Economía

El economista Gabriel Rubinstein criticó el esquema cambiario: “El dólar les quedó demasiado bajo”

El ex funcionario consideró que el nivel actual del tipo de cambio está afectando la actividad y dijo que debería estar un 20% más alto en términos reales

Rubinstein aseguró que el dólar le quedó demasiado bajo al gobierno
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El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein cuestionó el nivel actual del tipo de cambio y sostuvo que el dólar se encuentra demasiado bajo para las condiciones de la economía argentina. En ese sentido, planteó que el Gobierno debería avanzar hacia una depreciación del peso para llevar el tipo de cambio real a un nivel más elevado, aunque advirtió que el proceso debe realizarse de manera que no derive únicamente en una aceleración de la inflación.

Si bien celebró el superávit fiscal, afirmó: “A mi manera de entender la economía, en las condiciones de la Argentina, el dólar les quedó demasiado bajo. Este dólar que hay ahora es un dólar bueno para dentro de diez años de éxito”. Según su estimación, el tipo de cambio real debería ubicarse “por arriba de 100, 110, 120”, lo que implicaría una depreciación de la moneda.

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El exfuncionario explicó que el desafío consiste en encontrar un mecanismo que permita alcanzar ese objetivo sin generar un efecto inflacionario que termine neutralizando la corrección cambiaria. “Hay que buscar los mecanismos para hacer una depreciación exitosa, porque si no te sale todo mal y tenés solo inflación”, señaló. Como referencia, sostuvo que para conseguir una suba de 20% en términos reales del dólar sería necesaria una devaluación nominal del orden del 50%.

El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein
El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein

“Si el techo natural de la economía es $2.300 y el dólar se acerca al techo cerca del período electoral, por ahí necesitás un dólar de $3.000 o $3.500”, planteó.

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Una economía que llega “lánguida” a las elecciones

En paralelo, Rubinstein cuestionó el ritmo de crecimiento de la economía y anticipó un escenario de bajo dinamismo de cara al proceso electoral. “La economía la veo llegando a las elecciones de 2027 lánguida”, afirmó.

El economista señaló que recientemente revisó a la baja su estimación para este año luego de conocer el último dato de actividad. “La economía este año va a crecer 1,4%. Es muy bajo. El año que viene, por ahí con un poco de optimismo, 2 y pico por ciento”, sostuvo.

A su vez, consideró que el desempeño actual se encuentra por debajo de lo que, a su entender, permitirían las condiciones estructurales de la Argentina. Mencionó entre los factores favorables a Vaca Muerta, la minería, las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las perspectivas asociadas a la inteligencia artificial. Y agregó que el contexto geopolítico y los precios internacionales también ofrecen condiciones favorables.

En ese marco, citó la visión del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien sostiene que la economía debería estar creciendo a tasas de entre 6% y 7%. “Yo creo que tiene razón. La economía en este momento debería estar creciendo como pedo de buzo, como decía Milei, y no lo hace. O sea, algo falla”, afirmó Rubinstein.

El economista también mencionó una declaración de Gita Gopinath, exnúmero dos del Fondo Monetario Internacional, quien planteó que hay que dejar depreciar más el peso. Para Rubinstein, esa posición muestra que existe una discusión sobre el nivel del tipo de cambio que trasciende el debate local. “Ella está diciendo que Argentina sigue con un problema a pesar de Vaca Muerta, a pesar de la minería, a pesar del RIGI, a pesar de todo. Es una discusión en serio que hay que ver”, dijo.

La posibilidad de una corrida cambiaria

Rubinstein también se refirió a la posibilidad de una corrida cambiaria en el período previo a las elecciones de 2027 y puso el foco en la capacidad del Gobierno para responder ante una eventual dolarización de carteras.

“Es recontra frágil”, afirmó al evaluar las herramientas disponibles. En ese punto, cuestionó la relevancia que podría tener el swap de monedas con China como instrumento para enfrentar una eventual tensión cambiaria. “Viene Furiase y te dice: ‘Tenemos el swap de China’. El swap de China es un papel pintado”, opinó.

De todos modos, aclaró que la posibilidad de una corrida dependerá en buena medida de la percepción del mercado sobre el resultado electoral. “No descarto una corrida para nada. Yo creo que la probabilidad de corrida depende muchísimo de si el mercado percibe que Milei va a ganar. Si Milei va a ganar, no hay corrida”, afirmó.

Rubinstein: "El swap de China es un papel pintado”
Rubinstein: "El swap de China es un papel pintado”

Según Rubinstein, en ese escenario el Gobierno podría contener una eventual dolarización preelectoral mediante distintos instrumentos: “Con poquito de futuro, un poquito de dólar linked, un poco de venta de dólares, se calma la dolarización preelectoral”.

El escenario sería diferente si el mercado percibiera incertidumbre sobre el resultado. “Si el mercado dice: ‘No sé si gana Milei’, hay que ver quién es el contrincante, porque una cosa es que sea Kicillof y otra cosa es que sea otro, no sé quién, pero en ambos casos es muy probable que haya una gran dolarización”, concluyó.

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