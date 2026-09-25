Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano, reveló el difícil momento que vive: “Tuve que quedar internado de urgencia”

Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano 2016, ingresó de urgencia a un centro médico por una infección bacteriana en una pierna

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Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano 2016, atravesó una nueva complicación de salud en medio de su lucha contra el cáncer y debió quedar internado de urgencia tras detectarse una infección bacteriana en su pierna. El santafesino compartió los detalles del episodio a través de sus historias de Instagram, donde relató el proceso médico que debió enfrentar y agradeció el acompañamiento recibido en las últimas horas.

“Recién puedo escribirles, ayer tuve que quedar internado de urgencia”, comenzó el mensaje publicado por Guirao, en el que explicó el origen del cuadro que motivó su internación. “Me entró una bacteria en la pierna a la altura de la nalga izquierda, y si me hizo un acceso desde el glúteo hasta casi la rodilla”, detalló el exparticipante del reality, quien remarcó la urgencia con la que debieron actuar los profesionales de salud ante la magnitud de la infección.

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Según relató el propio Guirao, la situación requirió una intervención inmediata. “Se estudió con urgencia y hoy tuve que extrañar a quirófano. Me operaron y me dejaron dos drenajes”, escribió, en referencia al procedimiento quirúrgico al que fue sometido para tratar el proceso infeccioso. El exfinalista describió además el estado físico en el que se encuentra tras la operación. “Así que acá estoy, con un dolor que no puedo más. Y pidiéndole a Dios que me saque pronto de acá”, expresó en su publicación.

Los cirujanos intervinieron al paciente para tratar el cuadro infeccioso y colocaron dos drenajes en la zona afectada

Pese al dolor y la complejidad del cuadro, Guirao dedicó parte de su mensaje a agradecer el sostén recibido por parte de su entorno y de quienes siguieron de cerca su situación de salud. “Gracias por preocuparse y rezar por mi salud. Y muchas gracias a todos los que ayudaron con los parches”, escribió, en referencia al acompañamiento económico y afectivo que sostiene desde hace tiempo su tratamiento oncológico.

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El exfinalista remarcó además cuál es el objetivo que se propone de cara a los próximos días. “Ahora me toca poner fuerzas para salir e irme a mi casa con mi familia, que es lo único que deseo”, sostuvo, y cerró su publicación con una frase que reafirmó la postura que sostuvo desde el inicio de su enfermedad. “Nunca perdamos la fe. Dios es grande y todo lo puede”, escribió el santafesino.

Entre las imágenes que acompañaron el mensaje, Guirao compartió una fotografía junto a su madre, tomada durante su estadía en la habitación del sanatorio. “Mi pilar, mi mamá”, escribió el exparticipante junto a la postal, en la que aparece recostado en la cama junto a ella, en un gesto que refleja el rol central que ocupó su familia a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.

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Guirao difundió una imagen junto a su madre en el sanatorio para resaltar el acompañamiento familiar

Este nuevo episodio se suma a una serie de complicaciones de salud que Guirao atraviesa desde hace más de dos años. En septiembre de 2023, el exfinalista había hecho pública por primera vez su enfermedad, luego de recibir un diagnóstico que describió como devastador. “El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó en varios lugares”, había escrito en aquel momento, tras conocer los resultados preliminares de una biopsia.

En esa misma publicación, Guirao había descrito el impacto emocional que le generó la noticia, aunque remarcó su decisión de continuar el tratamiento con determinación. “Estoy roto en pedazos, estoy shockeado, pero todavía hay un Dios que lo puede todo, y nunca voy a perder la fe. Creo en los milagros”, había expresado en ese entonces, en un mensaje que también incluyó una promesa que sostuvo a lo largo de todo este tiempo. “Prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el final”, había escrito.

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Meses más tarde, el exfinalista había compartido una noticia que generó alivio entre sus seguidores, luego de comparar estudios médicos recientes con los realizados a comienzos de ese año. “El cáncer me desapareció de los pulmones y del hígado y el tumor que tengo en el colon cada día se está achicando más. Los niveles tumorales siguen bajando”, había contado en esa oportunidad, en un mensaje que calificó como una señal de que los milagros existen.