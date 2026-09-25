Economía

Bajaron de los pasillos de ARCA los cuadros de Ricardo Echegaray y otros ex administradores generales

El organismo avanza en una revisión más amplia de referencias a exfuncionarios, con el objetivo de poner el foco en la institución y en sus trabajadores

ARCA cuadros de ex Administradores

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En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzaron a retirar los cuadros que formaban parte de la denominada “galería de administradores”, una serie de retratos que reunía a quienes ocuparon la conducción del organismo a lo largo de distintas gestiones. La medida alcanzó, entre otras imágenes, el retrato de Ricardo Echegaray, que había sido incorporado a esa colección durante su paso por la función pública.

La galería había sido impulsada en la etapa en la que Echegaray estuvo al frente del organismo, primero desde la Aduana y luego desde la conducción de la AFIP. El retiro de los cuadros quedó registrado en un video difundido este jueves, en el que se observa el desmontaje de los retratos en los pasillos donde estaban exhibidos.

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Además de Echegaray, también se bajaron las imágenes de Carlos Castagneto, Mercedes Marcó del Pont, Leandro Cuccioli y Alberto Abad, entre otros ex directivos de la entidad.

La decisión de bajar los cuadros no se limita al caso de Echegaray. Desde ARCA impulsan un criterio más amplio, orientado a retirar otras referencias vinculadas a exadministradores y jefes que pasaron por el organismo a lo largo de su historia. El argumento que circula puertas adentro apunta a correr el eje de las gestiones individuales para poner el foco en la institución y en los trabajadores, más allá de quienes hayan ocupado circunstancialmente los cargos de conducción.

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ARCA afip
La actual gestión del organismo busca correr el eje de las gestiones individuales para poner el foco en la institución.

La exoneración y la causa que la originó

Echegaray dirigió la Dirección General de Aduanas durante el gobierno de Néstor Kirchner y, más tarde, encabezó la AFIP durante la presidencia de Cristina Kirchner. En ese período también había estado al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

En junio pasado, ARCA formalizó la exoneración de Echegaray de la estructura estatal. La medida se adoptó luego de que quedara firme la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia en la causa por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La resolución fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo que investiga hechos de corrupción y controla la integridad dentro del Estado. Según se detalló en esa oportunidad, ARCA resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua y, como consecuencia directa, dispuso la exoneración del exfuncionario.

La causa que dio origen a esa condena estuvo vinculada al caso Oil Combustibles, la empresa del Grupo Indalo que dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que cobraba a los usuarios en cada carga. La Justicia consideró probado que desde la AFIP se habían otorgado planes de facilidades de pago irregulares que permitieron sostener ese esquema durante años. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Esa condena fue revisada en instancias superiores. El 12 de mayo de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que había presentado la defensa de Echegaray, lo que dejó firme la inhabilitación y habilitó su ejecución administrativa dentro de ARCA.

Ricardo Echegaray tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. (NA)
Ricardo Echegaray tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. (NA)

El criterio de la actual conducción

La salida de los cuadros de los pasillos se enmarca en una política que lleva adelante la actual conducción de ARCA respecto de la simbología vinculada a exfuncionarios. El criterio que se aplica busca despersonalizar los espacios comunes del organismo y evitar que figuras vinculadas a gestiones anteriores queden asociadas de manera permanente a la identidad institucional.

La iniciativa no se agota en el caso puntual de Echegaray. Según trascendió, desde el organismo prevén continuar con la revisión de otras menciones y elementos que remiten a exadministradores generales y jefes que ocuparon la conducción en distintos períodos, bajo el mismo criterio de poner el acento en la institución y en su personal, por encima de quienes hayan estado al frente en cada etapa.

La decisión de exonerar a Echegaray, según se detalló en su momento, no implicó una nueva valoración sobre su conducta ni la apertura de un procedimiento disciplinario autónomo, sino la ejecución directa de la inhabilitación perpetua dispuesta por la Justicia. Ese mismo criterio de despersonalizar la gestión es el que ahora se traslada a los espacios físicos del organismo, con el retiro de los retratos que durante años formaron parte de la galería de administradores.

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