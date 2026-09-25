Teleshow

Nora Colosimo defendió a Martín Migueles y opinó sobre la causa que lo investiga: “Me da intriga pero yo le creo”

La mamá de Wanda Nara habló después del cruce de Karina Iavícoli con la conductora y reveló la conversación privada que mantuvo con el empresario

Nora Colosimo habló de su relación con Martín Migueles
Guardar

Después del fuerte cruce que mantuvo Karina Iavícoli con Wanda Nara por la situación de Martín Migueles, Nora Colosimo opinó sobre la relación de su hija con su pareja y aseguró que pudo conversar con él de manera privada. La madre de Wanda y Zaira Nara sostuvo que, tras escuchar su explicación, le cree y destacó el vínculo que el empresario mantiene con el entorno familiar.

El intercambio entre Iavícoli y Wanda se produjo en medio de las repercusiones por la denuncia que involucra al empresario. A partir de ese escenario, Colosimo fue consultada este jueves en LAM, el ciclo de América TV conducido por Ángel de Brito, acerca de cómo vive la familia la polémica y qué impresión tiene sobre la pareja de su hija.

PUBLICIDAD

Lejos de referirse a una preocupación, Nora describió su reacción como una mezcla de curiosidad e intriga. “No sé si la palabra es preocupación. Me da curiosidad, me da intriga”, expresó. Luego reveló que mantuvo una conversación reservada con Migueles para conocer de primera mano su postura frente a los hechos que tomaron estado público.

Yo le creo, él tuvo una charlita conmigo”, afirmó Colosimo. La declaración dejó en claro que el empresario le dio su versión antes de que ella fijara una posición sobre la controversia que lo rodea.

Nora Colosimo se refirió a las dudas que rodean a Migueles, aseguró que le cree y detalló qué lugar ocupa en la vida familiar
Nora Colosimo se refirió a las dudas que rodean a Migueles, aseguró que le cree y detalló qué lugar ocupa en la vida familiar

Ante las preguntas de De Brito sobre cómo es Migueles en la convivencia familiar, la madre de la conductora de MasterChef Celebrity lo definió como una persona “simpática, agradable, compañera y contenedora”. Sus palabras buscaron describir el lugar que ocupa en el círculo cercano de Wanda, más allá de las versiones que circularon en los últimos días.

PUBLICIDAD

También se refirió a la relación del empresario con los hijos de su hija, un punto central en cualquier vínculo sentimental de la empresaria y conductora. Cuando Pilar Smith le preguntó si los chicos lo querían, Nora respondió sin dudar: “Sí, todos. Los chicos, los perros, yo”.

Finalmente, Colosimo contó parte de la charla que tuvo con Migueles una vez que su nombre quedó asociado a la denuncia. Según relató, él le aseguró que está a disposición y que no cometió ninguna irregularidad. “Él me dijo que, obviamente, estaba a disposición y que él no había hecho nada malo. Te digo que le creo”, sostuvo.

Nora evitó dar precisiones sobre la explicación que recibió porque, según indicó, se trata de un tema extenso que no consideró necesario exponer al aire. Además, señaló que Migueles no planea ofrecer su versión en los medios. “Él me dijo que justamente no la va a dar en los medios, no es mediático”, concluyó.

wanda nara mama nora colosimo
Nora Colosimo respaldó públicamente la relación entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles tras los recientes cruces mediáticos

La situación que rodea a Migueles se vincula con una investigación judicial que tomó estado público a principios de septiembre. La causa analiza el funcionamiento de las autorizaciones de importación durante el cepo cambiario de 2023 y el presunto pago de sobornos para agilizar trámites en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

En ese expediente, el fiscal federal Franco Picardi solicitó información a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa del Ministerio de Economía sobre los funcionarios y usuarios que participaron en la tramitación de permisos. El requerimiento abarca la identidad de los intervinientes, las atribuciones que tenían, las fechas de cada actuación y los datos relacionados con la evaluación, aprobación, observación o rechazo de las solicitudes.

La pesquisa forma parte de la megacausa conocida como el rulo cambiario. Los investigadores indagan posibles pagos ilegales de entre el 10 % y el 15 % del valor de las operaciones para acelerar la autorización de importaciones que habilitaban el acceso al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández.

En relación con Migueles, la investigación contempla permisos tramitados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. La fiscalía recibió una primera respuesta a sus pedidos de informes, aunque consideró que la documentación remitida no respondió de forma completa a lo solicitado. Por eso, Picardi ordenó nuevas medidas para determinar qué funcionarios o usuarios del Sistema Informático Malvina (SIM) intervinieron en esas solicitudes SIRA y cuál fue el alcance de sus facultades.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesNora Colosimo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

El actor protagonizó uno de los momentos más divertidos del domingo al mediodía y le contó a la nieta de Mirtha Legrand y a la chef lo que imaginó para ellas y las dejó en shock

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

La nieta de Mirtha Legrand se llevó todos los halagos y los aplausos con su nueva apuesta estilística en su programa

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

El festejo íntimo de Alejandro Fantino por su cumpleaños en La Toscana junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán

El periodista se encuentra en Italia por trabajo y celebró un nuevo año de vida rodeado de su esposa y su nene

El festejo íntimo de Alejandro Fantino por su cumpleaños en La Toscana junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán

“Te extraño todos los días”: el homenaje de Paula Chaves a su perro Moro a cinco meses de su partida

La modelo recordó a la mascota familiar, que fue regalo de Pedro Alfonso al inicio de la relación, y emocionó a sus seguidores

“Te extraño todos los días”: el homenaje de Paula Chaves a su perro Moro a cinco meses de su partida

Nicolás Cabré y una medalla soñada en Berlín: terminó la maratón pese a las lesiones, junto a Rocío Pardo y Rufina

El actor cumplió otro desafío deportivo, en su carrera como atleta. Esta vez viajó a Alemania y este domingo logró la Six Star Finisher tras completar el recorrido

Nicolás Cabré y una medalla soñada en Berlín: terminó la maratón pese a las lesiones, junto a Rocío Pardo y Rufina

AMÉRICA

Trump espera un acuerdo con Cuba y descarta por ahora una intervención militar estadounidense

Trump espera un acuerdo con Cuba y descarta por ahora una intervención militar estadounidense

En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

Embajador de UE destaca respaldo de Honduras a Ucrania

Alcalde de un municipio de Guatemala pide al Gobierno resarcir daños por inundaciones del río Pinula

Guatemala vigila el avance de la depresión tropical Dieciocho-E

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

DEPORTES

15 frases de Arruabarrena tras la épica clasificación de Boca sobre Racing en la Copa Argentina: “Tenemos hambre”

15 frases de Arruabarrena tras la épica clasificación de Boca sobre Racing en la Copa Argentina: “Tenemos hambre”

Alex Barrena se consagró campeón del Buenos Aires Challenger: venció a Facundo Mena con una contundente actuación

La decisión que tomó Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación de Racing ante Boca en la Copa Argentina

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

Los mejores memes del triunfo agónico de Boca por la Copa Argentina: de Valencia en modo Palermo a la “Racingueada”