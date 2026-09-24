Cómo reservar EA Sports FC 27 para consola y PC

La reserva digital permite descargar el juego antes de su estreno oficial. (EA)

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A escasas horas del lanzamiento global de EA Sports FC 27, programado para este 25 de septiembre de 2026, los usuarios de consolas y ordenadores tienen las últimas oportunidades para reservar el título y acceder a los beneficios exclusivos de prelanzamiento. Electronic Arts ofrece dos ediciones con contenidos y modalidades de acceso diferentes.

El proceso de compra digital sigue pasos similares en las principales plataformas. La reserva permite iniciar la descarga antes del lanzamiento y, en el caso de la Edición Ultimate, acceder de inmediato a los servidores.

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Los usuarios de PC pueden adquirir el juego a través de EA App, Steam o Epic Games Store. En consolas, la compra se realiza desde las tiendas digitales de PlayStation, Xbox y Nintendo.

La Edición Ultimate habilita el acceso inmediato a los servidores de EA Sports FC 27. (EA SPORTS FC 27)

Cómo reservar el juego en cada plataforma

Para PlayStation (PS5 y PS4)

Enciende la consola e ingresa a PlayStation Store desde el menú principal .

Utiliza la herramienta de búsqueda, identificada con el ícono de una lupa, y escribe “EA Sports FC 27”.

Selecciona la edición deseada: Estándar o Ultimate. La tienda de Sony suele ofrecer versiones compatibles con PS4 y PS5 .

Haz clic en “Reservar”, elige el método de pago vinculado a tu cuenta de PlayStation Network y confirma la transacción. La predescarga se iniciará automáticamente.

Los usuarios de PlayStation pueden reservar el título desde PlayStation Store. (EA Sports)

Para Xbox Series X|S y Xbox One

Desde el panel principal, accede a Microsoft Store .

Navega hasta la sección “Próximos lanzamientos” o utiliza el buscador superior e introduce el nombre del juego.

Elige la versión correspondiente. Al igual que en PlayStation, las ediciones suelen incluir el sistema Dual Entitlement para funcionar en ambas generaciones de consolas .

Selecciona “Reservar”, procesa el pago y permite que el sistema inicie la instalación del paquete de datos base.

Para PC

EA App: la plataforma de Electronic Arts permite iniciar sesión, buscar el juego en la pestaña “Explorar”, seleccionar la edición y procesar el pago. Los suscriptores de EA Play Pro tienen incluida la Edición Ultimate sin costo adicional .

Steam: busca el título en la tienda digital de Valve, añádelo al carrito y completa la compra. El juego requerirá la vinculación en segundo plano con una cuenta de EA .

Epic Games Store: busca el juego en el catálogo, realiza el pago y descarga el ejecutable.

Microsoft Store ofrece la compra anticipada para Xbox Series X|S y Xbox One. (EA Sports)

Para Nintendo Switch

Ingresa a Nintendo eShop desde el menú principal de la consola híbrida .

Busca “EA Sports FC 27”. Esta versión suele tener especificaciones técnicas distintas, adaptadas al hardware de Nintendo.

Selecciona “Proceder a la compra” y descarga el software en la memoria interna o en una tarjeta microSD.

Ediciones y acceso anticipado

Al realizar la reserva, Electronic Arts ofrece dos ediciones con beneficios específicos.

Edición Estándar: habilita el acceso al juego a partir de la medianoche del 25 de septiembre. Incluye el juego base, un artículo de jugador estrella en calidad de préstamo para Ultimate Team durante un número limitado de partidos, un espacio de Evolución y bonificaciones de puntos e indumentaria inicial para los modos Carrera y Clubes.

Edición Ultimate: incluye 4.600 FC Points, la moneda virtual del juego para adquirir sobres; un artículo de jugador “Héroe” o “Ícono” intransferible para Ultimate Team; ranuras adicionales de Evolución, y todos los beneficios de la versión estándar. También habilita el acceso temprano a los servidores.

En PC, el juego estará disponible a través de EA App, Steam y Epic Games Store. (EA SPORTS FC 27)

El período de acceso anticipado para quienes reservaron la Edición Ultimate comenzó el 18 de septiembre de 2026. Desde entonces, los jugadores tuvieron siete días de acceso anticipado para conformar sus plantillas en Ultimate Team y avanzar en sus campañas antes de la apertura general de los servidores.

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Quienes compren la Edición Ultimate en las horas previas al lanzamiento global podrán ingresar de inmediato a los servidores, sin esperar a la medianoche del 25 de septiembre.