Nora Colosimo defendió a Martín Migueles y opinó sobre la causa que lo investiga: “Me da intriga pero yo le creo”

Nora Colosimo habló de su relación con Martín Migueles

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Después del fuerte cruce que mantuvo Karina Iavícoli con Wanda Nara por la situación de Martín Migueles, Nora Colosimo opinó sobre la relación de su hija con su pareja y aseguró que pudo conversar con él de manera privada. La madre de Wanda y Zaira Nara sostuvo que, tras escuchar su explicación, le cree y destacó el vínculo que el empresario mantiene con el entorno familiar.

El intercambio entre Iavícoli y Wanda se produjo en medio de las repercusiones por la denuncia que involucra al empresario. A partir de ese escenario, Colosimo fue consultada este jueves en LAM, el ciclo de América TV conducido por Ángel de Brito, acerca de cómo vive la familia la polémica y qué impresión tiene sobre la pareja de su hija.

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Lejos de referirse a una preocupación, Nora describió su reacción como una mezcla de curiosidad e intriga. “No sé si la palabra es preocupación. Me da curiosidad, me da intriga”, expresó. Luego reveló que mantuvo una conversación reservada con Migueles para conocer de primera mano su postura frente a los hechos que tomaron estado público.

“Yo le creo, él tuvo una charlita conmigo”, afirmó Colosimo. La declaración dejó en claro que el empresario le dio su versión antes de que ella fijara una posición sobre la controversia que lo rodea.

Nora Colosimo se refirió a las dudas que rodean a Migueles, aseguró que le cree y detalló qué lugar ocupa en la vida familiar

Ante las preguntas de De Brito sobre cómo es Migueles en la convivencia familiar, la madre de la conductora de MasterChef Celebrity lo definió como una persona “simpática, agradable, compañera y contenedora”. Sus palabras buscaron describir el lugar que ocupa en el círculo cercano de Wanda, más allá de las versiones que circularon en los últimos días.

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También se refirió a la relación del empresario con los hijos de su hija, un punto central en cualquier vínculo sentimental de la empresaria y conductora. Cuando Pilar Smith le preguntó si los chicos lo querían, Nora respondió sin dudar: “Sí, todos. Los chicos, los perros, yo”.

Finalmente, Colosimo contó parte de la charla que tuvo con Migueles una vez que su nombre quedó asociado a la denuncia. Según relató, él le aseguró que está a disposición y que no cometió ninguna irregularidad. “Él me dijo que, obviamente, estaba a disposición y que él no había hecho nada malo. Te digo que le creo”, sostuvo.

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Nora evitó dar precisiones sobre la explicación que recibió porque, según indicó, se trata de un tema extenso que no consideró necesario exponer al aire. Además, señaló que Migueles no planea ofrecer su versión en los medios. “Él me dijo que justamente no la va a dar en los medios, no es mediático”, concluyó.

Nora Colosimo respaldó públicamente la relación entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles tras los recientes cruces mediáticos

La situación que rodea a Migueles se vincula con una investigación judicial que tomó estado público a principios de septiembre. La causa analiza el funcionamiento de las autorizaciones de importación durante el cepo cambiario de 2023 y el presunto pago de sobornos para agilizar trámites en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

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En ese expediente, el fiscal federal Franco Picardi solicitó información a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa del Ministerio de Economía sobre los funcionarios y usuarios que participaron en la tramitación de permisos. El requerimiento abarca la identidad de los intervinientes, las atribuciones que tenían, las fechas de cada actuación y los datos relacionados con la evaluación, aprobación, observación o rechazo de las solicitudes.

La pesquisa forma parte de la megacausa conocida como el rulo cambiario. Los investigadores indagan posibles pagos ilegales de entre el 10 % y el 15 % del valor de las operaciones para acelerar la autorización de importaciones que habilitaban el acceso al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández.

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En relación con Migueles, la investigación contempla permisos tramitados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. La fiscalía recibió una primera respuesta a sus pedidos de informes, aunque consideró que la documentación remitida no respondió de forma completa a lo solicitado. Por eso, Picardi ordenó nuevas medidas para determinar qué funcionarios o usuarios del Sistema Informático Malvina (SIM) intervinieron en esas solicitudes SIRA y cuál fue el alcance de sus facultades.