Cultura

Nick Land, filósofo inglés: “No hay verdad que no sea una guerra contra la teología”

Cuatro décadas después de la emergencia de las redes, este enigmático intelectual, padre del aceleracionismo, se erige como el pensador más perturbador y extremo de nuestra era. Un recorrido por el ciber-nihilismo que dinamita el optimismo humanista

filósofo Nick Land
Nick Land, filósofo inglés: “No hay verdad que no sea una guerra contra la teología”
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En el debate cultural contemporáneo, la mayoría de los intelectuales buscan regular la Inteligencia Artificial, humanizar los algoritmos o ponerle freno a la voracidad del mercado global. Sin embargo, existe una corriente subterránea que propone lo contrario: dejar que el sistema colapse por su propia velocidad. En el epicentro de este terremoto teórico se encuentra Nick Land, el filósofo de la deshumanización tecnológica, quien dijo: “No hay verdad que no sea una guerra contra la teología”.

Para Land, la “teología” no es solo la religión institucional; es cualquier sistema político o filosófico que intente convencer a la humanidad de que el universo tiene un orden reconfortante, una moral o un propósito superior. Buscar la verdad cruda, desde su perspectiva, exige una declaración de guerra contra todas esas ilusiones consoladoras que el ser humano ha construido para protegerse del caos exterior. Para comprender el origen de este pensamiento, es necesario viajar a Inglaterra, a la década de 1990.

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En la Universidad de Warwick, junto a un grupo de estudiantes y creadores de vanguardia, Land cofundó la CCRU (Unidad de Investigación de Cultura Cibernética). Aquello no era un departamento académico tradicional, sino un laboratorio de experimentación donde se mezclaba la filosofía de Gilles Deleuze y Friedrich Nietzsche con la ciencia ficción, el misticismo numérico y la música electrónica de las subculturas clandestinas. Ahí se gestó Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2007.

Fanged Noumena es una antología de ensayos viscerales, las bases del aceleracionismo. Mientras Hollywood fantaseaba en la pantalla grande con rebeliones de máquinas en películas como The Matrix (1999), planteaba una tesis mucho más inquietante: el capitalismo y la tecnología no son herramientas creadas por el hombre, sino una inteligencia artificial alienígena que viaja desde el futuro y utiliza los recursos de la humanidad como un simple andamiaje biológico para poder materializarse en la Tierra.

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Una portada de libro con el título Fanged Noumena de Nick Land y la ilustración de una columna vertebral sobre fondo blanco.
"Fanged Noumena", del filósofo Nick Land. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cambio de milenio, el pensamiento de Land mutó radicalmente. Tras abandonar la academia británica y radicarse en Shanghái, se convirtió en el arquitecto ideológico de la Neo-Reacción (o NRx), plasmada en su célebre manifiesto The Dark Enlightenment (El iluminismo oscuro), publicado en 2012. En este nuevo territorio político dinamitó el consenso democrático occidental. Para el filósofo británico, el voto popular y el igualitarismo moderno son ficciones ineficientes que ralentizan el desarrollo técnico.

Su propuesta neorreaccionaria defiende la fragmentación del planeta en pequeñas ciudades-Estado ultra-tecnológicas gobernadas por directores ejecutivos absolutos, una visión que ha tenido un impacto directo e innegable en sectores extremistas de Silicon Valley y en las subculturas de portales como 4chan. La crudeza de Nick Land funciona como el reverso exacto de pensadores humanistas clásicos. “Nada humano sale con vida del futuro cercano”, escribió. También dijo que “el hardware humano es obsoleto”.

Mientras muchos se alarman ante la automatización del empleo o la pérdida del pensamiento crítico, Land nos recuerda que, desde una perspectiva materialista, la historia humana podría ser una breve transición orgánica hacia una inteligencia de silicio de alta velocidad. Su lectura es incómoda, oscura y violenta, pero resulta indispensable para entender las fuerzas ciegas que aceleran nuestro presente tecnológico. Y para no olvidarnos del futuro ni preguntarnos hacia dónde estamos yendo.

filósofo Nick Land
Nick Land nació el 17 de enero de 1962 en el Reino Unido. A principios de los años 2000 sufrió un colapso de salud mental y abandonó la docencia. Desde entonces vive a Shanghái, China

¿Quién es Nick Land?

Nick Land nació el 17 de enero de 1962 en el Reino Unido. Durante los noventa, se desempeñó como profesor de Filosofía Continental en la Universidad de Warwick, donde lideró la CCRU (Unidad de Investigación de Cultura Cibernética). Su producción intelectual frenética empujó los límites del discurso académico tradicional a través de escritos performativos y teorías experimentales sobre el tiempo, el capital y el deseo. A principios de los años 2000 sufrió un colapso de salud mental y abandonó la docencia.

A partir de entonces se trasladó a Shanghái, China, y allá reside actualmente. Trabaja como periodista independiente, editor y ensayista. Su corpus conceptual quedó unificado en el volumen Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2007 (publicado en 2011). Luego escribió textos como The Dark Enlightenment (2012), Phyl-Undhu: Abstract Horror, Exterminator (2014) y su extenso tratado técnico-filosófico Crypto-Current: Bitcoin and Semantic Monism (2018).

Su evolución ideológica desde el ciberpunk libertario de izquierda hacia una neorreacción de extrema derecha lo ha consolidado como una de las figuras más controvertidas, vilipendiadas y a la vez estudiadas de la teoría política actual. Con el tiempo se convirtió en el gurú intelectual de Silicon Valley: sus oscuros ensayos moldearon la cosmovisión de las élites tecnológicas más poderosas, uniendo el desarrollo desenfrenado de la inteligencia artificial con el desprecio por la política tradicional.

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