Vértices llega a los cines de El Salvador mientras avanza su camino para ser considerada en los premios de la Academia

La trama de la cinta explora la reconstrucción de la amistad, el duelo y el paso del tiempo tras un reencuentro de amigos./ (Cortesía)

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La película Vértices, dirigida por el salvadoreño Arturo López Rodas, llegó anoche a las salas de El Salvador con funciones en Cinemark La Gran Vía y Metrocentro.

El estreno comercial ocurre mientras la producción inicia el proceso para ser considerada en la categoría de mejor película internacional de los premios de la Academia. La cinta estará en cartelera esta semana, con posibilidad de extender su exhibición.

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“Bastante emocionado, a la expectativa de ver qué piensan las personas que la vayan a ver”, dijo el director durante una entrevista con Infobae. El cineasta espera que la película motive al público a respaldar las producciones locales y que encuentre conexiones emocionales con los temas de la historia.

López Rodas definió a Vértices como una propuesta distinta a la oferta habitual en las salas del país. “La gente no está muy acostumbrada en este país, creo yo, a consumir como cine arte”, afirmó. “La propuesta definitivamente es un poco más artística de lo normal”, agregó.

El elenco de actores salvadoreños aportó diálogos y matices al libreto durante dos meses de ensayos previos al rodaje. / (Cortesía)

La película aborda la amistad, el paso del tiempo, el duelo y la muerte a partir del reencuentro de un grupo de amigos. Según explicó el director, los protagonistas recuperan una relación que había perdido fuerza con los años.

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“En el transcurso de la película van recuperando esa amistad que en algún momento de su vida era muy fuerte y se fue desvaneciendo”, mencionó López Rodas. El relato sigue ese proceso hasta que los personajes recuperan, al menos de forma temporal, la dinámica que compartían.

El proyecto partió de una idea sobre una reunión de amigos que no se veían desde hacía tiempo. La versión inicial del guion transcurría durante una fiesta de cumpleaños en una casa antigua de El Salvador, propiedad de Francisco Menéndez y Joy Mejía.

Menéndez, cineasta salvadoreño y antiguo director creativo de la Escuela de Cine de la Universidad de Las Vegas, Nevada, era mentor de López Rodas. El realizador le había enviado una de las primeras versiones del libreto, pero Menéndez murió de un infarto pocos días después.

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El director Arturo López Rodas adoptó influencias del cine de autor enfocado en espacios reducidos y conversaciones de personajes./ (Cortesía)

“Fue duro para mí en ese momento, no por la producción, porque todo eso estaba en segundo plano, sino por haberlo perdido a él”, recordó. Tras esa muerte, el director modificó el guion y situó el relato después de un funeral. El cambio también alteró el escenario de la filmación.

Un equipo salvadoreño reescribió parte del guion durante los ensayos

Todos los protagonistas de Vértices son salvadoreños. López Rodas trabajó con un equipo reducido, integrado en buena medida por personas cercanas, y aseguró que esa confianza facilitó el intercambio de ideas durante el rodaje.

Los actores participaron durante dos meses de ensayos semanales antes de la filmación. Ese proceso llevó a reescrituras del guion, ya que varios intérpretes aportaron frases, matices y elementos para sus personajes.

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“El guion se terminó reescribiendo gracias a esas sugerencias”, sostuvo. El director buscó que los diálogos sonaran orgánicos y que los actores asumieran los personajes como propios.

La distribuidora española Mailuki Films asumió la difusión y exhibición de la película en festivales de Europa y Estados Unidos./ (Cortesía)

López Rodas es ingeniero en logística y distribución por la Universidad José Matías Delgado, aunque nunca ejerció la carrera. Su primer acercamiento profesional al audiovisual ocurrió en el canal TVX. Más tarde colaboró con la productora Relativo Films, del director de fotografía David Pinto, y participó en un taller de dirección en Las Vegas invitado por Menéndez.

El cineasta citó como referencias El sacrificio, de Andréi Tarkovski; Mi cena con André, de Louis Malle; Doce hombres en pugna, de Sidney Lumet, y Las primeras obras de John Cassavetes. La mayoría de esas influencias se vinculan con relatos concentrados en pocos espacios y centrados en los diálogos.

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La película obtuvo un premio internacional antes de su estreno local

La distribuidora española Mailuki Films asumió la circulación internacional de Vértices después de conocer el cortometraje La culpa de Caín, también dirigido por López Rodas. La empresa llevó el largometraje a festivales de Europa y Estados Unidos.

La producción obtuvo el premio a mejor película internacional en el Co International Film Festival de Georgia. “Ya de alguna forma siento que gané, no como la categoría, sino que el hecho de ser postulado y este reconocimiento”, afirmó el director tras la selección del Comité Nacional de Selección Cinematográfica de El Salvador (Cinesal) para que la película sea considerada a participar en la categoría de mejor película internacional en los premios de la Academia de 2027.

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La cinta cuenta con actores y profesionales salvadoreños que participaron en la producción./ (Cortesía)

Cinesal acompaña la inscripción de la película en la plataforma de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS). Una vez que el material esté disponible en la sala de proyección digital de la entidad, los miembros habilitados podrán ver las obras postuladas a mejor película internacional.