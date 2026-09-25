Rockstar lanza una edición de coleccionista de GTA 6: qué contiene y cómo se consigue

La Vice City Collection cuesta 399,99 dólares y no incluye el videojuego GTA VI. (Rockstar Games)

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Rockstar Games presentó The Goodtime State – Vice City Collection, una caja de coleccionista de Grand Theft Auto VI valuada en 399,99 dólares que no incluye ninguna copia del videojuego. El paquete, disponible para reserva en la tienda oficial de la compañía, reúne once artículos temáticos inspirados en Vice City y los Cayos de Leonida, el escenario ficticio donde transcurre la historia de Jason y Lucia.

Qué objetos incluye la caja de coleccionista

La colección toma su nombre de Macca the Gator, un programa de televisión ficticio ambientado en Leonida. Entre las piezas más destacadas figura una figura de PVC de 15 centímetros (5,9 pulgadas) del propio Macca, con un compartimiento interno para guardar objetos pequeños.

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El paquete también contiene un par de lentes de sol Oakley Frogskins en color negro mate con cristales Prizm Sapphire, y una gorra ajustable New Era 9FORTY con decoraciones de Vice City y Leonida. A estas piezas se suman un espejo magnético de Macca, un vaso de shot y un agitador de cocteles con la identidad visual de Vice City.

Rockstar Games presentó la edición coleccionista de Grand Theft Auto VI, denominada The Goodtime State – Vice City Collection, sin incluir el videojuego.

El resto del contenido lo integran un llavero con forma de cuchilla de afeitar, una riñonera y pines esmaltados guardados en una lata metálica y una bolsa de pegatinas prémium. Uno de los elementos que más atención concentró entre los seguidores es un póster de doble cara con el mapa de Leonida, que ofrece una vista completa del estado ficticio en su reverso y personajes de Macca the Gator en el frente.

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Cuándo llega y cómo reservarla

El envío de la Vice City Collection está programado a partir del 19 de noviembre, la misma fecha fijada para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Esa coincidencia de fechas, sin embargo, no garantiza que el paquete llegue al comprador el día del estreno, ya que el tiempo de entrega depende de la opción de envío elegida al finalizar la compra.

La reserva ya está abierta en el sitio web oficial de Rockstar Games y requiere que el comprador inicie sesión en la plataforma. El costo del envío no está incluido en el precio del producto, por lo que se suma como un gasto adicional a los 400 dólares base. La compañía confirmó, además, que la distribución de esta colección no llegará a México ni al resto de Latinoamérica.

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La distribución oficial de esta edición especial de GTA VI excluye a México y al resto de Latinoamérica.

Por qué la caja no trae el juego

El detalle que concentró la atención de los jugadores fue la ausencia de una copia del propio videojuego dentro de un paquete calificado como “edición coleccionista”. Rockstar aclaró de forma explícita en la descripción del producto que Grand Theft Auto VI se vende por separado, por lo que el precio de 399,99 dólares corresponde únicamente a la caja y sus artículos coleccionables.

La fórmula no es nueva para la compañía: la edición coleccionista de Red Dead Redemption 2 tampoco incluyó el juego en su interior. La diferencia principal está en el precio, dado que aquel paquete costaba 99 dólares frente a los 400 dólares que exige ahora la Vice City Collection. Un caso similar se registró con la edición coleccionista de Borderlands 4, que tampoco integró el título dentro de su set de mercancía.

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Una unidad por comprador para frenar la reventa

Rockstar Games confirmó que se trata de un producto de edición limitada, fabricado en cantidades reducidas, y estableció que cada comprador solo podrá adquirir una unidad. Esta restricción busca frenar a los revendedores, aunque la comunidad de jugadores especula con que el producto se agote con rapidez y termine cotizándose por encima de su precio original en plataformas como eBay.

El paquete contiene objetos de marca como lentes Oakley Frogskins, una gorra New Era y una figura de PVC del caimán Macca.

Tampoco se confirmó si las copias físicas convencionales del juego incluirán el mapa impreso de Leonida, un elemento que históricamente acompañó a las ediciones estándar de las entregas de GTA y Red Dead, o si ese póster quedará reservado en exclusiva para quienes adquieran la Vice City Collection.

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