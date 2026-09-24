Cómo traducir mensajes de WhatsApp al instante con el ícono flotante de Google Translate

La opción está disponible sobre todo en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Translate tiene una función que permite traducir mensajes de WhatsApp sin salir de la conversación ni cambiar de aplicación. Se trata de la herramienta “Tocar para Traducir”, que despliega una burbuja flotante en pantalla con la traducción de cualquier texto copiado.

La opción está disponible sobre todo en Android, ya que iOS restringe las superposiciones flotantes sobre otras aplicaciones.

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Para aprovechar esta función solo se necesita tener instalada y actualizada la aplicación Google Translate desde Google Play Store. A partir de ahí, el proceso se divide en la activación del permiso correspondiente y el uso posterior dentro del chat.

Google confirmó el funcionamiento de Gemini 3.5 Live Translate.

Cómo activar el ícono flotante en Google Translate

El primer paso consiste en habilitar el permiso que permite que la aplicación se superponga sobre otras apps, incluida WhatsApp. Para lograrlo, hay que abrir el Traductor de Google y tocar la foto de perfil o el menú de la cuenta, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Desde ahí se ingresa a Ajustes (o Configuración) y se selecciona la opción Tocar para Traducir. Dentro de ese menú se debe activar el interruptor de Usar Tocar para Traducir.

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En algunas versiones de Android aparece además la opción Mostrar icono flotante, que conviene activar de forma independiente si el sistema la presenta por separado. Cuando el teléfono solicite el permiso para “Mostrar sobre otras aplicaciones”, es necesario aceptarlo, ya que sin esa autorización la burbuja no podrá aparecer en pantalla.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Pasos para traducir mensajes recibidos en WhatsApp

Una vez configurado el permiso, la traducción de mensajes dentro de WhatsApp se realiza de forma directa. Hay que abrir la aplicación e ingresar al chat donde se encuentra el mensaje que se quiere traducir.

Luego se mantiene presionado el mensaje recibido y se selecciona la opción Copiar. En ese momento aparece de manera automática la burbuja flotante de Google Translate sobre la pantalla.

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Al tocar ese ícono flotante se despliega una ventana rápida con la traducción del mensaje al instante, sin necesidad de abrir la aplicación de Google Translate ni de salir de la conversación de WhatsApp.

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros. (Google)

Traducción del texto antes de enviarlo con Gboard

La función también permite invertir el proceso: traducir lo que el usuario está por escribir antes de enviarlo. Esta opción depende de que el teclado utilizado sea Gboard, el teclado de Google disponible para dispositivos Android.

En ese caso, en la barra de herramientas ubicada sobre las teclas aparece el ícono del Traductor. Al tocarlo, el usuario puede escribir su respuesta en su propio idioma y el sistema la traduce de forma automática dentro del campo de texto, antes de que el mensaje sea enviado por WhatsApp.

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Traducción de voz en tiempo real: cómo funciona Gemini 3.5 Live Translate de Google

Google confirmó el funcionamiento de Gemini 3.5 Live Translate, su sistema de traducción de voz en tiempo real, dentro de la aplicación Google Translate para Android e iOS. La herramienta opera en más de 70 idiomas, entre ellos el español, según informó la compañía en un comunicado oficial.

El anuncio precisó que la función no quedó limitada a Google Translate: también se incorporó a Google Meet y quedó disponible para desarrolladores externos que quieran integrarla en sus propias aplicaciones.

Gemini 3.5 Live Translate es la nueva IA de Google para traducciones en tiempo real. (Google)

El modelo identifica de manera automática el idioma que habla cada persona en la conversación y produce una traducción hablada casi de forma inmediata. El usuario no necesita realizar ninguna configuración previa para que el sistema empiece a funcionar.

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De acuerdo con Google, la voz generada por la traducción respeta la entonación, el ritmo y el tono originales de quien habla, un aspecto que la compañía destacó como diferencial frente a versiones anteriores de la herramienta.

Ese punto marca, precisamente, la principal diferencia con los sistemas previos de traducción por voz: mientras esas versiones aguardaban a que el interlocutor completara una frase entera antes de traducirla, Gemini 3.5 Live Translate genera el audio de manera continua, sin pausas forzadas en la conversación.

La compañía sostuvo que el resultado se ubica apenas unos segundos detrás del habla original, lo que permite mantener un intercambio más fluido entre personas que hablan idiomas distintos.

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