El Jardín Botánico prepara una feria de plantas y jardinería: fechas, horarios y accesos

La feria de plantas y jardinería se realiza el sábado 26 y domingo 27 de 10 a 17.30 en el Jardín Botánico de Buenos Aires

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La Asociación Amigos del Botánico organizará una feria de plantas y artículos de jardinería en el Jardín Botánico de Buenos Aires, el sábado 26 y el domingo 27, de 10 a 17.30. La propuesta reunirá expositores y buscará recaudar fondos para proyectos del predio.

Elina Curatella, de la Asociación Amigos del Botánico, explicó en Infobae A las Nueve que la feria ofrecerá plantas, sustratos y productos para espacios verdes. La actividad convocará a personas interesadas en jardinería y botánica, mientras la asociación destinará lo recaudado a iniciativas del Jardín Botánico.

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“La gente viene a ver y a comprar cosas referidas al aire libre, a la jardinería, a la botánica”, afirmó Curatella. La entrevistada indicó que el público podrá ingresar por Santa Fe y Armenia, Santa Fe y Malabia, República Árabe Siria y Belgrano, o Las Heras y República Árabe Siria.

Plantas, sustratos y productos para jardinería

La feria incluirá plantas que cultiva el Jardín Botánico. Curatella señaló que esas especies cuentan con una identificación propia, que el público puede reconocer en los ejemplares disponibles. “Hay todas las plantas producidas por el Botánico”, dijo Curatella. La representante de la asociación mencionó orquídeas, rosas, rosales, suculentas y plantas carnívoras entre las opciones de la feria.

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Los puestos de la feria ofrecen orquídeas, suculentas, plantas carnívoras y productos artesanales para espacios verdes

La actividad también reunirá a expositores con productos relacionados con la naturaleza. Curatella enumeró miel, manteles con motivos naturales y ornamentaciones para distintos espacios. La propuesta tendrá lugar durante dos días y concentrará la oferta en el predio porteño.

La entrevistada señaló que la feria sumó expositores con el paso del tiempo. El proyecto comenzó con la venta de plantas cultivadas en el Jardín Botánico a vecinos de la zona.

La Asociación Amigos del Botánico y la recaudación

La Asociación Amigos del Botánico se creó hace 13 años, según Curatella. La entidad surgió para colaborar con el financiamiento de proyectos del Jardín Botánico.

Curatella explicó que la directora del jardín, Graciela Barreiro, impulsó la formación de una asociación de amigos. Barreiro es ingeniera agrónoma y se especializa en la administración de este tipo de espacios.

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La recaudación de la actividad financia proyectos científicos, obras de mantenimiento y tareas de conservación en el predio

“La manera para que el Botánico pueda recaudar” permite “ayudar en proyectos científicos”, sostuvo Curatella. También mencionó acciones de protección y trabajos de mantenimiento dentro del predio.

La entrevistada relató que Barreiro propuso vender las plantas que cultiva el jardín. Esa iniciativa dio origen a una actividad comercial que luego incorporó a más participantes. “Teníamos un pupitre, dos sillitas y una cajita de zapatos”, recordó Curatella sobre las primeras ventas. Según su relato, los vecinos compraron las plantas y difundieron la propuesta.

La asociación cuenta con 12 integrantes, aunque Curatella indicó que tres o cuatro personas asumen una participación más frecuente. El resto colabora con contactos, aportes y tareas que no siempre tienen visibilidad.

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Obras y accesibilidad dentro del Jardín Botánico

Curatella informó que el Gobierno de la Ciudad restaura la antigua casona ubicada cerca del acceso por Santa Fe. El público no puede ingresar al edificio durante las obras.

La Asociación Amigos del Botánico nació hace 13 años por iniciativa de la ingeniera agrónoma Graciela Barreiro (Crédito: Asociación Amigos Jardín Botánico Bs. As.)

La representante de Amigos del Botánico señaló que el jardín incorporó un recorrido de ladrillos. Ese camino busca orientar a las personas no videntes y facilitar el tránsito con cochecitos o sillas de ruedas.

El Jardín Botánico forma parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, según Curatella. La dirección a cargo de los espacios protegidos tiene a su cargo el cuidado del predio.

La entrevistada estimó que el jardín ocupa cerca de siete hectáreas. También dijo que no funciona una cafetería ni un restaurante dentro del espacio.

Curatella afirmó que el Gobierno de la Ciudad evalúa una alternativa vinculada con la casona. La entrevistada aclaró que la asociación no participa de esa posible iniciativa.

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Visitas escolares, flora nativa y Mecenazgo

Alrededor de 55 mil estudiantes visitan el Jardín Botánico cada año, precisó Curatella. Los grupos recorren el lugar junto a docentes y un equipo educativo del predio.

Cabe destacar que existen visitas guiadas para el público general. También recorridos privados que abordan monumentos, esculturas, árboles y otros aspectos del jardín.

El Gobierno de la Ciudad restaura la casona histórica del parque e incorporó un camino de ladrillos para facilitar la accesibilidad - Fotos del Jardín Botánico.

El predio cuenta con sectores dedicados a plantas nativas y especies de diferentes regiones del mundo. Así como un espacio dedicado a la yerba mate.

La Asociación Amigos del Botánico administra un fondo para un proyecto de bordado de flora nativa. Un grupo de bordadoras obtuvo ese financiamiento a través del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad. “Nosotras somos las que tenemos que administrar ese fondo”, afirmó Curatella. La iniciativa nació a partir de un proyecto impulsado por la directora del jardín.

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