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Estos son los dos juegos que Epic Games Store regalará en la primera semana de octubre de 2026

El valor combinado de los dos juegos gratuitos de octubre ronda los 70 dólares en su precio original

Dos títulos con temáticas opuestas, un shooter clásico remasterizado y una novela visual de estilo anime, estarán disponibles sin costo en la tienda digital durante la primera semana de octubre.
Dos títulos con temáticas opuestas, un shooter clásico remasterizado y una novela visual de estilo anime, estarán disponibles sin costo en la tienda digital durante la primera semana de octubre.
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Epic Games Store confirmó que del 1 al 8 de octubre de 2026 regalará dos títulos con enfoques completamente distintos: la novela visual Buried Stars y la edición remasterizada de System Shock 2, un clásico del género de disparos en primera persona que cumple 25 años.

La plataforma de videojuegos de Tim Sweeney continúa con su estrategia habitual de ofrecer contenido gratuito de manera semanal, en un esfuerzo por atraer nuevos usuarios y competir con Steam. La combinación de un shooter inmersivo histórico y una novela visual moderna busca cubrir gustos variados entre los jugadores de PC.

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System Shock 2 llega remasterizado tras 25 años

El regalo más destacado de la semana es System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, versión renovada de uno de los shooters inmersivos más influyentes de la historia, lanzado originalmente en 1999. La remasterización estuvo a cargo de Nightdive Studios y salió al mercado a mediados de 2025.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, de Nightdive Studios.
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster estará disponible sin costo del 1 al 8 de octubre de 2026 en Epic Games Store.

Entre las mejoras incluidas se encuentran gráficos actualizados, soporte oficial para mods, rendimiento de hasta 144 cuadros por segundo, compatibilidad con pantallas ultrapanorámicas y multijugador multiplataforma. El precio habitual del título es de 29,99 dólares, monto que los usuarios podrán ahorrarse por completo durante la promoción.

Buried Stars, una novela visual con decisiones que alteran la trama

El segundo título gratuito es Buried Stars, una novela visual de estética anime desarrollada por Studio Largo, estudio también responsable de Panic Room y City of Mist. La historia sigue a un grupo de concursantes de un programa de televisión que deben sobrevivir tras sufrir un ataque de origen misterioso.

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Las decisiones que tome el jugador determinan el rumbo de la trama. El juego cuenta actualmente con reseñas muy positivas en Steam. Su precio de venta habitual es de 39,99 dólares, valor que también quedará eliminado mientras dure la oferta.

Buried Stars
Buried Stars, desarrollado por Studio Largo, ofrece una historia con decisiones que alteran el desenlace de la trama. (Epic Games Store)

El valor combinado de ambos juegos ronda los 70 dólares, una de las cifras más altas registradas en las promociones semanales recientes de la tienda.

Los juegos gratuitos disponibles hasta el 1 de octubre

Antes de que comience la nueva tanda de regalos, los usuarios todavía tienen la posibilidad de reclamar Astrea Six Sided Oracles y Mechabellum, disponibles del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2026.

Astrea Six Sided Oracles es un juego de rol que combina construcción de mazos y combate por turnos, con la particularidad de que reemplaza las cartas tradicionales por dados. Su precio regular en la tienda es de 24,99 dólares.

Epic Games Store ofrece actualmente dos títulos gratuitos. (Europa Press)
Epic Games Store ofrece actualmente dos títulos gratuitos. (Europa Press)

Mechabellum, por su parte, es una experiencia de estrategia táctica centrada en el combate entre ejércitos de robots. Normalmente se vende por 14,99 dólares. Entre ambos, la oferta actual suma un valor cercano a los 40 dólares.

Los cuatro títulos forman parte del mismo esquema de descuentos del 100% que Epic Games Store aplica de manera recurrente, con reclamos limitados a la semana en que cada juego permanece disponible de forma gratuita.

Otras formas de conseguir juegos gratis en PC

Más allá de las promociones de Epic Games Store, Steam también ofrece alternativas legales y seguras para sumar títulos sin costo a la biblioteca digital. La categoría Free to Play reúne juegos que se pueden descargar de manera permanente, entre los que figuran Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, Warframe, PUBG y Path of Exile.

Steam también permite acceder a juegos gratuitos de forma permanente a través de su categoría Free to Play. (Europa Press)
Steam también permite acceder a juegos gratuitos de forma permanente a través de su categoría Free to Play. (Europa Press)

Algunos incluyen compras opcionales dentro del juego, pero el acceso básico no requiere pago alguno. La plataforma de Valve también organiza campañas temporales de 100% de descuento, que suelen identificarse mediante sitios especializados como SteamDB, y permite reclamar claves distribuidas por desarrolladores a través de la función “Activar un producto en Steam”.

Editoras como Ubisoft, Electronic Arts y 2K Games también realizan eventos de prueba gratuita por tiempo limitado, generalmente desde el jueves o viernes hasta el lunes siguiente, bajo la etiqueta “Jugar gratis durante X días”. Estas iniciativas permiten a los usuarios probar campañas y modos multijugador antes de decidir una compra.

No obstante, se recomienda extremar precauciones frente a posibles estafas: nunca compartir la contraseña de la cuenta, verificar que los enlaces conduzcan a la tienda oficial y desconfiar de cualquier contacto que se presente como soporte técnico a través de redes sociales o servicios de mensajería.

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