna confesión.

Con su estilo habitual, sumó una broma sobre su imagen frente a las cámaras: “Me concentré para no llorar, porque así, medio botoxeada, se te desfigura la cara cuando llorás, se te arruga la frente, el ojo te hace así, se te corre el maquillaje”. La frase combinó el tono distendido de su testimonio con la expectativa por los temas que se abordarán durante la emisión, y un remate en sintonía: “Háblame de la muerte de mi papá si querés, pero no se me va a caer una lágrima”.

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La conductora señaló, además, que Yanina Zilli y Flavio Azzaro llevaron relatos que generaron repercusión en la grabación, aunque sin precisar cuáles fueron los episodios que se verán al aire. También contó que cambió su apreciación del periodista deportivo, quien tuvo un recordado cruce en el pasado con el exfutbolista Mauro Zárate y su esposa, Natalie Weber, amiga de la conductora. “Yo terminé pegando onda con él. Me cayó como el or.. toda la vida, pero lo conocí y me cayó mejor”, sostuvo.

Cabe recordar que en 2023, Azzaro y Zárate protagonizaron un fuerte cruce en vivo durante el programa Desayuno Americano. Todo comenzó cuando Natalie Weber, por entonces panelista del ciclo, acusó al periodista de haber mentido durante un año sobre su marido tras su salida de Vélez hacia Boca Juniors en 2018. Azzaro respondió que Zárate era un “mercenario” que actuaba “por plata”. El exfutbolista llamó al programa y lo tildó de “cagón”, además de amenazarlo con pelear a trompadas. La discusión escaló con acusaciones cruzadas y terminó sin que Azzaro se disculpara con Zárate.

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