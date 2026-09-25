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La impactante foto durante un show de Oasis en Buenos Aires que ganó un concurso mundial: “Valió la pena”

El reportero Joshua Halling retrató a un fan en medio del pogo mientras se desarrollaba el segundo concierto de la banda de los Gallagher en River Plate

Un hombre sostiene un trofeo circular junto a una mujer frente a un panel de los Abbey Road Music Photography Awards
El fotógrafo Joshua Halling sostiene su galardón en los Abbey Road Music Photography Awards 2026 por una fotografía tomada en el concierto de Oasis en el Estadio River Plate
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No están Liam ni Noel Gallagher sobre el escenario. Tampoco hay guitarras, pantallas gigantes ni una toma frontal de la banda. La imagen que llevó a Oasis en Argentina a los Abbey Road Music Photography Awards 2026 pone el foco en otra escena: un joven con una remera blanca del grupo, rodeado por una multitud que salta, canta y se mueve al ritmo del recital en el estadio de River.

La fotografía, tomada por el artista Joshua Halling durante la segunda fecha que Oasis ofreció en Buenos Aires en noviembre de 2025, fue ganadora en la categoría Music Moment of the Year.

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Con un encuadre vertical y una composición que transmite el movimiento de la multitud, la postal se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la edición. En el centro de la escena aparece el fanático, vestido con una remera blanca con el logo de Oasis, mientras a su alrededor se forma un pogo que ocupa casi toda la fotografía. El desenfoque de las personas que lo rodean, sumado a las manos en alto y los cuerpos apretados entre sí, reconstruye desde la tribuna la intensidad de aquellas noches en el Monumental.

La organización de los premios describió la escena como la de un seguidor de Oasis retratado “en medio de una supernova”. La definición apunta a un aspecto que diferencia a la imagen de otras fotos de recitales: el protagonista no es el artista, sino el público. En ese gesto, la fotografía logra sintetizar una parte de la experiencia que marcó el regreso del grupo británico a los escenarios.

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Halling compartió en su momento la noticia de su nominación a través de su cuenta de X, donde explicó que la foto no fue producto de una toma inmediata. El fotógrafo permaneció en el mismo sitio durante varios minutos hasta que el encuadre alcanzó la forma que buscaba.

Multitud densa vista desde arriba con un joven en el centro que viste una camiseta clara y un efecto de desenfoque circular en los bordes
Una multitud rodea a un espectador durante la presentación de la banda Oasis en el Estadio River Plate, en una toma premiada del fotógrafo Joshua Halling
Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un texto en inglés y fotos de una multitud en un concierto
La palabra del fotógrafo Joshua Halling por la nominación de su imagen del público en un concierto de Oasis en Argentina

“Siempre es un honor ser reconocido por capturar una gira o un momento en el tiempo en particular, pero tener una foto como esta en consideración para un premio Abbey Road realmente resume el puro caos, la unidad, la energía y la alegría que el año pasado trajo a tantas personas de todo el mundo en un solo fotograma”, escribió Halling, oriundo de Manchester al igual que los líderes de la banda.

Luego dio más detalles sobre el momento en que obtuvo la imagen. “Pasé unos buenos 10 minutos posado en el mismo lugar esperando a que este encuadre encajara durante la segunda fecha de Oasis Argentina y valió totalmente la pena la espera”, afirmó.

El trabajo fue realizado desde uno de los sectores altos del estadio con un lente de 300 milímetros. Desde esa distancia, Halling encontró una perspectiva que permitió aislar al joven de remera blanca entre cientos de personas y, al mismo tiempo, mostrar la dimensión de la convocatoria. La fotografía no revela dónde está el escenario ni qué canción sonaba. El centro está puesto en la reacción colectiva.

La foto de la fecha argentina quedó entre las cinco seleccionadas para Music Moment of the Year, junto con trabajos que documentaron algunos de los episodios musicales más difundidos del último año.

Entre las finalistas figuraban una imagen de Harriet T K Bols que muestra a Oasis detrás de escena durante su penúltimo recital en el estadio de Wembley. También fue seleccionada una fotografía de Jenn Devereaux sobre la actuación de Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Fotografía en blanco y negro de dos hombres que se abrazan en un escenario, uno de ellos con chaqueta oscura y sombrero de pescador
Harriet T K Bols registró a Oasis en Wembley en la foto nominada a los premios Abbey Road Music Photography
Silueta de una persona frente a una pared con la palabra brat pintada y llamas de fuego a los lados en un escenario iluminado
Una fotografía de Jack Oliver en el Festival de Glastonbury que muestra a la cantante Charli XCX en un escenario en llamas
Una cantante vestida con un traje celeste salta por el aire sobre una multitud de personas que levantan las manos en un concierto
El vuelo de las Lambrini Girls: la imagen de Jessie Morgan elegida para los premios de fotografía musical
Kendrick Lamar en el centro rodeado por decenas de bailarines con prendas de color azul, rojo y blanco agrupados sobre unas gradas
El rapero Kendrick Lamar realiza su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl rodeado de bailarines vestidos de azul, rojo y blanco en una fotografía de Jenn Devereaux

La lista se completa con una imagen de Jessie Morgan tomada en un concierto de Lambrini Girls y con una postal de Jack Oliver que registró a Charli XCX mientras quemaba la bandera de su etapa “brat” durante su presentación en Glastonbury.

Las fotos que eligieron Liam y Noel Gallagher para representar su regreso a Argentina con Oasis

La edición 2026 de los premios recibió más de 24.500 fotografías de 42 países. Entre las obras elegidas en las distintas categorías también aparecen registros de Fontaines D.C., FKA Twigs, Tame Impala, Yungblud, Florence + The Machine, Billy Idol, Geese y Amyl and the Sniffers.

La ceremonia se realizó este 24 de septiembre y correspondió a la quinta edición de los Abbey Road Music Photography Awards, una premiación impulsada por el emblemático estudio londinense para reconocer la fotografía vinculada a la música en vivo, los retratos de artistas y las escenas detrás de escena.

Tras la difusión, la imagen de Halling recibió mensajes de seguidores que repararon en el lugar que ocupa el público dentro de la composición. Uno de ellos destacó que “la mística de la foto es el detalle de que casi nadie tiene el teléfono en la mano, sino que están viviendo el momento”.

Otro usuario escribió: “Está muy merecido, solo mira ese tiro, es la perfección. Felicidades por ser finalista”. Entre las reacciones también apareció una lectura que resumió el efecto de la imagen: “Es para tapa de disco. Es increíble que viendo esta foto no se sabe para qué lado está el escenario. Todos re contra viviendo la música y el momento. Hermoso retrato”.

La escena, registrada durante la segunda fecha de Oasis en Buenos Aires, instaló a la Arghentina, y a River Plate en paerticular, como escenario del momento visual más impactante no sólo de la gira de reunión Live ’25, sino de la escena mundial.

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