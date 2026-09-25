“Insolvencia definitiva e irremediable”: un gigante cordobés de la exportación de maní pidió su propia quiebra

La firma comercializaba maní confitería seleccionado en grano para consumo humano en mercados de Europa, Asia, América y el norte de África (Freepik)

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Con 33 años de historia y contratos de exportación en 60 países, Manisur S.A. solicitó su propia quiebra ante la Justicia de La Carlota, en la provincia de Córdoba, al declarar una situación de insolvencia que describió como “definitiva e irremediable”. La empresa, radicada en Santa Eufemia y una de las procesadoras de maní más reconocidas de la región centro del país, acumula un pasivo de $20.337 millones frente a un activo de $15.472 millones y registró en su último balance una pérdida de 6.811 millones de pesos.

La presentación que la compañía envió a la justicia señala que la empresa no cuenta con recursos para afrontar la cuarta cuota concursal, con vencimiento el 10 de octubre de 2026, y que el directorio recibió instrucción unánime de la asamblea de accionistas para iniciar el procedimiento de quiebra.

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Manisur había logrado superar una crisis previa mediante un acuerdo concursal homologado judicialmente, bajo el cual abonó las cuotas correspondientes hasta la del año 2025. Sin embargo, “la acumulación de factores adversos durante el último ejercicio tornó imposible la continuidad de ese esquema”, sostiene el escrito judicial. El ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2026 arrojó un resultado negativo de $ 6.811.828.530, con un patrimonio neto que quedó en terreno negativo por 4.865 millones de pesos.

Manisur procesaba e industrializaba maní desde 1992 en Santa Eufemia, en el corazón manisero de la provincia de Córdoba

La estructura del quebranto revela que la compañía vendió su producción por debajo del costo: las ventas del período sumaron $11.413 millones, mientras que el costo de las mercaderías vendidas ascendió a $16.890 millones, lo que generó un resultado bruto negativo de $5.476 millones. A esa brecha se sumaron gastos de comercialización por $ 1.626 millones y de administración por $179 millones. Los resultados no asignados de ejercicios anteriores ya acumulaban un saldo negativo de $11.730 millones al momento del cierre.

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Guerra interna entre accionistas

El expediente judicial identifica como detonante inmediato del colapso el incumplimiento de El Socorro, empresa cuyo presidente es Accornero, quien también reviste ese cargo en Nuttin, accionista de Manisur con el 27,71% del capital. A principios de 2026, ambas partes habían acordado la entrega de aproximadamente 8.000 toneladas de maní para procesamiento y comercialización, un volumen que la concursada necesitaba para encarar la temporada.

Sobre la base de ese compromiso, Manisur realizó el mantenimiento de la planta, contrató trabajadores de temporada, suscribió contratos de exportación y tomó prefinanciaciones por USD 350.000. Cuando llegó el momento del cumplimiento, Accornero comunicó que la totalidad del maní sería destinado a atender compromisos propios de El Socorro. Esa decisión dejó a la empresa sin materia prima, sin financiamiento y con contratos de exportación que se volvieron imposibles de honrar.

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La situación se agravó porque la concursada tampoco pudo conseguir maní de terceros. La presentación judicial indica que Gaiser, persona vinculada a Nuttin, comunicó a productores del sector que Nuttin se había desvinculado de la firma, lo que generó desconfianza e impidió articular vías alternativas de abastecimiento. La campaña agrícola propia 2025/2026, en tanto, arrojó rendimientos muy por debajo del punto de equilibrio económico.

Qué pasará con los activos y los empleados

Al momento de la presentación judicial, Manisur se encontraba sin actividad productiva, sin materia prima y sin financiamiento, con cesación de pagos a proveedores y empleados. La empresa procedió a la conclusión anticipada de la temporada de 65 trabajadores de prestación discontinua con reserva de puesto y redujo la jornada del resto del personal. La situación preocupa especialmente en Santa Eufemia, una localidad de aproximadamente 2.500 habitantes donde la empresa constituía la principal fuente de trabajo.

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La campaña agrícola 2025/2026 de Manisur arrojó rendimientos muy por debajo del punto de equilibrio económico (Freepik)

La presentación judicial describe además una situación de urgencia patrimonial: la firma adeuda facturas de electricidad por montos significativos y prevé que el corte del suministro desactive las cámaras de seguridad del establecimiento, dejando los bienes sin resguardo adecuado. Por esa razón, el escrito solicita que se ponga en conocimiento inmediato a la sindicatura y que se libre oficio a la jueza de Paz de Santa Eufemia para que constate el estado de las instalaciones con documentación fotográfica.

Antes de solicitar su propia quiebra, la firma agotó sin éxito todas las alternativas posibles para evitar este desenlace. Según consta en el acta de la Asamblea General Ordinaria N° 36, celebrada el 8 de septiembre de 2026, la empresa realizó gestiones para incorporar un nuevo inversor o accionista, obtener asociaciones productivas, operar a fasón, conseguir nuevas financiaciones y articular alternativas de abastecimiento. Ninguna de ellas prosperó.

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La asamblea concluyó por unanimidad que no existía una alternativa razonable y viable distinta de iniciar el procedimiento judicial, e instruyó expresamente al directorio —encabezado por el presidente Axel Claudio Gerbaudo— para formalizar el pedido de quiebra. La documentación acompañada al expediente incluye el acta de esa asamblea, la nómina de personal, la nómina de accionistas y el detalle de la deuda fiscal e impositiva.

Fundada en 1992 en Santa Eufemia, en el corazón de la zona manisera del departamento Juárez Celman —a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba—, Manisur había construido en tres décadas una cadena productiva integrada que abarcaba la multiplicación de semillas, la producción agrícola, el almacenamiento, el acondicionamiento, la selección y la exportación de maní. Sus clientes se distribuían en mercados de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, China y América Latina, entre otros destinos.

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