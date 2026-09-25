Leticia Siciliani contó cómo conquistó a su novia y fue tajante sobre el matrimonio: "Estoy re comprometida"

Leticia Siciliani habló de su relación de siete años y tuvo un cruce con Mario Pergolini

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Más allá de su experiencia en el escenario, o de sus diversos proyectos, este jueves, Leticia Siciliani sorprendió al compartir detalles de la relación que mantiene desde hace siete años con su novia durante su visita a Otro día perdido (Eltrece), el ciclo conducido por Mario Pergolini. La actriz relató de qué manera tomó la iniciativa al comienzo del vínculo y explicó su posición frente a la posibilidad de casarse.

Consultada por el conductor acerca de si suele dar el primer paso cuando le interesa una persona, Siciliani respondió de forma afirmativa y vinculó esa actitud con el inicio de su actual relación. Según contó la invitada, conoció a su pareja a través de amigos en común y decidió expresar sin rodeos lo que sentía en ese instante.

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“Voy a una situación clara, me gustaba mucho una chica que hoy en día tengo la suerte que es mi novia y bueno, le insistí”, contó la actriz durante la entrevista, impactando al conductor.

Siciliani precisó que la insistencia tuvo un tono afectuoso y estuvo ligada al humor, un recurso que, según describió, fue central en el acercamiento. “La invité a salir, le dije que me gustaba. Nos conocimos por amigos en común. Le insistí con humor, soy una tiernita. Me ves así, pero soy re tiernita mal”, relató.

Las Hermanas Fantásticas. (L to R) Sofía Morandi as Jesi, Leticia Siciliani as Ángela in Las Hermanas Fantásticas. Cr. Agustina Ballester / Netflix ©2024

Ante la reacción de Pergolini, profundizó en la estrategia que utilizó para generar un vínculo con su novia: “La agarré por el humor y por eso”. De esa manera, señaló que la complicidad y las conversaciones fueron parte del comienzo de una relación que lleva siete años.

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Más adelante, Pergolini le preguntó si consideraba casarse con su pareja. Siciliani descartó esa posibilidad y sostuvo que no necesita una boda para definir el compromiso que tiene con ella. “No, yo estoy re comprometida ya”, respondió.

La actriz también recordó que en otro momento contempló esa alternativa, aunque aclaró que la idea no había partido de un deseo propio. “En algún momento lo dije, pero más por la otra persona”, agregó.

Leticia Siciliani visitó el programa Otro día perdido y compartió detalles sobre su vida sentimental con Mario Pergolini

La entrevista de Leticia Siciliani en Otro día perdido también tuvo un pasaje dedicado al truco. Mario Pergolini aprovechó la presencia de la actriz para proponer una partida en el estudio y puso en juego una comida que, según le habían contado, figura entre sus preferidas: los salames.

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El conductor introdujo la apuesta con una observación dirigida a su invitada. “Me dijeron que te gustan mucho los salames”, remarcó. Siciliani asintió y aceptó participar del desafío, que trasladó la conversación de la entrevista a una competencia de cartas.

La actriz aseguró que conoce bien el juego y se mostró confiada antes de que comenzara la mano. Para organizar la partida, Rada se encargó de aportar los naipes y repartir las cartas entre los participantes. Así quedó planteado el duelo entre Pergolini y Siciliani, con el alimento como premio simbólico de la mesa.

El conductor contó con una combinación favorable y logró imponerse en esa mano. La definición, sin embargo, no terminó con las cartas sobre la mesa. El intercambio continuó al momento de contabilizar los puntos, una instancia decisiva en el truco por las reglas que rigen el tanteador y por la validación de cada jugada.

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En ese tramo se produjo un cruce alrededor de las 33 unidades que Pergolini buscaba anotar. La discusión puso en duda si ese puntaje podía darse por válido, aunque la situación se mantuvo en el tono lúdico del segmento. La partida se convirtió así en otro de los momentos de la visita de Siciliani al programa, después de la charla sobre su relación y su postura ante el matrimonio.