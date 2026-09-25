La cruda confesión de Roberto Carlos: “Perdí el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol”

Roberto Carlos manifestó que perdió el 99 por ciento de lo que cosechó en el fútbol

Guardar

Roberto Carlos reconoció que perdió el 99% del dinero que había ganado como futbolista a raíz de problemas con personas que administraban sus asuntos, entre ellos un ex representante y miembros de su entorno familiar. El ex defensor brasileño relató que llegó a descubrir documentos desconocidos de un día para otro y afirmó que aquella situación dejó sus cuentas en cero.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 expuso su caso durante el Portugal Football Summit, en un panel sobre la construcción de una marca y un legado fuera de las canchas. La conversación abordó la administración del patrimonio de los deportistas una vez que termina su carrera, un terreno en el que, según contó, él cometió errores que le costaron casi todo lo acumulado durante años.

PUBLICIDAD

“Tuve problemas con personas que me dejaron la cuenta en cero. Por causa de empresarios y de cuestiones familiares, perdí el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol”, declaró Roberto Carlos, de acuerdo con el diario portugués Record.

El ex lateral izquierdo, que tuvo una extensa trayectoria en el Real Madrid y la selección brasileña, sostuvo que el golpe económico no respondió a un solo factor. Apuntó contra la gestión de un antiguo empresario y mencionó un conflicto familiar, aunque no identificó a las personas involucradas ni detalló qué documentos recibió o qué operaciones derivaron en la pérdida de sus recursos.

PUBLICIDAD

La escena que describió Roberto Carlos reflejó la dimensión de la sorpresa que dijo haber sufrido. Según su relato, una noche se fue a dormir sin conocer la situación de sus asuntos financieros y al día siguiente recibió una serie de papeles cuya existencia ignoraba.

“Tuve un problema serio con mi exempresario. Tuve un problema familiar muy grave. Un jueves me fui a dormir a medianoche y el viernes recibí un montón de documentos que ni siquiera sabía que existían. Allí perdí toda mi historia”, expresó el brasileño en el encuentro, según recogió Record.

Roberto Carlos supo levantar la Copa del Mundo con Brasil en 2002 (REUTERS/Brian Snyder)

La declaración puso el foco en una situación que suele atravesar a figuras del deporte profesional: la delegación de decisiones patrimoniales en representantes, asesores, familiares o socios comerciales. En el caso de Roberto Carlos, el ex jugador sostuvo que no tuvo suficiente control sobre aspectos de su vida financiera y que esa falta de supervisión derivó en una pérdida casi total de su fortuna.

PUBLICIDAD

El brasileño aseguró que había pensado en su etapa posterior al retiro antes de dejar la actividad. Explicó que, mientras competía, buscó prepararse con una licencia de director deportivo y acuerdos con distintas marcas. Sin embargo, ese plan no evitó los problemas.

“Siempre pensé en el después de mi carrera. Eso significa construir una historia como jugador y utilizar tu imagen. Cuando decidí dejar el fútbol, ya tenía la licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas”, señaló Roberto Carlos.

El ex futbolista afirmó que ahora utiliza su experiencia como una advertencia para las nuevas generaciones. Sin profundizar sobre las causas jurídicas o financieras de lo ocurrido, señaló que comparte los episodios negativos de su vida para que otros jugadores tengan mayor cuidado al administrar el dinero y elegir a las personas que los acompañan.

PUBLICIDAD

“Todo lo malo que me ocurrió en mi vida se lo cuento a los más jóvenes para que no cometan los mismos errores que cometí”, afirmó. El mensaje estuvo dirigido, en especial, a deportistas que alcanzan ingresos elevados a edades tempranas y deben tomar decisiones sobre inversiones, contratos, representación e imagen pública.

El brasileño indicó que logró reordenar sus finanzas y su situación personal con el apoyo de Paul Brighten, su socio en la firma Entourage Sport & Entertainment. “Paul reorganizó mi vida. Conseguí reestructurar mi vida financiera y familiar”, manifestó.

La reconstrucción posterior a ese episodio forma parte de la etapa actual de Roberto Carlos, quien trabaja como embajador del Real Madrid. La función le permitió mantenerse ligado al club donde se convirtió en una de las referencias del fútbol europeo entre finales de los años 90 y la primera década de los 2000.

PUBLICIDAD

Durante el mismo panel, Roberto Carlos destacó el manejo de los negocios de su ex compañero Ronaldo Nazário, a quien presentó como un empresario capaz de generar valor en sus inversiones dentro del fútbol. El ex defensor cuestionó la percepción de quienes reducen al ex delantero a su talento dentro de la cancha.

“Mucha gente piensa que Ronaldo es lento para los asuntos financieros, pero es un gran empresario”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó las operaciones del ex delantero brasileño con Valladolid, en España, y Cruzeiro, en Brasil.

Roberto Carlos afirmó que Ronaldo logró incrementar el valor de Valladolid durante su período como propietario y que luego lo vendió por una cifra superior. También destacó su gestión al frente de Cruzeiro, aunque no ofreció detalles sobre los montos de las transacciones ni sobre los resultados económicos de esos proyectos.

PUBLICIDAD

Al cierre de la charla, Roberto Carlos aseguró que pudo recuperarse en el plano personal. “Hoy soy un hombre feliz y cuento mi historia para que todos conozcan las cosas buenas y malas que ocurrieron en mi vida”, concluyó.