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Zelensky afirmó que Trump ya tomó la decisión: “Ucrania recibirá las licencias para la producción de misiles Patriot”

Kiev se enfrenta a una escasez de municiones para repeler los ataques de Putin contra todo tipo de objetivos militares y civiles. Washington no ha realizado un anuncio formal sobre la autorización

Zelenski y Trump
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, declaró el viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le comunicó que permitiría a Ucrania fabricar avanzados misiles de defensa aérea Patriot, tras una serie de cambios de postura sobre el asunto.

Kiev se enfrenta a una escasez de estos misiles, que siguen siendo los únicos capaces de contrarrestar con fiabilidad los misiles balísticos que Rusia lanza contra Ucrania.

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“En nuestra última reunión, el presidente Trump hizo hincapié en que sí, había tomado una decisión definitiva: Ucrania recibirá las licencias para la producción de misiles Patriot”, afirmó Zelensky en un mensaje de voz dirigido a los periodistas.

En julio, Trump había dicho que sería “genial” conceder a Ucrania dichas licencias, pero luego se retractó y señaló que Estados Unidos debía ser “muy cauteloso” antes de otorgar tal autorización.

Ucrania ha reportado una grave escasez de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel entraron en conflicto con Irán en febrero, lo que provocó el desvío de suministros de estos sistemas avanzados.

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Incluso si se concedieran las licencias, establecer la capacidad industrial necesaria llevaría más de un año y no cubriría las necesidades inmediatas de Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot". Jens Buttner/Pool vía REUTERS
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot". Jens Buttner/Pool vía REUTERS

Asimismo, Kiev ha reiterado sus peticiones de apoyo urgente ante la llegada del invierno y la amenaza de una nueva campaña de ataques rusos contra la infraestructura energética y de calefacción del país.

Kiev necesita el cinco por ciento de los misiles interceptores Patriot de Estados Unidos para superar el invierno, y el diez por ciento para destruir todos los proyectiles balísticos rusos, declaró Zelensky el mes pasado.

Paralelamente, indicó que Kiev está trabajando en sus propios sistemas antibalísticos, denominados Freya.

Zelensky insistió este jueves en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en que el Ejército ucraniano necesita de urgencia esos misiles interceptores.

“Hemos aprendido a interceptar misiles de crucero y drones. Estamos buscando soluciones para contrarrestar los ‘shaheds’ (drones kamikaze) de motor a reacción, y tenemos ya buenos resultados. Pero contra los misiles balísticos, por ahora, la única solución efectiva son los interceptores Patriot, de los que precisamos casi cada día”, dijo Zelensky en X.

El presidente ucraniano recordó asimismo que Rusia ha lanzado en lo que va de semana “tres oleadas de ataques balísticos” contra Ucrania.

Zelensky también informó en esta jornada de que un nuevo ataque ruso con misiles balísticos mató a dos personas en Kiev durante la noche del miércoles a este jueves.

En ese ataque, los misiles rusos estaban dirigidos contra infraestructuras logísticas y energéticas aunque también causaron daños en una maternidad y en edificios residenciales.

(Con información de AFP y EFE)

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