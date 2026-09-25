Cierra un tradicional colegio de Belgrano por problemas económicos

La escuela Saint Martin School de Belgrano cerrará sus puertas a fin de año

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La comunidad educativa del Saint Martin School de Belgrano recibió la confirmación de que el colegio cerrará al finalizar el ciclo lectivo 2026 por motivos económicos. El dato fue confirmado por las familias y por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que está al tanto de la situación.

Ayer, las autoridades del establecimiento se reunieron con los padres del alumnado para dar a conocer la noticia. El cierre obligará a las familias de los alumnos a definir una nueva escuela para el inicio de las clases en 2027.

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Las autoridades explicaron las causas de la decisión: disminución sostenida de matrícula en los últimos 6 años, contexto económico y demográfico desafiante, desequilibrio económico progresivo que la institución intentó afrontar priorizando el funcionamiento y los compromisos con docentes y personal. Y que la situación económica actual no permite garantizar responsablemente la continuidad del proyecto educativo a partir de 2027.

En tanto, el colegio asumió el compromiso de completar el ciclo lectivo actual “con normalidad, sosteniendo actividades académicas y proyectos previstos hasta el último día”. Y de brindar “acompañamiento en la transición a otras instituciones y entrega en tiempo y forma de documentación” a las familias afectadas, como también el cumplimiento de las obligaciones con los docentes y colaboradores.

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Por el momento, no se difundieron detalles sobre la cantidad de estudiantes afectados ni sobre el personal que trabaja en el establecimiento.

El Ministerio de Educación informó que las autoridades del colegio notificaron a las familias que la institución dejará de funcionar a fin de año. “Desde el Ministerio se está dando acompañamiento a las familias de los alumnos para ayudarlos a encontrar una escuela donde seguir en 2027”, indicaron desde la cartera educativa porteña.

El organismo también afirmó que adoptará medidas para garantizar la trayectoria escolar de los estudiantes. “Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa de los chicos”, señalaron.

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La asistencia anunciada apunta a que los alumnos del Saint Martin School puedan conseguir una vacante en otra institución antes del próximo ciclo lectivo. El proceso se desarrollará durante los próximos meses, mientras el colegio complete sus actividades académicas de 2026.

44 años de historia

La historia institucional de St. Martin in the Fields School se inició en 1982, antes de la creación formal del colegio. Según el relato publicado por la propia institución, el punto de partida fue White House School of English, un espacio dedicado a la enseñanza del idioma inglés que reunió las primeras experiencias pedagógicas de quienes luego impulsarían el proyecto educativo en Belgrano.

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Durante esa primera etapa, la propuesta se nutrió del trabajo docente y de experiencias adquiridas tanto en la Argentina como en el exterior. La institución presenta ese recorrido como la base de una mirada educativa centrada en la vocación de los educadores y en la intención de que la enseñanza tuviera un sentido que excediera la transmisión de contenidos.

Diez años después del comienzo de aquel proyecto, los responsables decidieron trasladar esa experiencia al ámbito de la educación formal. Así nació St. Martin in the Fields School, que abrió inicialmente sus niveles de Kindergarten y Primaria. La creación del colegio contó, de acuerdo con la reseña institucional, con el acompañamiento de las familias y de un cuerpo docente que compartía los principios que habían guiado la etapa previa.

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Con posterioridad, la oferta educativa se amplió con la incorporación del nivel Secundario. De ese modo, el establecimiento pasó a abarcar la trayectoria escolar de los alumnos desde la educación inicial hasta la finalización de sus estudios medios.

En su presentación histórica, el colegio vincula su identidad con la continuidad de aquel proyecto iniciado en White House School of English. La institución destacó el rol de los docentes y las familias en las distintas etapas de su desarrollo, desde la enseñanza de inglés de sus primeros años hasta la consolidación de una propuesta de educación formal con varios niveles. Hoy la historia está próxima a gastar su última tiza y a concluir.

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